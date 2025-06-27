https://ukraina.ru/20250627/umerov-grozit-udarami-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-27-iyunya-1064370432.html

Умеров грозит ударами, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 27 июня

Умеров грозит ударами, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 27 июня - 27.06.2025 Украина.ру

Умеров грозит ударами, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 27 июня

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его страна закупает беспилотники для наращивания интенсивности атак против РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-06-27T13:24

2025-06-27T13:24

2025-06-27T13:24

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Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с журналистами заявил, что около двух недель назад было принято решение увеличить количество сделок по закупкам дронов в несколько раз.Он сообщил, что готовится закупка новых "десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов" по России.Также Умеров заявил, что в прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deepstrike).Умеров заверил журналистов, что все поставки дронов проходят по графику, выполнение атак осуществляется ежедневно, согласно утвержденным планам.При этом на Украине уверены: власти и её заграничным партнёрам невыгодно заканчивать боевые действия."Знаете почему сценаристам (те, кто стоит над Зеленским), невыгодно завершать войну? Причина банальна. Без войны, как последнего "акта" всей их стратегии (антиРоссия), которую они готовили и воплощали в жизнь более чем тридцать лет, Украина развалится, сожрёт себя изнутри, так как для этой Украины нет иного сценария у режиссеров. Как бы это печально не звучало. Никто не будет восстанавливать и строить в Украине "европейскую жизнь" - это придуманная сказка для глупцов (как в казино стоит главный приз, который заманивает дураков проиграть все свои деньги в погоне за "мегавыигрышем")", — писали утром 27 июня авторы популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Они указали, что Владимиру Зеленскому "также нет пути назад", т. к. без войны "он никому не нужен"."Мы ещё в 2024 году написали, что запад будет урезать экономическую помощь, а давать деньги только на войну, так как их реальная цель - это разбить Украину об Россию, чтобы удержать мировое господство. Как видим в этом году денег дают меньше и власть подняла налоги, душит бизнес, скоро поднимет в очередной раз тарифы, разруха кругом, инфляция растёт и в какой-то момент гривна рухнет и т.д. Но по ТВ рассказывают, что вот-вот нас возьмут в ЕС и мы заживем шикарной жизнью", — отмечалось в публикации канала.Авторы канала также посоветовали украинцам покидать страну.Обстрелы и налётыУтром 27 июня Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 19 БПЛА – над территорией Ростовской области, 13 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 4 БПЛА – над территорией Республики Крым, по 1 БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей", — отмечалось в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."С 08:00 по московскому времени до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 5 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Курской области", — указывалось в заявлении министерства обороны России.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 2 удара по территории этого региона России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего было выпущено 2 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ был повреждён один объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 31 снаряд по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 31 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 6; Князе-Григоровка — 4; Каховка — 9; Новая Каховка — 5; Цукуры — 4; Васильевка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Пролетарка, Великие Копани, Каховка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.В 10:54 пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила об атаке украинского дрона."Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС, противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров. В результате атаки был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ. К счастью, сотрудники, выполнявшие очистку канала, своевременно укрылись. В результате инцидента никто из персонала не пострадал", — отмечалось в сообщении.В пресс-службе ЗАЭС указали, что безопасность сотрудников станции является абсолютным приоритетом."Мы благодарим работников за их дисциплинированность и чёткое следование протоколам безопасности в экстренной ситуации. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба и анализ обстоятельств инцидента. Работа на Запорожской АЭС продолжается с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Безопасность эксплуатации станции обеспечена", — заявили в пресс-службе атомной электростанции.Там же заявили, что подобные атаки ВСУ — это террористические акты, которые несут угрозу безопасности Запорожской атомной станции."То, что целью террористов становятся атомщики, демонстрирует новый уровень бесчеловечности киевского режима", — подытожили в пресс-службе ЗАЭС.Утром 27 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Валуйском муниципальном округе село Долгое атаковано двумя беспилотниками — повреждены социальный объект и частный дом", — писал Гладков.Над Вейделевским районом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет.В Волоконовском районе по посёлку Красный Пахарь, сёлам Борисовка, Грушевка и Коновалово выпущен один боеприпас и совершены атаки 3 беспилотников. В посёлке Красный Пахарь повреждён корпус сельхозпредприятия, в селе Борисовка — линия газоснабжения, в селе Грушевка — забор домовладения и надворная постройка."В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, сёла Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Пороз подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 6 беспилотников. В селе Мокрая Орловка огнём уничтожен частный дом", — отмечалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка выпущено 159 боеприпасов в ходе 20 обстрелов и совершены атаки 24 беспилотников. В посёлке Красная Яруга на территории предприятий повреждены оборудование и одна единица сельхозтехники.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 47 беспилотников, из которых 43 сбиты и подавлены."В селе Вознесеновка повреждены 2 частных дома, надворная постройка, автомобиль и одна единица спецтехники. Вчера самостоятельно за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший от детонации дрона в селе Новая Таволжанка 25 июня. В Шебекинской ЦРБ ему оказали необходимую помощь, лечение продолжает амбулаторно", — сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О сценариях войны НАТО с Россией – в статье Алексея Туманова "НАТО готовит сценарии войны с Россией: минирование границ и детальные планы конфронтации".

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https://ukraina.ru/20250626/doklad-po-dzerzhinsku-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-26-iyunya-1064319159.html

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хроники, эксклюзив, украина, россия, херсонская область, рустем умеров, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, запорожская аэс, ес