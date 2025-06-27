"Сырский бросил в Сумскую область даже охрану генштаба": полковник Баранец о стратегических ошибках ВСУ - 27.06.2025 Украина.ру
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"Сырский бросил в Сумскую область даже охрану генштаба": полковник Баранец о стратегических ошибках ВСУ
"Сырский бросил в Сумскую область даже охрану генштаба": полковник Баранец о стратегических ошибках ВСУ - 27.06.2025 Украина.ру
"Сырский бросил в Сумскую область даже охрану генштаба": полковник Баранец о стратегических ошибках ВСУ
Переброска последних резервов ВСУ на Сумское направление оголила другие участки фронта и создала угрозу катастрофического прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-06-27T23:00
2025-06-27T23:00
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Баранец раскрыл последствия отчаянных действий командования ВСУ, которое для укрепления Сумского направления пожертвовало стратегическими резервами, включая элитные подразделения."Сырский бросил в Сумскую область все, что мог бросить. Он направил туда даже охрану генерального штаба и силы специальных операций. А ведь это – стратегический резерв, который нужно держать в загашнике на самый крайний случай", — заявил эксперт.По словам обозревателя, такое решение свидетельствует о глубоком кризисе в управлении украинскими войсками и открывает новые возможности для российской армии на других направлениях.Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
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новости, сумская область, россия, сумы, виктор баранец, александр сырский, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, прорыв, всу
Новости, Сумская область, Россия, Сумы, Виктор Баранец, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, прорыв, ВСУ

"Сырский бросил в Сумскую область даже охрану генштаба": полковник Баранец о стратегических ошибках ВСУ

23:00 27.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Переброска последних резервов ВСУ на Сумское направление оголила другие участки фронта и создала угрозу катастрофического прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Баранец раскрыл последствия отчаянных действий командования ВСУ, которое для укрепления Сумского направления пожертвовало стратегическими резервами, включая элитные подразделения.
"Сырский бросил в Сумскую область все, что мог бросить. Он направил туда даже охрану генерального штаба и силы специальных операций. А ведь это – стратегический резерв, который нужно держать в загашнике на самый крайний случай", — заявил эксперт.
По словам обозревателя, такое решение свидетельствует о глубоком кризисе в управлении украинскими войсками и открывает новые возможности для российской армии на других направлениях.
Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
09:58
ВСУ предпринимают безуспешные попытки контратак под СумамиВСУ предпринимают безуспешные попытки контратак у Андреевки, Яблоновки, Юнаковки Сумской области, сообщают российские силовики. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
23:00"Сырский бросил в Сумскую область даже охрану генштаба": полковник Баранец о стратегических ошибках ВСУ
22:45ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления
22:30"Израильские ракеты влетали в спальни иранских генералов": Военный эксперт о провале разведки
22:00"Капроновая авоська мироустройства трещит по швам": полковник Баранец о крахе международной системы
19:30Андрей Дмитриев: Украинский "Ли Сын Ман" затягивает войну, но бойцы из КНДР готовы выполнить новый приказ
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