https://ukraina.ru/20250627/syrskiy-brosil-v-sumskuyu-oblast-dazhe-okhranu-genshtaba-polkovnik-baranets-o-strategicheskikh-oshibkakh-1064386041.html

"Сырский бросил в Сумскую область даже охрану генштаба": полковник Баранец о стратегических ошибках ВСУ

"Сырский бросил в Сумскую область даже охрану генштаба": полковник Баранец о стратегических ошибках ВСУ - 27.06.2025 Украина.ру

"Сырский бросил в Сумскую область даже охрану генштаба": полковник Баранец о стратегических ошибках ВСУ

Переброска последних резервов ВСУ на Сумское направление оголила другие участки фронта и создала угрозу катастрофического прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-06-27T23:00

2025-06-27T23:00

2025-06-27T23:00

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Баранец раскрыл последствия отчаянных действий командования ВСУ, которое для укрепления Сумского направления пожертвовало стратегическими резервами, включая элитные подразделения."Сырский бросил в Сумскую область все, что мог бросить. Он направил туда даже охрану генерального штаба и силы специальных операций. А ведь это – стратегический резерв, который нужно держать в загашнике на самый крайний случай", — заявил эксперт.По словам обозревателя, такое решение свидетельствует о глубоком кризисе в управлении украинскими войсками и открывает новые возможности для российской армии на других направлениях.Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250627/1064355159.html

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