https://ukraina.ru/20250626/stalnye-groby-pochemu-ukrainskie-f-16-obrecheny-bez-amerikanskoy-podderzhki--verdikt-eksperta-1064284175.html

Стальные гробы: почему украинские F-16 обречены без американской поддержки – вердикт эксперта

Стальные гробы: почему украинские F-16 обречены без американской поддержки – вердикт эксперта - 26.06.2025 Украина.ру

Стальные гробы: почему украинские F-16 обречены без американской поддержки – вердикт эксперта

Украинские истребители F-16 могут вскоре превратиться в бесполезный металлолом из-за прекращения технической поддержки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-06-26T04:00

2025-06-26T04:00

2025-06-26T04:00

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"Самолеты при постоянной боевой эксплуатации начинают требовать более тщательного обслуживания, и более частых ремонтов", - подчеркнул эксперт. Однако теперь Украина лишится доступа к американским запчастям и технической документации.Павлив напоминает: "Резерв комплектующих (в том числе списанные борта-доноры) для операции в Иране с самого начала был обеспечен США". Эти же ресурсы могли бы поддерживать боеспособность украинских F-16.Особую проблему представляет то, что "Украина достоверно потеряла уже 3, а скорее даже 4 F-16" из своего и без того небольшого парка. Без возможности полноценного ремонта и обслуживания остальные машины быстро выйдут из строя."Если США начнут активно применять свои F-16 для действий против Ирана, можно будет вообще забыть про любые комплектующие для Украины", - резюмирует собеседник издания.Европейские страны не смогут полноценно заменить американскую поддержку.Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.О других аспектах спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах".

https://ukraina.ru/20250625/1064282096.html

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