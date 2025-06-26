Стальные гробы: почему украинские F-16 обречены без американской поддержки – вердикт эксперта - 26.06.2025 Украина.ру
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Стальные гробы: почему украинские F-16 обречены без американской поддержки – вердикт эксперта
Стальные гробы: почему украинские F-16 обречены без американской поддержки – вердикт эксперта - 26.06.2025 Украина.ру
Стальные гробы: почему украинские F-16 обречены без американской поддержки – вердикт эксперта
Украинские истребители F-16 могут вскоре превратиться в бесполезный металлолом из-за прекращения технической поддержки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-06-26T04:00
2025-06-26T04:00
новости
иран
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сша
михаил павлив
f-16
самолет
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"Самолеты при постоянной боевой эксплуатации начинают требовать более тщательного обслуживания, и более частых ремонтов", - подчеркнул эксперт. Однако теперь Украина лишится доступа к американским запчастям и технической документации.Павлив напоминает: "Резерв комплектующих (в том числе списанные борта-доноры) для операции в Иране с самого начала был обеспечен США". Эти же ресурсы могли бы поддерживать боеспособность украинских F-16.Особую проблему представляет то, что "Украина достоверно потеряла уже 3, а скорее даже 4 F-16" из своего и без того небольшого парка. Без возможности полноценного ремонта и обслуживания остальные машины быстро выйдут из строя."Если США начнут активно применять свои F-16 для действий против Ирана, можно будет вообще забыть про любые комплектующие для Украины", - резюмирует собеседник издания.Европейские страны не смогут полноценно заменить американскую поддержку.Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.О других аспектах спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах".
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новости, иран, украина, сша, михаил павлив, f-16, самолет, авиация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, ремонт, война, война на украине, украина.ру
Новости, Иран, Украина, США, Михаил Павлив, F-16, самолет, авиация, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, ремонт, война, война на Украине, Украина.ру

Стальные гробы: почему украинские F-16 обречены без американской поддержки – вердикт эксперта

04:00 26.06.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Открытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Украинские истребители F-16 могут вскоре превратиться в бесполезный металлолом из-за прекращения технической поддержки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Самолеты при постоянной боевой эксплуатации начинают требовать более тщательного обслуживания, и более частых ремонтов", - подчеркнул эксперт. Однако теперь Украина лишится доступа к американским запчастям и технической документации.
Павлив напоминает: "Резерв комплектующих (в том числе списанные борта-доноры) для операции в Иране с самого начала был обеспечен США". Эти же ресурсы могли бы поддерживать боеспособность украинских F-16.
Особую проблему представляет то, что "Украина достоверно потеряла уже 3, а скорее даже 4 F-16" из своего и без того небольшого парка. Без возможности полноценного ремонта и обслуживания остальные машины быстро выйдут из строя.
"Если США начнут активно применять свои F-16 для действий против Ирана, можно будет вообще забыть про любые комплектующие для Украины", - резюмирует собеседник издания.
Европейские страны не смогут полноценно заменить американскую поддержку.
Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.
О других аспектах спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах".
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