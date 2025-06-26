Стальные гробы: почему украинские F-16 обречены без американской поддержки – вердикт эксперта
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Украинские истребители F-16 могут вскоре превратиться в бесполезный металлолом из-за прекращения технической поддержки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Самолеты при постоянной боевой эксплуатации начинают требовать более тщательного обслуживания, и более частых ремонтов", - подчеркнул эксперт. Однако теперь Украина лишится доступа к американским запчастям и технической документации.
Павлив напоминает: "Резерв комплектующих (в том числе списанные борта-доноры) для операции в Иране с самого начала был обеспечен США". Эти же ресурсы могли бы поддерживать боеспособность украинских F-16.
Особую проблему представляет то, что "Украина достоверно потеряла уже 3, а скорее даже 4 F-16" из своего и без того небольшого парка. Без возможности полноценного ремонта и обслуживания остальные машины быстро выйдут из строя.
"Если США начнут активно применять свои F-16 для действий против Ирана, можно будет вообще забыть про любые комплектующие для Украины", - резюмирует собеседник издания.
Европейские страны не смогут полноценно заменить американскую поддержку.
Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.
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