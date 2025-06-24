https://ukraina.ru/20250624/1064234875.html

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах"

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" - 24.06.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-06-24T16:52

2025-06-24T16:52

2025-06-24T16:52

эксклюзив

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харьков

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александр сырский

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Две группировки российской армии "Запад" и "Север" наращивают свои усилия в Харьковской области.На Волчанском и Липцовском участках штурмовые подразделения "Севера" провели ряд успешных операций по уничтожению противника. В результате мощного огневого удара ликвидированы шесть штурмовых групп ВСУ, автомобильная техника, пусковые установки БПЛА, и станция РЭБ, а также уничтожены два склада с материальными средствами и спутниковая связь. Попытки врага вернуть утраченные оборонительные позиции оказались безуспешными.На Купянском направлении после освобождения Московки положение противника усложнилось. Это довольно крупное селение находится на правом берегу реки Купянка и ниже по течению примыкает к городу Купянск по переулку Нагорный. ВСУ в значительной степени утратили контроль над железнодорожной веткой, ведущей в Харьков и Великий Бурлук. Бои идут уже за Голубовку, которая в 2-х километрах от Купянска.В течении минувших суток огневая активность с нашей стороны усилилась. Наносятся удары с наземных и воздушных средств поражения в районе населенных пунктов Кутьковка и Тополи, а также по путям переброски резервов противника в сторону Золочева и Казачьей Лопани. Одновременно минувшей ночью по нескольким военно-промышленным предприятиям Харькова отработали наши ударные БПЛА.Главком ВСУ Сырский накануне заявил, что украинские войска на Харьковском направлении перешли к новой тактике обороны. Дескать, вместо строительства оборонительных сооружений, укрепляются ротные и взводные опорные пункты, которые он назвал "лисьими норами". Не знаю, специально он это сказал или просто проболтался, но дело в том, что на данном участке фронта свои особенности.Например, в окрестностях Липцев, в лесном массиве (Проходы и Русская Лозовая) расположены пять пещер, их называют "каменоломни". Между ними 5-7 минут ходьбы.Пещера Липцы-1. Там длина ходов в целом более 280м, а площадь — 886 кв.м. Там и лабиринты, и широкие, высокие "залы", соединенные узкими лазами. Остальные пещеры (Липцы-2,3,4) — похожи. Их изучали ученые до 2014 г. Там даже можно было встретить летучих мышей, которые занесены в Красную книгу Украины.Весной 2024 года, во время нанесения массированных ударов по Белгороду, противник использовал эти пещеры. Туда можно было спокойно завезти РСЗО типа "Вампир", складировать боеприпасы. Это и были те самые "лисьи норы". Сейчас в этих местах постоянно движется техника, грузовые машины с тентами. Предположительно, противник использует эти пещеры для организации обороны.Подобная пещера есть в Дергачевском районе. Она называется каменоломня "Акула". Эта штольня находится на левом берегу балки Ольховая, на правом берегу реки Харьков, в районе н.п. Русская Лозовая и Тишки. Ко входу ведет грунтовая дорога. Дергачи — основная тыловая база ВСУ. Безусловно, кроме строительства фортификационных сооружений, противник использует все эти подземные сооружения на севере Харькова.Тем временем ВСУ стали покидать различные "дикие гуси", с которыми они подписали контракты. Их массовый исход отмечается, в частности, на Харьковском направлении. Побежали даже колумбийцы, которых без должного военного опыта использовали в качестве "пушечного мяса". Наемники из Европы предпочитают должности инструкторов в учебных центрах, лишь бы подальше от линии боевого соприкосновения.По данным Минобороны РФ, общая численность иностранных наемников, приехавших повоевать в составе ВСУ, составляла 15-20 тысяч человек. Половина из них погибла, ещё многие просто удрали, на сегодняшний день осталось порядка 5-7 тысяч. Но и они уклоняются от участия в боевых действиях. Предпочитают отсиживаться в тыловых районах

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250623/1064188585.html

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, харьков, россия, купянск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, александр сырский