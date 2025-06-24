Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" - 24.06.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах"
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" - 24.06.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-06-24T16:52
2025-06-24T16:52
эксклюзив
спецоперация
харьков
россия
купянск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
александр сырский
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Две группировки российской армии "Запад" и "Север" наращивают свои усилия в Харьковской области.На Волчанском и Липцовском участках штурмовые подразделения "Севера" провели ряд успешных операций по уничтожению противника. В результате мощного огневого удара ликвидированы шесть штурмовых групп ВСУ, автомобильная техника, пусковые установки БПЛА, и станция РЭБ, а также уничтожены два склада с материальными средствами и спутниковая связь. Попытки врага вернуть утраченные оборонительные позиции оказались безуспешными.На Купянском направлении после освобождения Московки положение противника усложнилось. Это довольно крупное селение находится на правом берегу реки Купянка и ниже по течению примыкает к городу Купянск по переулку Нагорный. ВСУ в значительной степени утратили контроль над железнодорожной веткой, ведущей в Харьков и Великий Бурлук. Бои идут уже за Голубовку, которая в 2-х километрах от Купянска.В течении минувших суток огневая активность с нашей стороны усилилась. Наносятся удары с наземных и воздушных средств поражения в районе населенных пунктов Кутьковка и Тополи, а также по путям переброски резервов противника в сторону Золочева и Казачьей Лопани. Одновременно минувшей ночью по нескольким военно-промышленным предприятиям Харькова отработали наши ударные БПЛА.Главком ВСУ Сырский накануне заявил, что украинские войска на Харьковском направлении перешли к новой тактике обороны. Дескать, вместо строительства оборонительных сооружений, укрепляются ротные и взводные опорные пункты, которые он назвал "лисьими норами". Не знаю, специально он это сказал или просто проболтался, но дело в том, что на данном участке фронта свои особенности.Например, в окрестностях Липцев, в лесном массиве (Проходы и Русская Лозовая) расположены пять пещер, их называют "каменоломни". Между ними 5-7 минут ходьбы.Пещера Липцы-1. Там длина ходов в целом более 280м, а площадь — 886 кв.м. Там и лабиринты, и широкие, высокие "залы", соединенные узкими лазами. Остальные пещеры (Липцы-2,3,4) — похожи. Их изучали ученые до 2014 г. Там даже можно было встретить летучих мышей, которые занесены в Красную книгу Украины.Весной 2024 года, во время нанесения массированных ударов по Белгороду, противник использовал эти пещеры. Туда можно было спокойно завезти РСЗО типа "Вампир", складировать боеприпасы. Это и были те самые "лисьи норы". Сейчас в этих местах постоянно движется техника, грузовые машины с тентами. Предположительно, противник использует эти пещеры для организации обороны.Подобная пещера есть в Дергачевском районе. Она называется каменоломня "Акула". Эта штольня находится на левом берегу балки Ольховая, на правом берегу реки Харьков, в районе н.п. Русская Лозовая и Тишки. Ко входу ведет грунтовая дорога. Дергачи — основная тыловая база ВСУ. Безусловно, кроме строительства фортификационных сооружений, противник использует все эти подземные сооружения на севере Харькова.Тем временем ВСУ стали покидать различные "дикие гуси", с которыми они подписали контракты. Их массовый исход отмечается, в частности, на Харьковском направлении. Побежали даже колумбийцы, которых без должного военного опыта использовали в качестве "пушечного мяса". Наемники из Европы предпочитают должности инструкторов в учебных центрах, лишь бы подальше от линии боевого соприкосновения.По данным Минобороны РФ, общая численность иностранных наемников, приехавших повоевать в составе ВСУ, составляла 15-20 тысяч человек. Половина из них погибла, ещё многие просто удрали, на сегодняшний день осталось порядка 5-7 тысяч. Но и они уклоняются от участия в боевых действиях. Предпочитают отсиживаться в тыловых районах
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250623/1064188585.html
харьков
россия
купянск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, харьков, россия, купянск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, александр сырский
Эксклюзив, Спецоперация, Харьков, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах"

16:52 24.06.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Две группировки российской армии "Запад" и "Север" наращивают свои усилия в Харьковской области.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
На Волчанском и Липцовском участках штурмовые подразделения "Севера" провели ряд успешных операций по уничтожению противника. В результате мощного огневого удара ликвидированы шесть штурмовых групп ВСУ, автомобильная техника, пусковые установки БПЛА, и станция РЭБ, а также уничтожены два склада с материальными средствами и спутниковая связь. Попытки врага вернуть утраченные оборонительные позиции оказались безуспешными.
На Купянском направлении после освобождения Московки положение противника усложнилось. Это довольно крупное селение находится на правом берегу реки Купянка и ниже по течению примыкает к городу Купянск по переулку Нагорный. ВСУ в значительной степени утратили контроль над железнодорожной веткой, ведущей в Харьков и Великий Бурлук. Бои идут уже за Голубовку, которая в 2-х километрах от Купянска.
В течении минувших суток огневая активность с нашей стороны усилилась. Наносятся удары с наземных и воздушных средств поражения в районе населенных пунктов Кутьковка и Тополи, а также по путям переброски резервов противника в сторону Золочева и Казачьей Лопани. Одновременно минувшей ночью по нескольким военно-промышленным предприятиям Харькова отработали наши ударные БПЛА.
Главком ВСУ Сырский накануне заявил, что украинские войска на Харьковском направлении перешли к новой тактике обороны. Дескать, вместо строительства оборонительных сооружений, укрепляются ротные и взводные опорные пункты, которые он назвал "лисьими норами". Не знаю, специально он это сказал или просто проболтался, но дело в том, что на данном участке фронта свои особенности.
Например, в окрестностях Липцев, в лесном массиве (Проходы и Русская Лозовая) расположены пять пещер, их называют "каменоломни". Между ними 5-7 минут ходьбы.
Пещера Липцы-1. Там длина ходов в целом более 280м, а площадь — 886 кв.м. Там и лабиринты, и широкие, высокие "залы", соединенные узкими лазами. Остальные пещеры (Липцы-2,3,4) — похожи. Их изучали ученые до 2014 г. Там даже можно было встретить летучих мышей, которые занесены в Красную книгу Украины.
Весной 2024 года, во время нанесения массированных ударов по Белгороду, противник использовал эти пещеры. Туда можно было спокойно завезти РСЗО типа "Вампир", складировать боеприпасы. Это и были те самые "лисьи норы". Сейчас в этих местах постоянно движется техника, грузовые машины с тентами. Предположительно, противник использует эти пещеры для организации обороны.
Подобная пещера есть в Дергачевском районе. Она называется каменоломня "Акула". Эта штольня находится на левом берегу балки Ольховая, на правом берегу реки Харьков, в районе н.п. Русская Лозовая и Тишки. Ко входу ведет грунтовая дорога. Дергачи — основная тыловая база ВСУ. Безусловно, кроме строительства фортификационных сооружений, противник использует все эти подземные сооружения на севере Харькова.
Тем временем ВСУ стали покидать различные "дикие гуси", с которыми они подписали контракты. Их массовый исход отмечается, в частности, на Харьковском направлении. Побежали даже колумбийцы, которых без должного военного опыта использовали в качестве "пушечного мяса". Наемники из Европы предпочитают должности инструкторов в учебных центрах, лишь бы подальше от линии боевого соприкосновения.
По данным Минобороны РФ, общая численность иностранных наемников, приехавших повоевать в составе ВСУ, составляла 15-20 тысяч человек. Половина из них погибла, ещё многие просто удрали, на сегодняшний день осталось порядка 5-7 тысяч. Но и они уклоняются от участия в боевых действиях. Предпочитают отсиживаться в тыловых районах
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
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Вчера, 15:46
Военный эксперт Николай Сорокин: Россия сжигает Кременчугский НПЗ и подбирает ключи к западному ДонбассуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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ЭксклюзивСпецоперацияХарьковРоссияКупянскГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныАлександр Сырский
 
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