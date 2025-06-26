https://ukraina.ru/20250626/pvo-nochyu-unichtozhila-letyaschie-na-moskvu-ukrainskie-bespilotniki-1064301405.html

ПВО ночью уничтожила летящие на Москву украинские беспилотники

ПВО ночью уничтожила летящие на Москву украинские беспилотники - 26.06.2025 Украина.ру

ПВО ночью уничтожила летящие на Москву украинские беспилотники

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

2025-06-26T07:33

2025-06-26T07:33

2025-06-26T08:06

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На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Также силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области, информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Кроме прочего, сообщалось о работе ПВО у Таганрога. Местные телеграм-каналы писали о пяти взрывах над городом.Всего за ночь дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.Из них 23 было сбито над Курской областью, 11 над Ростовской и шесть над Брянской. По три беспилотника уничтожено над Белгородской областью и территорией Московского региона. В их числе - два БПЛА, летевших на Москву. Кроме того, два аппарата нейтрализовано над Крымом, и по одному над Мордовией и Калужской областью.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, ростовская область, москва, сергей собянин, таганрог