https://ukraina.ru/20250625/posle-sammita-nato-tramp-poobeschal-pozvonit-putinu-1064284820.html
После саммита НАТО: Трамп пообещал позвонить Путину
После саммита НАТО: Трамп пообещал позвонить Путину - 25.06.2025 Украина.ру
После саммита НАТО: Трамп пообещал позвонить Путину
По итогам саммита НАТО, прошедшего в Гааге, президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов заявил, что не сомневается в стремлении лидера РФ Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта и пообещал позвонить ему. Правда дату не уточнил
2025-06-25T17:33
2025-06-25T17:33
2025-06-25T17:33
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Американское информационное агентство Bloomberg уточнило, что встреча Трампа с Владимиром Зеленским в Гааге длилась примерно 45 минут. Сам главарь киевского режима прокомментировал ее в своем телеграм-канале таким образом:"Продолжительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно важные вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира", - говорится в сообщении Зеленского.Чуть раньше Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля", и требует активных действий. Об этом написало американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса."Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация "совершенно вышла из-под контроля", - говорится в публикации издания: Трамп намекнул на активацию украинского трека.Что еще рассказал Трамп после саммита НАТО - в материале Трамп объявил, что конфликт Израиля и Ирана закончился. Но есть оговорка.
https://ukraina.ru/20250625/zelenskiy-rasskazal-o-chem-besedoval-s-trampom-v-gaage-1064283740.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, гаага, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, bloomberg
Новости, Гаага, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, bloomberg
После саммита НАТО: Трамп пообещал позвонить Путину
По итогам саммита НАТО, прошедшего в Гааге, президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов заявил, что не сомневается в стремлении лидера РФ Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта и пообещал позвонить ему. Правда дату не уточнил