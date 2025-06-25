Трамп объявил, что конфликт Израиля и Ирана закончился. Но есть оговорка: начнется снова - 25.06.2025 Украина.ру
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Трамп объявил, что конфликт Израиля и Ирана закончился. Но есть оговорка: начнется снова
Трамп объявил, что конфликт Израиля и Ирана закончился. Но есть оговорка: начнется снова - 25.06.2025 Украина.ру
Трамп объявил, что конфликт Израиля и Ирана закончился. Но есть оговорка: начнется снова
Президент США Дональд Трамп на брифинге по результатам саммита НАТО в Гааге заявил, что ситуация между Израилем и Ираном разрешена, и он не ожидает возобновления боевых действий
2025-06-25T17:22
2025-06-25T17:34
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Спустя буквально пару минут Трамп допустил, что Тегеран и Тель-Авив могут возобновить военные действия: "возможно, это случится уже скоро" и пообещал продолжение действий против Ирана, если Тегеран не предоставит США доступ к ядерным материалам.Конфликт Ирана и Израиля длится многие десятилетия, однако в ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие, начав атаку на Тегеран. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Ирана. Однако последний отрицает наличие военной компоненты у своего атомного проекта.В ночь на 24 июня президент США заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Однако наутро Тель-Авив обвинил Тегеран в его нарушении и пообещал ответ, а чуть позже канцелярия президента Израиля Беньямина Нетаньяху заявила, что Тель-Авив достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах. Однако взаимные обстрелы не прекратились.Большинство экспертов склоняются к тому, что вмешательство США в ближневосточный конфликт приведет лишь к ядерному усилению стран, которые ранее даже не думали о разработке такого оружия. В частности, такую мысль озвучил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.Израильский политик Авигдор Либерман добавил, что еще в начале войны предупреждал: "нет ничего опаснее, чем оставить раненого льва. Перемирие без четкого и однозначного соглашения непременно приведет к новой войне через два-три года, причем в гораздо худших условиях".Подробнее об этом в материале автора издания Украина.ру Сергея Котвицкого Проиграли все – включая Зеленского. Результаты неоконченной войны на Ближнем Востоке.
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новости, израиль, иран, сша, дональд трамп, владимир скачко, авигдор либерман, украина.ру, нато
Новости, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Владимир Скачко, Авигдор Либерман, Украина.ру, НАТО

Трамп объявил, что конфликт Израиля и Ирана закончился. Но есть оговорка: начнется снова

17:22 25.06.2025 (обновлено: 17:34 25.06.2025)
 
© скриншот видео Fox News
© скриншот видео Fox News
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Президент США Дональд Трамп на брифинге по результатам саммита НАТО в Гааге заявил, что ситуация между Израилем и Ираном разрешена, и он не ожидает возобновления боевых действий
Спустя буквально пару минут Трамп допустил, что Тегеран и Тель-Авив могут возобновить военные действия: "возможно, это случится уже скоро" и пообещал продолжение действий против Ирана, если Тегеран не предоставит США доступ к ядерным материалам.
Конфликт Ирана и Израиля длится многие десятилетия, однако в ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие, начав атаку на Тегеран. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Ирана. Однако последний отрицает наличие военной компоненты у своего атомного проекта.
В ночь на 24 июня президент США заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Однако наутро Тель-Авив обвинил Тегеран в его нарушении и пообещал ответ, а чуть позже канцелярия президента Израиля Беньямина Нетаньяху заявила, что Тель-Авив достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах. Однако взаимные обстрелы не прекратились.
Разрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
13:15
Замглавы МИД Ирана: Тегеран не подписывал никаких соглашений с ИзраилемИран не подписывал никаких соглашений о прекращении огня с Израилем. Об этом заявил замглавы МИД исламской республики Маджид Тахт-Раванчи, добавив, что Тегеран перестал осуществлять ответные удары по Израилю после прекращения агрессии со стороны Тель-Авива
Большинство экспертов склоняются к тому, что вмешательство США в ближневосточный конфликт приведет лишь к ядерному усилению стран, которые ранее даже не думали о разработке такого оружия. В частности, такую мысль озвучил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
Израильский политик Авигдор Либерман добавил, что еще в начале войны предупреждал: "нет ничего опаснее, чем оставить раненого льва. Перемирие без четкого и однозначного соглашения непременно приведет к новой войне через два-три года, причем в гораздо худших условиях".
Подробнее об этом в материале автора издания Украина.ру Сергея Котвицкого Проиграли все – включая Зеленского. Результаты неоконченной войны на Ближнем Востоке.
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НовостиИзраильИранСШАДональд ТрампВладимир СкачкоАвигдор ЛиберманУкраина.руНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
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17:22Трамп объявил, что конфликт Израиля и Ирана закончился. Но есть оговорка: начнется снова
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