https://ukraina.ru/20250625/na-fone-novogo-maydana-ukrainskie-smi-pishut-o-vstreche-zelenskogo-s-trampom-1064280272.html

На фоне нового Майдана: украинские СМИ пишут о встрече Зеленского и Трампа

На фоне нового Майдана: украинские СМИ пишут о встрече Зеленского и Трампа - 25.06.2025 Украина.ру

На фоне нового Майдана: украинские СМИ пишут о встрече Зеленского и Трампа

В Гааге завершился двухдневный саммит НАТО. Владимира Зеленского, несмотря на то, что он нарядился в классический пиджак, не пригласили на совещания стран-участниц альянса из-за позиции лидеров США, Турции, Словакии и Венгрии. Однако его встреча с президентом США, утверждают украинская пресса, проходит в эти минуты

2025-06-25T16:25

2025-06-25T16:25

2025-06-25T16:58

сша

украина

гаага

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

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В феврале этого года, при первой встрече Зеленского и Трампа, последний отчитал главаря киевского режима за наглость и неподобающий вид. Вероятно, именно поэтому на полях саммита НАТО Зеленский надел классический костюм.В апреле Трамп и Зеленский встречались в Риме, сидя в огромном зале Ватикана на стульях друг напротив друга. Туда главарь киевского режима тоже принарядился, однако ожидаемой от лидера США помощи не получил.Нынешняя встреча Зеленского и Трампа проходит на фоне разворачивающегося в Киеве Майдана. На главной площади украинской столицы собралось более тысячи человек. В основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат. Они обратились к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок в их стране, утверждая, что киевский режим их не слышит.Между тем, коммюнике саммита НАТО этого года не содержит упоминания о перспективах вступления Украины в альянс. Об этом сообщила британская газета Telegraph, обратив внимание на то, что в последнем подписанном документе альянса содержится чуть более 400 слов, что критически мало по сравнению с прошлым заявлением длиной примерно в пять тысяч слов: Всё меньше слов для Украины: в коммюнике саммита НАТО нет упоминания о перспективах Киева в альянсе.

https://ukraina.ru/20250625/tramp-pridi-poryadok-navedi-chto-proiskhodit-na-maydane-1064275590.html

сша

украина

гаага

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сша, украина, гаага, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины