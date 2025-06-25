На фоне нового Майдана: украинские СМИ пишут о встрече Зеленского и Трампа
16:25 25.06.2025 (обновлено: 16:58 25.06.2025)
© Алексей М/группа "Давай отфотошоплю?"/ВКонтакте
© Алексей М/группа "Давай отфотошоплю?"/ВКонтакте
В Гааге завершился двухдневный саммит НАТО. Владимира Зеленского, несмотря на то, что он нарядился в классический пиджак, не пригласили на совещания стран-участниц альянса из-за позиции лидеров США, Турции, Словакии и Венгрии. Однако его встреча с президентом США, утверждают украинская пресса, проходит в эти минуты
В феврале этого года, при первой встрече Зеленского и Трампа, последний отчитал главаря киевского режима за наглость и неподобающий вид. Вероятно, именно поэтому на полях саммита НАТО Зеленский надел классический костюм.
В апреле Трамп и Зеленский встречались в Риме, сидя в огромном зале Ватикана на стульях друг напротив друга. Туда главарь киевского режима тоже принарядился, однако ожидаемой от лидера США помощи не получил.
© AP
© AP
Нынешняя встреча Зеленского и Трампа проходит на фоне разворачивающегося в Киеве Майдана. На главной площади украинской столицы собралось более тысячи человек. В основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат. Они обратились к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок в их стране, утверждая, что киевский режим их не слышит.
15:16Трамп приди, порядок наведи: что происходит на МайданеОколо тысячи человек вышли на центральную площадь Киева с акцией протеста против коррупции. Собравшиеся - в основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат - обратились к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок в их стране
Между тем, коммюнике саммита НАТО этого года не содержит упоминания о перспективах вступления Украины в альянс. Об этом сообщила британская газета Telegraph, обратив внимание на то, что в последнем подписанном документе альянса содержится чуть более 400 слов, что критически мало по сравнению с прошлым заявлением длиной примерно в пять тысяч слов: Всё меньше слов для Украины: в коммюнике саммита НАТО нет упоминания о перспективах Киева в альянсе.
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