https://ukraina.ru/20250625/eksgumatsiya-da-ne-ta-ukraina-ne-razreshaet-poisk-mogil-polyakov-na-volyni-1064251196.html

Эксгумация, да не та. Украина не разрешает поиск могил поляков на Волыни

Эксгумация, да не та. Украина не разрешает поиск могил поляков на Волыни - 25.06.2025 Украина.ру

Эксгумация, да не та. Украина не разрешает поиск могил поляков на Волыни

Киев выдал Варшаве второе разрешение на эксгумацию на территории Украины. Теперь речь идёт о погибших в 1939-м в боях с вермахтом польских солдатах. Могилы жертв "Волынской резни" по прежнему табу.

2025-06-25T04:45

2025-06-25T04:45

2025-06-25T04:45

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львов

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институт национальной памяти

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Министр культуры и национального наследия Польши Анна Врублевская подтвердила, что украинская сторона выдала разрешение на проведение эксгумационных работ на территории бывшего села Збоиска (ныне территория Львова). По словам министра, эксгумации там станут возможны во второй половине 2025 года."Разрешение по этому делу предоставлено Институту национальной памяти Польши (ИНП). От него – в сотрудничестве с украинской стороной – зависит тщательное планирование", – отметила она.Согласие украинских властей на проведение эксгумации в Збоисках приветствовал исполняющий обязанности директора Бюро поиска и идентификации ИНП, профессор Кшиштоф Швагжик."Это разрешение распространяется на часть Львова, называемую Збоисками, и касается работ по эксгумации польских солдат, погибших в сентябре 1939 года. Бюро поиска и идентификации будет проводить мероприятия в районе Збоиск этой осенью. Мы рады, что первый запрос из длинного списка мест, предложенных Институтом национальной памяти, был удовлетворён украинской стороной. Ждём остальные разрешения, в том числе на места, связанные с Волынской резнёй"", – заявил Швагжик в комментарии католическому "Радио Мария".Служащий ИНП сказал то, о чём по политическим причинам молчит министр: Украина упорно отказывается выдавать Польше разрешения на проведение эксгумационных работ на Волыни. А ведь именно там в 1943-1944 годах от рук боевиков Организации украинских националистов (ОУН)* и её боевого крыла – Украинской повстанческой армии (УПА)* – погибли около ста тысяч мирных поляков.Эта трагедия получила название "Волынской резни", а менее массовые убийства мирных поляков украинскими националистами в Восточной Галичине (ныне Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области) и на территории нынешней Польши просто считаются её составной частью. При этом польское общество требует именно эксгумации могил на Волыни, поэтому власти Польши пытаются обманывать сограждан. Скажем, когда в начале июня впервые появилась информация о возможной эксгумации в Збоисках, близкий к польскому правительству журнал Wprost опубликовал её под заголовком "Вторая эксгумация на Волыни. Разрешение правительства Украины".При этом первое за много лет разрешение на проведение эксгумации могил поляков на территории Украины было выдано в начале 2025 года, и касалось оно ныне исчезнувшего села Пужники в Тернопольской области. Пужники были выбраны украинской стороной сразу по нескольким причинам. Во-первых, и главное – это не Волынь. Во-вторых, по воспоминаниям жителей, могила в селе относительно небольшая – 90-100 человек, а в документах НКВД после нападения сотни УПА* на Пужники 12-13 февраля 1945 года сказано о 50 или 57 убитых поляках. То есть Киев надеется, что тел в могиле будет меньше, чем заявлено поляками, что позволит подвергнуть сомнению и общую численность жертв "Волынской резни".Пока что из одной могилы в Пужниках польские поисковики в апреле-мае 2025 года извлекли останки более 40 человек, они отправлены на экспертизу. В ходе работ неподалёку была обнаружена ещё одна могила, однако вскрыть её полякам не позволили – мол, нужно отдельное разрешение. Но министр Врублевская утверждает, что всё идёт по плану."Этап самих эксгумаций завершен, сейчас продолжаются лабораторные и генетические работы. Параллельно Фонд "Свобода и демократия“ готовит новую заявку, которая касается другого участка, но также в Пужниках", – сказала она.Новое же разрешение на эксгумацию является ещё более иезуитским ходом Киева, и дело не только в том, что на этот раз речь в принципе не идёт о жертвах украинских националистов. Это своеобразная политико-идеологическая взятка Варшаве, ведь в сентябре 1939 года во Львове против нацистов сражались несколько польских военачальников, которые впоследствии вошли в историю.Как отмечали ранее польские историки, в Збоисках в середине сентября 1939 года польские войска вели ожесточённые бои с вермахтом, и там погибло более 300 польских солдат и офицеров, которых похоронили в братской могиле. При этом 16 и 17 сентября в этих боях приняла участие 10-я кавалерийская бригада Станислава Мачека – тогда полковника, а позднее генерала. Он прославился как командир 1-й бронетанковой дивизии, победоносный марш которой в 1944-1945 пролегал через северную Францию, Бельгию и Нидерланды к крупной базе немецкого флота в Вильгельмсхафене.Но в могиле польских защитников Львова в Збоисках могут лежать и солдаты из других подразделений Войска Польского, в том числе и резервных сил под командованием генерала Казимира Соснковского. Этого военачальника правительство Польши в эмиграции в 1943 году назначило главнокомандующим польскими вооружёнными силами на Западе. Соснковский верил в перспективу третьей мировой войны и полный разгром в этой войне Советского Союза, из-за чего в сентябре 1944 года под давлением Черчилля вынужден был уйти в отставку. Неудивительно, что в нынешней Польше эта фигура официально прославляется – в отличие от командующих двумя армиями Войска Польского, штурмовавших Берлин.По словам сотрудника Бюро поиска и идентификации ИНП Михала Семиньского, эксгумационные работы запланированы на кладбище в Збоисках, которое в 1939-м было куда меньше, чем сейчас. "Наши поиски сосредоточены на территории, прилегающей к кладбищу в то время – мы исследуем территорию, которая в 1939 году находилась за его пределами", – пояснил он."На территории старого некрополя, расположенного среди многоквартирных домов и гаражей львовского района Збоиска, находится часовня с изображением Девы Марии, а также крест в память о солдатах Войска Польского, погибших в сентябре 1939 года. Надпись гласит, что он увековечивает память тех, кто погиб, защищая свою Отчизну. В десятке метров от него находятся украинские мемориалы, в том числе "воинам", сражавшимся за независимую Украину в 1918-1919 годах, а также "партизанам" Украинской повстанческой армии*", – писало в 2019 году польского государственное информагентство РАР. С тех пор на кладбище в Збоисках мало что изменилось, разве что красно-чёрных знамён УПА* стало больше.О том, как новый президент Польши пытается поднять вопрос об ответственности Украины за Волынскую резню - в статье "Новый президент Польши призвал Зеленского решить "давно назревшие исторические вопросы"*Организация, признанная в РФ террористической, деятельность которой запрещена на территории России

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польша, украина, львов, черчилль, институт национальной памяти, нквд, эксклюзив