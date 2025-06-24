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Президент США не желает свержения власти в Иране – Le Figaro

Президент США не желает свержения власти в Иране – Le Figaro - 24.06.2025 Украина.ру

Президент США не желает свержения власти в Иране – Le Figaro

Западные политики опасаются рисков из-за свержения нынешнего руководства Ирана. Об этом пишет французская газета Le Figaro

2025-06-24T16:29

2025-06-24T16:29

2025-06-24T16:29

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"Дональд Трамп не хочет "смены режима" в Тегеране, которая "приведет к хаосу", - сказано в публикации французского издания.Президент США Дональд Трамп в понедельник 23 июня объявил о двухэтапном соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем. Оно официально не было подтверждено воюющими сторонами, отметила французская газета.Вечером того же понедельника исламская республика выпустила ракеты по крупнейшей военной региональной базе США в Катаре. Затем новая серия мощных взрывов потрясла иранскую столицу в ночь с понедельника на вторник. Утром во вторник в нескольких городах еврейского государства завыли сирены. Иранские государственные СМИ объявили о "четвертом залпе ракет из Ирана в сторону Израиля". Израильские службы экстренной помощи сообщили по меньшей мере о пяти погибших прошлой ночью.Иранские СМИ сообщили во вторник, что в результате израильского удара накануне погиб высокопоставленный командир военизированного формирования "Басидж", связанного с Корпусом стражей исламской революции — идеологической армией Исламской Республики Иран."Командир сил контрразведки "Басидж" был убит в результате нападения сионистского режима", — сообщило информационное агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.Утром вторника (по европейскому времени) было опубликовано заявление президента США о вступлении в силу режима прекращения огня.Трамп призвал воюющие стороны соблюдать перемирие."Израиль не будет атаковать Иран. Все самолеты развернутся и вернутся домой, отдав Ирану дружеский салют. Никто не пострадает, прекращение огня в силе!" — сказал президент США в сообщении в своей социальной сети Truth Social.По мнению Трампа, сейчас достаточно того, что происходит в Европе между Россией и Украиной.Израильские СМИ сообщили во вторник 24 июня, что президент США провёл переговоры по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху спустя несколько часов после объявления Белым домом о прекращении огня между Израилем и Ираном."Эммануэль Макрон, со своей стороны, заявил, что опасается "возрастания риска" тайного обогащения урана после американских и израильских ударов по иранским ядерным объектам", - сообщила газета.По её информации. Президент Франции во вторник настаивал на необходимости добиться перемирия в секторе Газа, где с 7 октября 2023 года ведется израильское военное наступление."Это абсолютный приоритет" для восстановления стабильности в регионе", - подчеркнул он.Британский премьер-министр Кир Стармер считает, что Иран и Израиль должны вернуться к прекращению огня и снизить напряженность на Ближнем Востоке после того, как президент США заявил, что обе стороны нарушили перемирие в своем конфликте."Я хочу, чтобы прекращение огня сохранялось, и поэтому чем скорее мы к нему вернемся, тем лучше. Это то послание, которым я сегодня делюсь с другими лидерами", — сказал Стармер 25 июня журналистам по прибытии в Нидерланды на саммит лидеров НАТО.Премьер-министр Катара - посредник между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС, которое воюет в секторе Газа, заявил во вторник о надежде на прекращение израильской военной операции в Палестине."Мы надеемся, что израильская сторона не воспользуется прекращением огня с Ираном, чтобы вылить то, что она хочет вылить на Газу, и продолжить бомбардировки ", — сказал шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани.Шейх заявил также, что попытается организовать непрямые переговоры между двумя сторонами "в течение следующих двух дней".В свою очередь МИД Турции во вторник призвало Иран и Израиль полностью прекратить боевые действия после того, как президент США объявил о двустороннем прекращении огня."Мы приветствуем новость о том, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня", — сообщило турецкое министерство.Официальная Анкара призвала Иран и Израиль "полностью уважать" инициативу Трампа и призвало "сохранять открытыми каналы диалога и дипломатии".Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что в результате войны, начатой 13 июня ​​Израилем против исламской республики, по состоянию на вторник погибло не менее 610 человек и более 4700 получили ранения.Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации Трамп пригрозил Израилю: ядерное фиаско США, или чем кончится ранение льва?

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