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"Война не только убивала. Война сплотила и сблизила советских людей" - Константинов

"Война не только убивала. Война сплотила и сблизила советских людей" - Константинов - 22.06.2025 Украина.ру

"Война не только убивала. Война сплотила и сблизила советских людей" - Константинов

В годы Великой Отечественной войны советские люди сплотились в единую семью и победили жестокого и беспощадного врага. Об этом 22 июня заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов

2025-06-22T17:53

2025-06-22T17:53

2025-06-22T17:53

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В памятный День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года глава Госсовета Крыма напомнил о чувствах. Он напомнил о скорби по тем, кто не пережил военную пору и боли от того, что судьбы десятков миллионов людей были безжалостно сломаны."В этот день перед нашим народом был поставлен вопрос о жизни или смерти. И хотя наши предки дали на него достойный ответ, жизнь нашей страны, нашей цивилизации несёт на себе отметину 22 июня", - отметил Константинов.По его мнению, шрам от той войны не заживёт полностью никогда. При этом он обратил внимание и на другое явление.По его мнению, память о Великой Отечественной войне, о дне её начала, позволяет потомкам победителей сохранять завещанное единство и ту возникшую в дни страшных испытаний сплочённость."Наша память о жертвах Великой Отечественной войны не имеет срока давности, мы свято храним её и передаём её как эстафету следующим поколениям. И так будет из века в век, пока существует Россия, пока жив наш народ. Эта память — неотделимая и важная часть нашей идентичности, а её сохранение — элемент нашей национальной идеи", - заверил Константинов.Он отметил, что память о 22 июня 1941 года — это тот исторический урок, который хорошо усвоен и повторения которого в России не допустят."Можно сколько угодно спорить о том, насколько неожиданным было нападение нацистской Германии на СССР. Но в народной памяти, в восприятии наших людей, день 22 июня прочно связан с жёсткой установкой: никто и никогда впредь не должен застать нас врасплох, - подчеркнул Константинов. - Пусть все, кому не дают покоя сомнительные лавры Гитлера, знают: мы всегда будем держать порох сухим, крепить свою обороноспособность, наращивать мощь наших Армии, Флота, Воздушно-космических сил. Больше нам полагаться не на кого".Председатель крымского Госсовета обратил внимание: 22 июня 1941 года Гитлер во главе с объединённым нацистским режимом Европы предпринял самую масштабную, страшную и тщательно подготовленную попытку уничтожения нас как цивилизации.Он уверен, что в распоряжении России имеются средства, позволяющие гарантированно уничтожить агрессоров вместе со странами, в которых они базируются."Вечная память жертвам Великой Отечественной войны! Вечная слава Народу-Победителю!", - сказано в публикации телеграм-канала председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова.Также 22 июня Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стеныАвтор издания Украина.ру Василий Стоякин обратил внимание на памятные события в публикации "Красный шторм": советское военное планирование 1941 года

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новости, россия, крым, германия, владимир константинов, адольф гитлер, ес, великая отечественная война, национальные интересы, национальная безопасность, национальная идея, идеология, история ссср, цивилизация