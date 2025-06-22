Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены - 22.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250622/prezident-rossii-vozlozhil-venok-k-mogile-neizvestnogo-soldata-u-kremlvskoy-steny-1064153716.html
Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены - 22.06.2025 Украина.ру
Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
Президент России Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков и в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
2025-06-22T14:07
2025-06-22T14:07
новости
россия
кремль
владимир путин
андрей белоусов
великая отечественная война
22 июня 1941 года
память
день памяти и скорби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/16/1064153595_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_7859d2ad031e59a998d80197c460a294.jpg
Торжественная церемония прошла в Александровском саду. В ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов.Участники почтили память защитников Отечества минутой молчания."Мероприятие продолжилось торжественным маршем роты почётного караула и оркестра перед общенациональным мемориалом воинской славы", - отметили в пресс-службе.Владимир Путин также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы"."День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз", - напомнили в пресс-службе Кремля.Больше новостей дня представлено в обзоре Беспилотники над Казахстаном, Сырский грозит наступлением, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 июня
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/16/1064153595_84:0:857:580_1920x0_80_0_0_8f7aeee0ac50c5e96641265323e6bc49.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кремль, владимир путин, андрей белоусов, великая отечественная война, 22 июня 1941 года, память, день памяти и скорби
Новости, Россия, Кремль, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Великая Отечественная война, 22 июня 1941 года, память, день памяти и скорби

Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены

14:07 22.06.2025
 
Церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата
Церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков и в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
Торжественная церемония прошла в Александровском саду. В ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов.
Участники почтили память защитников Отечества минутой молчания.
"Мероприятие продолжилось торжественным маршем роты почётного караула и оркестра перед общенациональным мемориалом воинской славы", - отметили в пресс-службе.
Владимир Путин также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы".
"День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз", - напомнили в пресс-службе Кремля.
Больше новостей дня представлено в обзоре Беспилотники над Казахстаном, Сырский грозит наступлением, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 июня
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКремльВладимир ПутинАндрей БелоусовВеликая Отечественная война22 июня 1941 годапамятьдень памяти и скорби
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43"Мы не находимся в состоянии войны с Ираном" - вице-президент США
16:28Банкой консервации в Луцке "сбили" мобилизацию: видео
16:25Начальник Генштаба и командующие армии Израиля рассказали об ударах по Ирану и заложниках
16:17На Украине одни аферисты надули других аферистов
15:59Путин подверг критике учебники истории
15:59110 лет назад Львов потерял шанс снова стать русским
15:42Пытка жаждой. Почему Донбассу и Новороссии ещё долго предстоит жить в условиях строгой экономии воды
15:39Пентагон заявил об успешных ударах по Ирану без окончательной оценки
15:29Cиндром 22 июня: США ударили по Ирану
14:25Корреспондент информационного агентства Fars рассказал об атаке на ядерный объект Ирана в Фордо
14:19Визит Путина в Китай будет беспрецедентно длительным – Ушаков
14:14Тегеран официально обвинил США в нападении на ядерные объекты
14:11Администрация Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана в ближайшие 48 часов - СМИ
14:08Израиль закрыл воздушное пространство после атаки США на объекты в Иране,
14:07Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
14:05Иранская ракета разрушила несколько жилых домов на севере Тель-Авива - фото и другие новости конфликта
14:00Глава МАГАТЭ Гросси созывает 23.06.2025 экстренное заседание по ситуации в Иране
13:51Иран вывез большую часть обогащенного урана с Фордо перед атакой США и другие события утра 22.06.2025
13:44В канун дня памяти и скорби нацисты уничтожили в Харьковской области памятную доску о жертвах фашизма
13:36Армия России освободила населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР
Лента новостейМолния