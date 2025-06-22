https://ukraina.ru/20250622/prezident-rossii-vozlozhil-venok-k-mogile-neizvestnogo-soldata-u-kremlvskoy-steny-1064153716.html
Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены - 22.06.2025 Украина.ру
Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
Президент России Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков и в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
2025-06-22T14:07
2025-06-22T14:07
2025-06-22T14:07
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владимир путин
андрей белоусов
великая отечественная война
22 июня 1941 года
память
день памяти и скорби
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Торжественная церемония прошла в Александровском саду. В ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов.Участники почтили память защитников Отечества минутой молчания."Мероприятие продолжилось торжественным маршем роты почётного караула и оркестра перед общенациональным мемориалом воинской славы", - отметили в пресс-службе.Владимир Путин также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы"."День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз", - напомнили в пресс-службе Кремля.Больше новостей дня представлено в обзоре Беспилотники над Казахстаном, Сырский грозит наступлением, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 июня
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новости, россия, кремль, владимир путин, андрей белоусов, великая отечественная война, 22 июня 1941 года, память, день памяти и скорби
Новости, Россия, Кремль, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Великая Отечественная война, 22 июня 1941 года, память, день памяти и скорби
Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
Президент России Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков и в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
Торжественная церемония прошла в Александровском саду. В ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов.
Участники почтили память защитников Отечества минутой молчания.
"Мероприятие продолжилось торжественным маршем роты почётного караула и оркестра перед общенациональным мемориалом воинской славы", - отметили в пресс-службе.
Владимир Путин также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы".
"День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз", - напомнили в пресс-службе Кремля.