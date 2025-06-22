https://ukraina.ru/20250622/krasnyy-shtorm-sovetskoe-voennoe-planirovanie-1941-goda---1063886676.html

"Красный шторм": советское военное планирование 1941 года

"Красный шторм": советское военное планирование 1941 года - 22.06.2025 Украина.ру

"Красный шторм": советское военное планирование 1941 года

События июня 1941 года, в первую очередь – стремительный разгром Красной армии в Приграничном сражении 22-29 июня. Естественно возникает вопрос – к какой войне готовился СССР и почему всё пошло не по плану? Можно ли было предотвратить такое развитие событий?

2025-06-22T08:00

2025-06-22T08:00

2025-06-22T08:00

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история

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Советское военное планирование операции против Германии началось в октябре 1939 года и продолжалось буквально до начала развёртывания РККА в июне 1941 года. Всего за это время было разработано пять основных вариантов оперативного плана.Эти документы были рассекречены ещё в 90-х, но часть материалов, касающихся конкретных планов либо не опубликованы, либо не рассекречены, либо не найдены в архивах. Окончательным (точнее – находившимся в самой высокой степени готовности на момент начала войны) был план от 11 марта 1941 года.Впрочем, основные очертания советских планов были историкам известны задолго до публикации, благодаря значительному объёму информации (прежде всего – мемуарного характера) о двух оперативно-стратегических играх на картах, проведённых 2-11 января 1941 года, в ходе которых были разыграны сценария войны СССР с Германией и её союзниками.Самое интересное в этих играх было то, что там вообще не рассматривался вопрос отражения немецкой агрессии.В соответствии с легендой игр немцы вторгались на территорию СССР, упирались в советскую оборону и отбрасывались на линию государственной границы частями прикрытия. Предметом же игр были дальнейшие действия Красной армии по разгрому немецких войск – уже за пределами СССР.Уже тут крылась ошибка, допущенная Генеральным штабом – предполагалось развитие событий аналогичное Первой Мировой войне, когда начиналось всё с неуверенной толкотни на границе, в то время как проходила мобилизация и переброска войск к границе. В расчёте на это определялись и плотности войск прикрытия границы – от 33 до 90 (!) километров на дивизию, при том, что уставная плотность в обороне – до 12 км. (какие задачи должны были решать войска прикрытия при такой плотности – решительно непонятно).Однако к 1941 году, на основании опыта европейской войны можно было установить, что немцы развёртывают полноценные ударные группировки заблаговременно и бьют сразу всей мощью. Способность неотмобилизованных армий прикрытия отразить такой удар должна была вызвать вопросы. Но не вызвала. Типичный пример подготовки к прошедшей войне.Более того – общей особенностью военных планов этого периода было отсутствие представления о действиях противника и, соответственно, планов пресечения этих действий. Разведка такими планами не располагала. В результате диспозиции выглядели как пресловутый план сражения при Аустерлице: "действия противника нашим планом не предусмотрены". Сторонники концепции Суворова видят в этом не слабость, а, напротив, силу – дескать, СССР собирался напасть первым. Но это типичная для конспирологов подгонка под заранее известный результат: почему на границе строили укрепления? Потому что собирались напасть… А если бы не строили? Тоже собирались напасть…Главная проблема, которую предстояло выяснить в ходе игр – выбор главного стратегического направления для наступления. На советской территории театр военных действий разделён полосой Полесских болот, служивших естественной границей между Западным и Юго-Западным фронтами. Игры подтвердили то, что уже было закреплено планом от 11 марта – более перспективным является Юго-Западное направление – на Люблин и Краков.Любопытно, что дискуссия о выборе этого направления продолжается по сей день. Разбирать современную конспирологию, навеянную нынешней ориентацией Киева, не особо интересно, а выгоды этого направления налицо – наступать удобнее, левый фланг прикрыт Карпатами, в перспективе наступление позволяет отрезать Германию от южных союзников.Особый же интерес представляли опубликованные в начале 90-х "Соображения к плану стратегического развёртывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками" от 15 мая 1941 года, в котором Генштаб предлагал нанести упреждающий удар по Германии.Специалистам о существовании этого плана было известно ранее – в 1965 году Георгий Жуков рассказал историку Виктору Анфилову следующее (сам текст беседы был опубликован только в 1998 году):"Идея предупредить нападение Германии появилась у нас с Тимошенко в связи с речью Сталина, с которой он выступил 5 мая 1941 года перед выпускниками военных академий. (…) Это выступление убедило нас в необходимости разработать директиву, предусматривавшую предупредительный удар. Конкретная задача была поставлена Василевскому. 15 мая он доложил проект директивы наркому и мне.Однако мы этот документ сами не подписали, а решили предварительно доложить его Сталину. Но он прямо-таки закипел, услышав о предупредительном ударе по немецким войскам: "Вы что, с ума сошли, немцев хотите спровоцировать?" (...)Сейчас же я считаю, что хорошо, что он не согласился тогда с нами. Иначе при том состоянии наших войск могла бы произойти катастрофа гораздо более крупная, чем та, которая постигла наши войска".Даже если Жуков в чём-то ошибся, нет никаких признаков того, что советское военно-политическое руководство приняло этот план.Мобилизационный план был принят 12 февраля 1941 года. По этому плану предполагалось формирование 8 фронтов, 29 армий, более 300 дивизий (только Сухопутных войск). Численность армии должна была составить 8,9 млн. человек, которой предполагалось достичь через месяц после начала мобилизации. Основная часть мобилизации должна была быть проведена за две недели, а части первого эшелона (114 дивизий) вообще должны были закончить мобилизацию в течение 2-4 дней. Интересно, что в рамках мобилизации по этому плану формирование новых воинских частей не предполагалось – советское руководство было уверено в скором начале войны и быстро формировало новые корпуса и дивизии, которые надо было только довести до штатной численности.На практике скрытая мобилизация, под видом сборов военнообязанных, была начата с 15 мая. На 22 июня численность РККА составляла 5,08 млн человек из которых 0,8 млн были призваны на сборы. А с 23 июня по 1 июля были мобилизованы ещё 5,3 млн человек, что превышало показатели мобплана, но это и не удивительно – к концу месяца войска уже понесли огромные потери.Проанализировав имеющуюся информацию, ведущий советский специалист по начальному периоду войны, генерал армии Махмут Гареев сделал вывод, что стратегическая оборонительная операция в принципе не планировалась и, опираясь на наше общее послезнание о событиях 1941 года, сделал вывод что это была ошибка.При всём уважении, с Махмутом Ахметовичем в его выводе мы не согласимся.Относительно характера операции очевидно, что целью войны (именно войны, а не, например, СВО) является разгром вооружённых сил противника. Эта цель достигается только путём наступления. Именно потому в полевых уставах всех без исключения армия мира (кроме, может быть, ватиканской) именно наступление является основным способом ведения боевых действий.Разумеется, в реальной войне можно играть от наступления и от обороны. Ну так советские планы как раз и были построены на игре от обороны.Более того, возможны ситуации, когда игра от стратегической обороны в принципе достаточна. Например, в 1938 году чехословацкой армии (кстати, одной из наиболее высокомеханизированных в Европе и, вероятно, способной к маневренной войне) было достаточно остановить немецкое наступление опираясь на приграничные линии укреплений. Решать же задачи разгрома вермахта в ходе наступления должны были войска союзников – Великобритании и Франции. Но это, понятно, редкое исключение.В нашем случае стратегическая оборонительная операция на всём протяжении фронта, во-первых, не давала возможности достичь целей войны, во-вторых, была сомнительна сама по себе.Переходя в стратегическую оборону одна из сторон отдаёт инициативу в руки противника. Тем самым у него появляется возможность сосредоточить ударные группировки на нескольких направлениях, оставляя на остальных силы прикрытия, и нанести поражение нашим войскам в приграничном сражении пользуясь тем, что резервы будут израсходованы на создание достаточных плотностей обороны.(Тут стоит отметить, что вообще-то в приграничных округах войск для решения этой задачи хватало – при длине границы в 2000 км. стрелковые дивизии в штатах военного времени для создания уставных плотностей для обороны должны были насчитывать 2,3 млн. человек, а в приграничных округах было около 3 млн. Однако, перейдя от математики к практике мы обнаружим, например, что из требуемых 167 дивизий военного времени в реальности не было ни одной и т.п.)Вообще же, послезнание – инструмент во всех отношениях хреновый. Независимо от того, для чего мы его используем – для оценки решений исторических деятелей или для того, чтобы оценить возможные альтернативы.Во-первых, чтобы давать оценку действиям политиков или полководцев прошлого, мы должны исходить из той информации и того типа мышления, который был характерен именно для них.Задача эта в общем случае неалгоритмизируема. Даже имея на руках весь объём документов, которыми оперировал Сталин, мы не будем иметь ту информацию, которая была доступна только ему лично – полученную на словах, а то и вовсе интуитивно. Не можем мы и полностью угадать ход его мыслей, при том, что Сталин был по-современному рационален и циничен (угадать мысли деятелей XVII века уже в принципе невозможно – это был дорациональный период).Во-вторых, история – не наука в том смысле, что она, в отличии от химии, физики и математики, не даёт повторяющихся результатов. Каждое историческое событие уникально.Поэтому исправлять исторические "ошибки" – занятие бестолковое, что уже давно поняли авторы фантастических романов о "попаданцах". После исправления одной ошибки реальность полностью меняется и перед нами встают другие вызовы, ответа на которые мы уже не знаем. Именно поэтому упомянутые авторы оснащают своих питомцев помимо послезнания ещё и другими сверхспособностями – иначе они не вытягивают.Кстати, уже из сказанного следует, что никаких особых ошибок Сталин не совершал… Он принимал в пределах имеющейся информации те или иные решения, некоторые из которых привели к катастрофическим последствиям, но, чтобы говорить об "ошибке", надо знать правильный ответ – а его нет. Решение о переходе к стратегической обороне как нам кажется не имеет особых преимуществ перед реально избранным способом действий.Как минимум, чтобы пойти в этом направлении Сталину надо было внушить недоверие к Б.М. Шапошникову и Г.К. Жукову, которые неправильно оценили опыт польской и французской кампаний вермахта, и к К.Е. Ворошилову и С.К. Тимошенко, которые переоценили боеспособность вверенных им войск (и то, и другое правда). Они, конечно, по образному выражению Сталина не гинденбурги, а гинденбургов у Сталина не было…

https://ukraina.ru/20230622/1047446045.html

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история, история ссср, вторая мировая война, великая отечественная война, германия, ссср, иосиф сталин, ркка, генштаб, 1941 г., 22 июня 1941 года, план, мобилизация