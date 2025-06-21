https://ukraina.ru/20250621/vs-rf-voshli-v-yuzhnuyu-chast-poselka-shevchenko-na-yuzhnodonbasskom-napravlenii---smi-1064126569.html

ВС РФ вошли в южную часть поселка Шевченко в ДНР - СМИ

ВС РФ вошли в южную часть поселка Шевченко в ДНР - СМИ - 21.06.2025 Украина.ру

ВС РФ вошли в южную часть поселка Шевченко в ДНР - СМИ

Российские войска вошли в южную часть поселка Шевченко в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-06-21T15:24

2025-06-21T15:24

2025-06-21T16:02

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"Сообщают, что ВС РФ вошли в южную часть поселка Шевченко на Южнодонбасском направлении", - говорится в публикации тг-канала.Ранее российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне.В результате прилетов был уничтожен пункт временной дислокации (ПВД) полицейской бригады "Лють" в районе Степановки, а также несколько ПВД 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Яблоновка.Также ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в городе Лозовая в Харьковской области.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Запорожье на юго-западе ДНР. Об этом 21 июня сообщило Минобороны РФ.О том, что говорят украинские военные и блогеры про ситуацию в зоне СВО: "ВСУ в панике от "террора" российских "Гераней". Что ещё говорят украинские военные о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250621/1064119447.html

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