https://ukraina.ru/20250621/vs-rf-voshli-v-yuzhnuyu-chast-poselka-shevchenko-na-yuzhnodonbasskom-napravlenii---smi-1064126569.html
ВС РФ вошли в южную часть поселка Шевченко в ДНР - СМИ
ВС РФ вошли в южную часть поселка Шевченко в ДНР - СМИ - 21.06.2025 Украина.ру
ВС РФ вошли в южную часть поселка Шевченко в ДНР - СМИ
Российские войска вошли в южную часть поселка Шевченко в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-06-21T15:24
2025-06-21T15:24
2025-06-21T16:02
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"Сообщают, что ВС РФ вошли в южную часть поселка Шевченко на Южнодонбасском направлении", - говорится в публикации тг-канала.Ранее российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне.В результате прилетов был уничтожен пункт временной дислокации (ПВД) полицейской бригады "Лють" в районе Степановки, а также несколько ПВД 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Яблоновка.Также ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в городе Лозовая в Харьковской области.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Запорожье на юго-западе ДНР. Об этом 21 июня сообщило Минобороны РФ.О том, что говорят украинские военные и блогеры про ситуацию в зоне СВО: "ВСУ в панике от "террора" российских "Гераней". Что ещё говорят украинские военные о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250621/1064119447.html
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новости, россия, донецкая народная республика, харьковская область, всу, разгром всу, крах всу, дзен новости сво, сво, спецоперация, запорожье, донецкое направление
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, дзен новости СВО, СВО, Спецоперация, Запорожье, Донецкое направление
ВС РФ вошли в южную часть поселка Шевченко в ДНР - СМИ
15:24 21.06.2025 (обновлено: 16:02 21.06.2025)
Российские войска вошли в южную часть поселка Шевченко в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру