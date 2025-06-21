https://ukraina.ru/20250621/vsu-v-panike-ot-terrora-rossiyskikh-geraney-chto-esch-govoryat-ukrainskie-voennye-o-situatsii-na-fronte-1064092197.html

ВСУ в панике от "террора" российских "Гераней". Что ещё говорят украинские военные о ситуации на фронте

ВСУ в панике от "террора" российских "Гераней". Что ещё говорят украинские военные о ситуации на фронте - 21.06.2025 Украина.ру

ВСУ в панике от "террора" российских "Гераней". Что ещё говорят украинские военные о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и блогеры часто паниковали по поводу дальнейшего усовершенствования российских БПЛА в связи с массированными атаками в районе Киева, Одессы, Харькова и Кременчуга.

2025-06-21T06:00

2025-06-21T06:00

2025-06-21T06:00

эксклюзив

россия

украина

харьковская область

егор фирсов

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сбу

рада

руслан бортник

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Украинские эксперты связывали эти атаки с ответом на операцию СБУ "Паутина" против российских аэродромов и железнодорожных составов. Однако политолог Руслан Бортник считает их частью запланированного продвижения ВС РФ. "Я боюсь, что это еще не ответка. Это просто вступление в эскалационную серию. Все же, я думаю, что главные силы, пик наступления российского и в воздухе, и на земле будет достигнут приблизительно через месяц", - говорит политолог.Украинский военный эксперт Сергей Братчук прослеживает определенную систему в ударах российских БПЛА, к которой надо приспособиться. По его словам, один-два дня ВС РФ ведут усиленные атаки с помощью БПЛА, после чего следует оперативная пауза, связанная с накоплением резервов. По его мнению, сокращение таких пауз будет свидетельствовать о масштабировании производства БПЛА.Бывший депутат Рады Егор Фирсов, мобилизовавшийся в ВСУ, рассказывает, что украинская техника оказалась бессильной против российских дронов. "Танки, бронемашины, БМП, модернизированные, не модернизированные, они стали бессильны против способа, который стоит 500 долларов", - рассказывает Фирсов в интервью "Радио Новое время". По его словам, сначала дроны спасли ВСУ от разгрома, но последнее время Россия совершила рывок в их производстве и качественно преуспела в их использовании.Украинский военкор Станислав Бунятов на этой неделе также цитировал майора запорожского ПВО, который утверждал, что старые методы борьбы с российскими "Геранями" уже не работают. На Украине их упорно называют "Шахедами", хотя и признают, что Россия выпускает их сама, кратно нарастив производство."Новые "шахеды" работают на других частотах, летят повыше и уже не становятся легкой целью для пулеметного огня. Мы теряем эффективность", – заявил майор. По его словам, увеличение количества пулеметов для борьбы с ними – бесполезно и нужны какие-то иные методы, иначе "террор" этих БПЛА для ВСУ станет обыденностью. Украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов прогнозирует, что Россия может вообще "разнести" всю Украину такими БПЛА. "Они масштабировали производство и еще масштабируют. Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству и оборонным сооружениям конец", - печалится эксперт.Руководитель отдела Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко рассказывал изданию "Зеркало недели", что россияне используют БПЛА "Герань-2" с боевой частью 88 кг, уменьшив объем топливного бака, а также изменили тактику их захода на цель."Уже сейчас используются четырехцилиндровые двухтактные двигатели. Они уже полностью российского производства. Они также изменили тактику применения, а именно перед заходом на поражение "Шахед" набирает высоту около 3000 м, что позволяет им проходить малые огневые группы, которые расположены в Харьковской области, и уже с этой высоты "Шахед" заходит для поражения целей" - рассказывает Борисенко.Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказывает тому же "Зеркалу недели", что в Харьковской области, между Купянском и Волчанском россияне эффективно выбивают тылы ВСУ с помощью дронов, поскольку там появились хорошие российские дронщики. "Причина — появление опытных подразделений пилотов FPV на направлениях; мало того, что они опытные, так еще и имеют нормальное обеспечение и собственные лаборатории и мастерские по развитию определенных направлений", - констатирует лейтенант ВСУ.Он считает, что в Харьковской области ВСУ может попасть в такой же "огневой мешок", как ранее в Курской. В результате чего подразделения ВСУ между Купянском и Волчанском будут просто "выноситься" ударами дронов с обоих направлений.Серьезный резонанс среди украинских военных и экспертов на этой неделе вызвало заявление американского наемника Райана О'Лири, командира роты Chosen Company в составе 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем ВСУ. Еще в конце мая он заявил, что "прекращает свою деятельность и движется к отделению от украинской армии". Он обещал озвучить причину ухода, когда расторгнет контракт.И на этой неделе он все-таки рассказал, что причиной стала некомпетентность украинских командиров, которая привела к потере личного состава. "Офицерский корпус Украины ведет себя как кастовая система неприкосновенных или "армейских князей". Эта система позволяет некомпетентным офицерам не только избегать ответственности, но и получать повышение", - жаловался наемник, подчеркивая, что ВСУ буквально пропитаны кумовством.В качестве примера он привел командира 59-й ОШБр беспилотных систем подполковника Богдана Шевчука. "Он отправлял солдат на недостижимые позиции без всякой надежды на подкрепление или даже на выживание. Более 16 месяцев понадобилось, чтобы его сняли с должности", - заявил О'Лири. В результате таких действий, по словам наемника, моральный дух в ВСУ только падает.Обсуждали на Украине на этой неделе и вероятность захода российских войск с севера – со стороны Белоруссии. На днях Зеленский выражал обеспокоенность по поводу запланированных совместных учений в Белоруссии, заявив, что россияне и белорусы могут начать наступать оттуда, причем сразу на Украину, Польшу и страны Прибалтики."Говорят, что Россия может сконцентрировать в Белоруссии к началу осени до двухсот тысяч группировку. Приблизительно столько наступало на Киев в феврале 2022 года. Как она может быть использована, идёт дискуссия", - рассказывает украинский политолог Руслан Бортник. Сам он не верит в такой сценарий. Он считает более логичным новый удар в сторону Сумской и Черниговской области, чтобы перерезать логистику украинской группировки в Сумах.Тем не менее, в Ровненской области, на западе Украины начали осваивать новые бюджеты на строительстве фортификаций, действуя по примеру региональных властей Сумской и Днепропетровской области, нажившихся на этих подрядах, но таки не построивших нормальных укреплений.О других инициативах украинской власти - в статье Дмитрия Ковалевича Зеленский готовит к саммиту НАТО авантюру на воде. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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