https://ukraina.ru/20250621/nesostoyavshayasya-vstrecha-shpionka-v-mi-6-i-sbezhavshiy-koshelek-zelenskogo-nedelya-v-fotografiyakh-1064075944.html

Несостоявшаяся встреча, "шпионка" в MI-6 и сбежавший кошелек Зеленского. Неделя в фотографиях

Несостоявшаяся встреча, "шпионка" в MI-6 и сбежавший кошелек Зеленского. Неделя в фотографиях - 21.06.2025 Украина.ру

Несостоявшаяся встреча, "шпионка" в MI-6 и сбежавший кошелек Зеленского. Неделя в фотографиях

Израиль и Иран продолжают обмен ракетными ударами. КНДР отправляет своих людей в Курскую область. Президент США покидает саммит G7, не дождавшись Владимира Зеленского. Корни новой главы британской разведки ведут на Украину. В Санкт-Петербурге проходит экономический форум. Министр национального единства Украины не возвращается на родину

2025-06-21T06:45

2025-06-21T06:45

2025-06-21T06:45

эксклюзив

фото

иран

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владимир путин

турция

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В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. В субботу, 14 июня, стороны продолжили обмен ударами, которые фиксируется на протяжении всей недели. Так издание "Российская газета" утверждает, что стороны усиливают интенсивность ракетных обстрелов, а Тегеран начал активно задействовать беспилотники. Начавшееся неделю назад после массированных ударов Израиля по Ирану противостояние двух ближневосточных региональных держав набирает обороты.В тот же день в Киеве прошло шествие за права ЛГБТ*. Часть центра города была перекрыта. По данным украинских изданий, так называемый "Марш равенства" находился под охраной множества полицейских. И не зря: в Киеве также собрались националисты, которые были намерены помешать маршу ЛГБТ*, выкраивая призывы отправить правоохранителей и участников парада на фронт.В воскресенье, 15 июня, между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих. В конечном счете, по словам главы российской переговорной группы, помощника президента РФ Владимира Мединского, Москва передала 6060 тел, получила 78 тел.Кроме того, в воскресенье, прошла встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, которые обсудили израильско-иранский вооруженный конфликт и констатировали необходимость немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.Хакан Фидан высоко оценил неизменную готовность России предпринять посреднические усилия в интересах содействия нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, в рамках налаживания устойчивого переговорного процесса.В понедельник, 16 июня, издание CNN написало, что президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде, чтобы начать консультации со своей командой по поводу Ирана. Такое же предположение высказал и французский лидер Эммануэль Макрон.За подобное высказывание Трамп обрушился на французского лидера, отметив, что "жаждущий публичности Макрон понятия не имеет", почему глава Белого дома покинул мероприятие. "Преднамеренно или нет — Эммануэль всегда все путает. Следите за новостями!" — написал Трамп в своей соцсети.Украинское издание "Страна.ua" в свою очередь обратило внимание, что раз президент США покинул мероприятие в Канаде, то ждать его встречи с Владимиром Зеленским, которую пророчили СМИ, нельзя.Тогда же, 16 июня, правительство Британии официально подтвердило, что разведку MI-6 осенью возглавит женщина — Блэйз Метревели. В открытых источниках утверждается, что Блейз Метревели имеет грузинские корни. Однако пользователи Сети не прекращают споров касательно ее происхождения. Помимо популярной версии, связанной с украинской кровью, предполагается, что Метревели может иметь родословную в России или Польше.Бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев провел расследование, в результате которого пришел к выводу, что новая глава британской разведки Блейз Метревели — украинка. По его словам, фамилия отца английской служащей — Добровольский. Он, отмечал экс-депутат Рады, родился на Украине во время Второй мировой войны. Фамилия матери новой главы спецслужб — Бобровская.О том, к каким выводам касательно корней Метревели пришел директор Института Европы РАН Алексей Громыко, — в публикации "Русского больше, чем украинского": эксперт о загадочном прошлом главы MI-6.Во вторник, 17 июня, глава КНДР Ким Чен Ын принял решение направить тысячу саперов и пять тысяч военных строителей для помощи в восстановлении Курской области. Об этом заявили секретарь Совбеза России Сергей Шойгу вместе с северокорейским лидером в Пхеньяне. Также Шойгу сообщил, что в Москве и Пхеньяне откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах, погибших в ходе СВО при освобождении территории России.За минувшую неделю президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Иран к капитуляции. В среду, 18 июня, американский лидер вновь настоял на прекращении огня между Израилем и Ираном, также пригрозил ударом по ядерным объектам Тегерана. На требования Трампа о капитуляции Ирана и его отказе от ядерного оружия ответил верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи. По его словам, призывы к Ирану "сдаться" со стороны Трампа "нелепы", "угрозы никогда не повлияют на поведение и мышление иранского народа". Кроме того, указал Хаменеи, "любое военное вмешательство США, несомненно, обернется для них невосполнимым ущербом".Между тем издание CNN со ссылкой на источник сообщило, что "Трамп рассмотрел планы атаки на Иран, но пока воздерживается от этого, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы". Четверг, 19 июня, стал вторым днем, в течении которых проходил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Отмечается, что тема форума в этом году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".Корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова также стала частью этого мероприятия. О том, какие темы были подняты в ходе беседы с экспертами на полях форума, — в публикациях "Не бросим!": Цивилева раскрыла детали беспрецедентной программы поддержки ветеранов СВО и Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию.Кроме того, в четверг, журналист и глава отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов не вернулся в Киев после рабочего визита в Австрию.Ткач пояснил, что на прошлой неделе экс-подчиненные Чернышова в министерстве регионального развития Украины и "Нафтогазе" попали в поле зрения правоохранителей. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура заподозрили их в неправомерном обогащении.Между тем депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем телеграм-канале написал, что оставшийся в Австрии Чернышов должен был обеспечить голоса Зеленскому на предстоящих выборах президента Украины за рубежом. По утверждению ряда осведомленных источников Чернышов является кошельком Зеленского, а так же специалистом по переводу денежных средств просроченного президента Украины в криптовалюту.В пятницу, 20 июня, в рамках Стамбульских договоренностей Россия и Украина обменялись пленными. Последний раз стороны обменялись военнопленными за день до этого, 19 июня. С 9 по 14 июня между Россией и Украиной прошло несколько этапов обмена военнопленными, организованных в рамках договоренностей, достигнутых во втором раунде переговоров в Стамбуле 2 июня. Первыми были возвращены молодые военные до 25 лет, затем — тяжелораненые и тяжелобольные, а также представители рядового и сержантского состава обеих сторон.* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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Кристина Черкасова

эксклюзив, фото, иран, израиль, россия, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, турция, кндр, пмэф, верховная рада