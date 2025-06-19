"Русского больше, чем украинского": эксперт о загадочном прошлом главы MI-6 - 19.06.2025 Украина.ру
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"Русского больше, чем украинского": эксперт о загадочном прошлом главы MI-6
"Русского больше, чем украинского": эксперт о загадочном прошлом главы MI-6 - 19.06.2025 Украина.ру
"Русского больше, чем украинского": эксперт о загадочном прошлом главы MI-6
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор Института Европы РАН Алексей Громыко ответил корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой на вопрос о том, действительно ли новая глава британской разведки Блейз Метревели украинка и для чего британцы именно ее сделали главой MI-6
2025-06-19T12:53
2025-06-19T12:53
эксклюзив
россия
украина
польша
олег царев
петербургский международный экономический форум (фонд)
mi6
британия
великобритания
англия
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Ранее бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев провел расследование, в результате которого пришел к выводу, что новая глава британской разведки Блейз Метревели — украинка. По его словам, фамилия отца английской служащей — Добровольский. Он, отмечал экс-депутат Рады, родился на Украине во время Второй мировой войны. Фамилия матери новой главы спецслужб — Бобровская. В открытых источниках утверждается, что Блейз Метревели имеет грузинские корни. Однако пользователи Сети не прекращают споров касательно ее происхождения. Помимо популярной версии, связанной с украинской кровью, предполагается, что Метревели может иметь родословную в России или Польше. Громыко отметил, что по этому поводу действительно идет много разговоров, а вокруг этой темы большое количество спекуляций и выяснений реальных фактов и деталей. По словам собеседника издания, если судить об этнических истоках Метревели, "то русского там больше, чем украинского, однако у этой дамы есть и грузинские корни". Отвечая на вопрос, можно ли в подобном назначении на пост главы британской разведки увидеть объединение киевских и лондонских спецслужб, Громыко заявил, что дело далеко не в том, какая часть крови превалирует, и кто Метревели по своему происхождению. Он подчеркнул, что в нынешнем мире фактор родословной важен, однако в работе спецслужб ценится вовсе не это.Он также обратил внимание, что упор может быть сделан на знаменитый отдел Q, который Метревели возглавляла в последние годы. Это подразделение отвечает за технологии и инновации, использование достижений искусственного интеллекта. По мнению Громыко, время покажет, какие именно причины склонили спецслужбу к выбору данной кандидатуры. Кроме того, собеседник издания напомнил, что для русского уха фамилия Метревели известна благодаря знаменитому советскому теннисисту Александру Метревели. "Тем не менее, я думаю, что для России подобный выбор кандидата на пост главы MI-6 может наталкивать на предположение, что это будет способствовать попыткам более глубокого понимания национальных интересов нашей страны", — добавил Громыко.Он подчеркнул, что это стоит рассматривать только в качестве предположения, так как разведслужбы любых стран, тем более одни из самых развитых, не станут способствовать продвижению национальных интересов других государств. "Они созданы для того, чтобы продвигать национальный интерес своей собственной страны, причем самыми разными методами, которые могут укладываться в представление о международном праве, а могут и нет", — сказал Громыко.По его словам, чтобы судить о способностях Метревели как профессионального работника или оценивать причины ее назначения, нужно дать новой главе британской разведки показать себя. Собеседник издания отметил, что ждать возможностей по восстановлению партнерства или сотрудничества между спецслужбами с теми странами, которые сейчас рассматривают Россию как противника или даже как врага, не приходится. Ранее отмечалось, что почти все сведения о прошлом Метревели и ее родственниках засекречены. Известно разве что про ее поступление на службу в MI-6, которое произошло, по открытым данным, на 22 году жизни. Большую часть своей карьеры Метревели проработала на оперативных должностях на Ближнем Востоке (владеет арабским языком) и в Европе. В последние годы она возглавляла отдел Q — подразделение, отвечающее за технологии и инновации, использование достижений искусственного интеллекта.ПМЭФ-2025 — один из ключевых международных форумов, посвященных обсуждению мировых экономических вопросов. Он проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.Тема форума в этом году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Центральным событием станет пленарная сессия с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на пятницу, 20 июня.О других темах, которые были подняты на форуме, — в публикации Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию.
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https://ukraina.ru/20250619/nafig-ya-syuda-prishl-vino-rekoy-zabluzhdeniya-evropeytsev-o-staline-pmef---eto-ne-tolko-pro-ekonomiku-1064022353.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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5
4.7
96
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, польша, олег царев, петербургский международный экономический форум (фонд), mi6, британия, великобритания, англия, разведка
Эксклюзив, Россия, Украина, Польша, Олег Царев, Петербургский международный экономический форум (фонд), MI6, Британия, Великобритания, Англия, разведка

"Русского больше, чем украинского": эксперт о загадочном прошлом главы MI-6

12:53 19.06.2025
 
© Анна ЧеркасоваАлексей Громыко на ПМЭФ-2025
Алексей Громыко на ПМЭФ-2025
© Анна Черкасова
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Анна
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Черкасова
автор издания Украина.ру
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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор Института Европы РАН Алексей Громыко ответил корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой на вопрос о том, действительно ли новая глава британской разведки Блейз Метревели украинка и для чего британцы именно ее сделали главой MI-6
Ранее бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев провел расследование, в результате которого пришел к выводу, что новая глава британской разведки Блейз Метревели — украинка. По его словам, фамилия отца английской служащей — Добровольский. Он, отмечал экс-депутат Рады, родился на Украине во время Второй мировой войны. Фамилия матери новой главы спецслужб — Бобровская.
В открытых источниках утверждается, что Блейз Метревели имеет грузинские корни. Однако пользователи Сети не прекращают споров касательно ее происхождения. Помимо популярной версии, связанной с украинской кровью, предполагается, что Метревели может иметь родословную в России или Польше.
Громыко отметил, что по этому поводу действительно идет много разговоров, а вокруг этой темы большое количество спекуляций и выяснений реальных фактов и деталей. По словам собеседника издания, если судить об этнических истоках Метревели, "то русского там больше, чем украинского, однако у этой дамы есть и грузинские корни".
Отвечая на вопрос, можно ли в подобном назначении на пост главы британской разведки увидеть объединение киевских и лондонских спецслужб, Громыко заявил, что дело далеко не в том, какая часть крови превалирует, и кто Метревели по своему происхождению. Он подчеркнул, что в нынешнем мире фактор родословной важен, однако в работе спецслужб ценится вовсе не это.

"В работе спецслужб самое главное – это компетентность. Если брать эту профессию, то важно, каким образом человек себя показал на оперативных заданиях. Что касается MI-6, то тут важна работа с агентской сетью. Видимо, Метревели действительно показала и зарекомендовала себя с самой положительной профессиональной стороны", — пояснил Громыко.

Он также обратил внимание, что упор может быть сделан на знаменитый отдел Q, который Метревели возглавляла в последние годы. Это подразделение отвечает за технологии и инновации, использование достижений искусственного интеллекта. По мнению Громыко, время покажет, какие именно причины склонили спецслужбу к выбору данной кандидатуры.
Кроме того, собеседник издания напомнил, что для русского уха фамилия Метревели известна благодаря знаменитому советскому теннисисту Александру Метревели. "Тем не менее, я думаю, что для России подобный выбор кандидата на пост главы MI-6 может наталкивать на предположение, что это будет способствовать попыткам более глубокого понимания национальных интересов нашей страны", — добавил Громыко.
16 июня, 17:29
Когда перо — прикрытие, а роман — операция. Киселев назвал британскую разведку поименно От Фредерика Форсайта до Джеймса Бонда — как литература превращается в прикрытие, а шпионаж становится национальной традицией. О расхожести шпионажа среди литературных гениев или о художественных навыках среди агентов 15 июня в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Он подчеркнул, что это стоит рассматривать только в качестве предположения, так как разведслужбы любых стран, тем более одни из самых развитых, не станут способствовать продвижению национальных интересов других государств. "Они созданы для того, чтобы продвигать национальный интерес своей собственной страны, причем самыми разными методами, которые могут укладываться в представление о международном праве, а могут и нет", — сказал Громыко.
По его словам, чтобы судить о способностях Метревели как профессионального работника или оценивать причины ее назначения, нужно дать новой главе британской разведки показать себя. Собеседник издания отметил, что ждать возможностей по восстановлению партнерства или сотрудничества между спецслужбами с теми странами, которые сейчас рассматривают Россию как противника или даже как врага, не приходится.

"Важно понимать, что в таких ведомствах работают профессионалы. Периодически с ними приходится решать общие вопросы. Поэтому контакты всегда поддерживаются. Это позволяет своевременно обмениваться информацией и избегать ошибок, способных нанести ущерб национальной безопасности — как нашей, так и противоположной стороне", — заключил Громыко.

Ранее отмечалось, что почти все сведения о прошлом Метревели и ее родственниках засекречены. Известно разве что про ее поступление на службу в MI-6, которое произошло, по открытым данным, на 22 году жизни.
Большую часть своей карьеры Метревели проработала на оперативных должностях на Ближнем Востоке (владеет арабским языком) и в Европе. В последние годы она возглавляла отдел Q — подразделение, отвечающее за технологии и инновации, использование достижений искусственного интеллекта.
ПМЭФ-2025 — один из ключевых международных форумов, посвященных обсуждению мировых экономических вопросов. Он проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.
Тема форума в этом году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Центральным событием станет пленарная сессия с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на пятницу, 20 июня.
ПМЭФ-2025. Работа форума - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
05:25
"Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономикуВсё, что осталось за кулисами ПМЭФ-2025
О других темах, которые были подняты на форуме, — в публикации Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию.
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