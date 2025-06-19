Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию - 19.06.2025 Украина.ру
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Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию
Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию - 19.06.2025 Украина.ру
Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) член комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Каптелинина ответила на вопрос журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, какие нужны политические и экономические решения, чтобы Россия могла качественно развивать Новороссию
2025-06-19T10:21
2025-06-19T13:46
эксклюзив
новороссия
россия
владимир путин
госдума
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
туризм
инфраструктура
малый бизнес
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По словам Каптелининой, во время интегрирования Новороссии в жизнь страны важно активное включение во все сферы деятельности. Она отметила, что речь идет о передаче опыта и подключении жителей Новороссии к российской экономике. Затрагивая вопрос об интеграции людей из новых регионов, член комитета Госдумы обратила внимание на развитие туристической сферы. В частности собеседница издания уточнила, что Россия предпринимает шаги по развитию мер, которые облегчат жизнь людям с инвалидностью.Кроме того, она отметила достижения в ее сфере деятельности. "Все наши наработки по реабилитации, по адаптивной одежде, по трудоустройству людей с инвалидностью, по возвращению их к активной жизни также будут применимы и на территории Новороссии", — сказала собеседница издания. Помимо перечисленных заслуг своего департамента, Каптелинина обратила внимание и на инклюзивный туризм. Она выразила надежду, что после принятия закона в первой сессии до 1 августа, данный опыт также будет внедрен на территории Новороссии. Отвечая на вопрос, планируются ли со стороны Госдумы новые проекты, связанные с Донецкой Народной Республикой (ДНР), Луганской Народной Республикой (ЛНР), Запорожской и Херсонской областями, Каптелинина заявила, что на каждой сессии пленарных заседаний идут обсуждения, как еще улучшить жизнь, в том числе и Новороссии. ПМЭФ-2025 — один из ключевых международных форумов, посвященных обсуждению мировых экономических вопросов. Он проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Тема форума в этом году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Центральным событием станет пленарная сессия с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на пятницу, 20 июня.О том, что тем временем происходит в кулуарах форума, рассказала автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в публикации "Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику.
https://ukraina.ru/20250618/pmef-25-protiv-imitatsii-den-pervyy-putin-prizyvaet-k-nastoyaschey-rabote-1064020352.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новороссия, россия, владимир путин, госдума, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, туризм, инфраструктура, малый бизнес
Эксклюзив, Новороссия, Россия, Владимир Путин, Госдума, Петербургский международный экономический форум (фонд), ПМЭФ, туризм, инфраструктура, малый бизнес

Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию

10:21 19.06.2025 (обновлено: 13:46 19.06.2025)
 
© Анна ЧеркасоваНаталья Каптелинина на ПМЭФ-2025
Наталья Каптелинина на ПМЭФ-2025
© Анна Черкасова
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Анна
Черкасова
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) член комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Каптелинина ответила на вопрос журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, какие нужны политические и экономические решения, чтобы Россия могла качественно развивать Новороссию
По словам Каптелининой, во время интегрирования Новороссии в жизнь страны важно активное включение во все сферы деятельности. Она отметила, что речь идет о передаче опыта и подключении жителей Новороссии к российской экономике.
Затрагивая вопрос об интеграции людей из новых регионов, член комитета Госдумы обратила внимание на развитие туристической сферы. В частности собеседница издания уточнила, что Россия предпринимает шаги по развитию мер, которые облегчат жизнь людям с инвалидностью.
"Если мы говорим про людей с инвалидностью, которые будут ездить из Новороссии к нам и соединять Россию едиными путями, то я очень надеюсь, что как можно быстрее у нас появятся адаптивные автобусы с подъемниками", — заявила Каптелинина.
Кроме того, она отметила достижения в ее сфере деятельности. "Все наши наработки по реабилитации, по адаптивной одежде, по трудоустройству людей с инвалидностью, по возвращению их к активной жизни также будут применимы и на территории Новороссии", — сказала собеседница издания.
Помимо перечисленных заслуг своего департамента, Каптелинина обратила внимание и на инклюзивный туризм. Она выразила надежду, что после принятия закона в первой сессии до 1 августа, данный опыт также будет внедрен на территории Новороссии.
Владимир Путин на ПМЭФ
Вчера, 23:03
ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работеПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) уже стартовал. Форум продлится до 21 июня 2025 года, проводится уже в 28 раз и давно стал очень важным мероприятием для российской экономики и отечественного бизнеса. В поиске партнеров и инвестиций.
Отвечая на вопрос, планируются ли со стороны Госдумы новые проекты, связанные с Донецкой Народной Республикой (ДНР), Луганской Народной Республикой (ЛНР), Запорожской и Херсонской областями, Каптелинина заявила, что на каждой сессии пленарных заседаний идут обсуждения, как еще улучшить жизнь, в том числе и Новороссии.
"Депутаты Государственной Думы постоянно говорят об улучшениях жизни, о каких-то мерах поддержки, о вовлечении жителей Новороссии в экономику России. Конечно же, будем работать, чтобы этого еще было больше", — заключила она.
ПМЭФ-2025 — один из ключевых международных форумов, посвященных обсуждению мировых экономических вопросов. Он проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.
Тема форума в этом году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Центральным событием станет пленарная сессия с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на пятницу, 20 июня.
О том, что тем временем происходит в кулуарах форума, рассказала автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в публикации "Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику.
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ЭксклюзивНовороссияРоссияВладимир ПутинГосдумаПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФтуризминфраструктурамалый бизнес
 
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