https://ukraina.ru/20250619/integratsiya-cherez-turizm-i-sotspodderzhku-kaptelinina-rasskazala-kak-gosduma-razvivaet-novorossiyu-1064028670.html

Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию

Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию - 19.06.2025 Украина.ру

Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) член комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Каптелинина ответила на вопрос журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, какие нужны политические и экономические решения, чтобы Россия могла качественно развивать Новороссию

2025-06-19T10:21

2025-06-19T10:21

2025-06-19T13:46

эксклюзив

новороссия

россия

владимир путин

госдума

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

туризм

инфраструктура

малый бизнес

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По словам Каптелининой, во время интегрирования Новороссии в жизнь страны важно активное включение во все сферы деятельности. Она отметила, что речь идет о передаче опыта и подключении жителей Новороссии к российской экономике. Затрагивая вопрос об интеграции людей из новых регионов, член комитета Госдумы обратила внимание на развитие туристической сферы. В частности собеседница издания уточнила, что Россия предпринимает шаги по развитию мер, которые облегчат жизнь людям с инвалидностью.Кроме того, она отметила достижения в ее сфере деятельности. "Все наши наработки по реабилитации, по адаптивной одежде, по трудоустройству людей с инвалидностью, по возвращению их к активной жизни также будут применимы и на территории Новороссии", — сказала собеседница издания. Помимо перечисленных заслуг своего департамента, Каптелинина обратила внимание и на инклюзивный туризм. Она выразила надежду, что после принятия закона в первой сессии до 1 августа, данный опыт также будет внедрен на территории Новороссии. Отвечая на вопрос, планируются ли со стороны Госдумы новые проекты, связанные с Донецкой Народной Республикой (ДНР), Луганской Народной Республикой (ЛНР), Запорожской и Херсонской областями, Каптелинина заявила, что на каждой сессии пленарных заседаний идут обсуждения, как еще улучшить жизнь, в том числе и Новороссии. ПМЭФ-2025 — один из ключевых международных форумов, посвященных обсуждению мировых экономических вопросов. Он проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Тема форума в этом году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Центральным событием станет пленарная сессия с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на пятницу, 20 июня.О том, что тем временем происходит в кулуарах форума, рассказала автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в публикации "Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику.

https://ukraina.ru/20250618/pmef-25-protiv-imitatsii-den-pervyy-putin-prizyvaet-k-nastoyaschey-rabote-1064020352.html

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2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, новороссия, россия, владимир путин, госдума, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, туризм, инфраструктура, малый бизнес