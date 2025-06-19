"Не бросим!": Цивилева раскрыла детали беспрецедентной программы поддержки ветеранов СВО
Анна Цивилева
Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева ответила на вопрос о том, какая мера поддержки наиболее востребована среди ветеранов СВО и их семей, и над чем еще в этой области необходимо работать
Свой комментарий Цивилева дала эксклюзивно корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 18 по 21 июня.
По ее словам, меры поддержки после возвращения участников СВО домой, в мирную жизнь, всегда идут в определенном алгоритме и доступны абсолютно бесплатно. Цивилева отметила, что сначала идёт восстановление необходимых документов, получение выплат, которые государство гарантирует ветеранам СВО и членам их семей, родным погибших. После этого обязательно решаются вопросы, которые требуют юридической помощи, сопровождения нотариуса, адвоката, добавила она.
"В то же время, если человеку требуется поддержка в восстановлении здоровья, во-первых, мы проводим обязательную диспансеризацию, выявляем какие у него есть заболевания и травмы. В зависимости от этого он проходит реабилитационный курс. Во-вторых, если человек получил тяжелое ранение и инвалидность, мы обеспечиваем его функциональными и спортивными протезами, а также современными техническими средствами реабилитации", — заявила Цивилева.
Она пояснила, что в таком случае человеку переоборудуют его жилье, кухню, санузел, устанавливают систему умного дома и обеспечивают ступенькоходами. Собеседница издания отметила, что все действия предпринимаются для того, чтобы человек имел возможность социализироваться.
"Тем ветеранам СВО, которые имеют двойную ампутацию, мы даем автомобили. Сейчас три основных российских производителя перешли на рельсы и смоделировали автомобиль с ручным управлением — "Москвич", "Автодор" и ВАЗ. Раньше у нас таких машин не было, а сейчас их производят", — рассказала Цивилева.
Кроме того, она обратила внимание на то, что в будущем будут важны трудоустройство ветеранов СВО и получение ими новых квалификаций, если это требуется. "И мы понимаем, что необходимо получить такие квалификации и образование, чтобы человек мог работать в своем регионе проживания", — сказала председатель фонда "Защитники Отечества".
В заключении Цивилева заявила, что работа по сопровождению ветеранов специальной военной операции (СВО) или членов его семьи продолжается.
10:21Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает НовороссиюВ рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) член комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Каптелинина ответила на вопрос журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, какие нужны политические и экономические решения, чтобы Россия могла качественно развивать Новороссию
ПМЭФ-2025 — один из ключевых международных форумов, посвященных обсуждению мировых экономических вопросов. Он проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.
Тема форума в этом году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Центральным событием станет пленарная сессия с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на пятницу, 20 июня.
На ПМЭФ-2025 корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова также взяла комментарий у директора Института Европы РАН Алексея Громыко, которому задала вопрос касательно новой главы британской разведки Блейз Метревели, у которой ранее были найдены то ли украинские, то ли грузинские, то ли русские корни. О том, почему британцы сделали главой MI-6 именно ее, — в публикации "Русского больше, чем украинского": эксперт о загадочном прошлом главы MI-6.
Подписывайся на