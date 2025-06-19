https://ukraina.ru/20250619/ne-brosim-tsivileva-raskryla-detali-bespretsedentnoy-programmy-podderzhki-veteranov-svo-1064047348.html

"Не бросим!": Цивилева раскрыла детали беспрецедентной программы поддержки ветеранов СВО

"Не бросим!": Цивилева раскрыла детали беспрецедентной программы поддержки ветеранов СВО - 19.06.2025 Украина.ру

"Не бросим!": Цивилева раскрыла детали беспрецедентной программы поддержки ветеранов СВО

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева ответила на вопрос о том, какая мера поддержки наиболее востребована среди ветеранов СВО и их семей, и над чем еще в этой области необходимо работать

2025-06-19T16:30

2025-06-19T16:30

2025-06-19T16:30

эксклюзив

россия

санкт-петербург

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

ветераны

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Свой комментарий Цивилева дала эксклюзивно корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 18 по 21 июня. По ее словам, меры поддержки после возвращения участников СВО домой, в мирную жизнь, всегда идут в определенном алгоритме и доступны абсолютно бесплатно. Цивилева отметила, что сначала идёт восстановление необходимых документов, получение выплат, которые государство гарантирует ветеранам СВО и членам их семей, родным погибших. После этого обязательно решаются вопросы, которые требуют юридической помощи, сопровождения нотариуса, адвоката, добавила она. Она пояснила, что в таком случае человеку переоборудуют его жилье, кухню, санузел, устанавливают систему умного дома и обеспечивают ступенькоходами. Собеседница издания отметила, что все действия предпринимаются для того, чтобы человек имел возможность социализироваться. Кроме того, она обратила внимание на то, что в будущем будут важны трудоустройство ветеранов СВО и получение ими новых квалификаций, если это требуется. "И мы понимаем, что необходимо получить такие квалификации и образование, чтобы человек мог работать в своем регионе проживания", — сказала председатель фонда "Защитники Отечества". В заключении Цивилева заявила, что работа по сопровождению ветеранов специальной военной операции (СВО) или членов его семьи продолжается.ПМЭФ-2025 — один из ключевых международных форумов, посвященных обсуждению мировых экономических вопросов. Он проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.Тема форума в этом году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Центральным событием станет пленарная сессия с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на пятницу, 20 июня.На ПМЭФ-2025 корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова также взяла комментарий у директора Института Европы РАН Алексея Громыко, которому задала вопрос касательно новой главы британской разведки Блейз Метревели, у которой ранее были найдены то ли украинские, то ли грузинские, то ли русские корни. О том, почему британцы сделали главой MI-6 именно ее, — в публикации "Русского больше, чем украинского": эксперт о загадочном прошлом главы MI-6.

https://ukraina.ru/20250619/integratsiya-cherez-turizm-i-sotspodderzhku-kaptelinina-rasskazala-kak-gosduma-razvivaet-novorossiyu-1064028670.html

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санкт-петербург

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2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, россия, санкт-петербург, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, ветераны