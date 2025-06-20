Скоро Трамп начнёт бомбить Иран. Какой ответ приготовили Россия и Китай — Сорокин - 20.06.2025 Украина.ру
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Скоро Трамп начнёт бомбить Иран. Какой ответ приготовили Россия и Китай — Сорокин
Скоро Трамп начнёт бомбить Иран. Какой ответ приготовили Россия и Китай — Сорокин - 20.06.2025 Украина.ру
Скоро Трамп начнёт бомбить Иран. Какой ответ приготовили Россия и Китай — Сорокин
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру прокомментировал возможные расклады в ирано-израильском конфликте, участие в нём... Украина.ру, 20.06.2025
2025-06-20T17:03
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Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру прокомментировал возможные расклады в ирано-израильском конфликте, участие в нём США, вопрос поддержки и ресурсов Ирана, а также влияние конфликта на Ближнем Востоке на ход СВО:00:29 – Участие США в ирано-израильском конфликте и произраильское лобби в США; 07:55 – Запасы Китая и ядерное оружие у Ирана;15:17 – Затяжная война на истощение и прикрытие военных баз США;23:09 – Возможная поддержка Ирана и последствия возможного поражения Ирана для России;31:21 – Ближний Восток и украинский конфликт. *В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.#Сорокин #США #Иран #Израиль #война #конфликт #Трамп #Нетаньяху #Пентагон ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNOНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaruЕще по теме: New York Post: Трамп осторожничает с ударами по Ирану, но это не точно.
https://ukraina.ru/20250618/ssha-dali-iranu-48-chasov-pochemu-reshayuschie-dvoe-sutok-nastali-imenno-seychas-1064008571.html
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видео, иран, сша, россия, дональд трамп, линдси грэм, украина.ру, пентагон
Видео, Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Украина.ру, Пентагон

Скоро Трамп начнёт бомбить Иран. Какой ответ приготовили Россия и Китай — Сорокин

17:03 20.06.2025
 
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Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру прокомментировал возможные расклады в ирано-израильском конфликте, участие в нём США, вопрос поддержки и ресурсов Ирана, а также влияние конфликта на Ближнем Востоке на ход СВО:

00:29 – Участие США в ирано-израильском конфликте и произраильское лобби в США;
07:55 – Запасы Китая и ядерное оружие у Ирана;
15:17 – Затяжная война на истощение и прикрытие военных баз США;
23:09 – Возможная поддержка Ирана и последствия возможного поражения Ирана для России;
31:21 – Ближний Восток и украинский конфликт.

*В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
#Сорокин #США #Иран #Израиль #война #конфликт #Трамп #Нетаньяху #Пентагон

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18 июня, 21:13
США дали Ирану 48 часов. Почему решающие двое суток настали именно сейчас?Ночь на 18 июня была жаркой на Ближнем Востоке: Иран и Израиль снова обменялись ракетами и дронами. При этом Вашингтон погрозил им кулаком из-за океана, заявив о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте
Еще по теме: New York Post: Трамп осторожничает с ударами по Ирану, но это не точно.
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