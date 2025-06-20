https://ukraina.ru/20250620/skoro-tramp-nachnt-bombit-iran-kakoy-otvet-prigotovili-rossiya-i-kitay--sorokin-1064094342.html

Скоро Трамп начнёт бомбить Иран. Какой ответ приготовили Россия и Китай — Сорокин

Скоро Трамп начнёт бомбить Иран. Какой ответ приготовили Россия и Китай — Сорокин - 20.06.2025 Украина.ру

Скоро Трамп начнёт бомбить Иран. Какой ответ приготовили Россия и Китай — Сорокин

Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру прокомментировал возможные расклады в ирано-израильском конфликте, участие в нём... Украина.ру, 20.06.2025

2025-06-20T17:03

2025-06-20T17:03

2025-06-20T17:03

видео

иран

сша

россия

дональд трамп

линдси грэм

украина.ру

пентагон

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Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру прокомментировал возможные расклады в ирано-израильском конфликте, участие в нём США, вопрос поддержки и ресурсов Ирана, а также влияние конфликта на Ближнем Востоке на ход СВО:00:29 – Участие США в ирано-израильском конфликте и произраильское лобби в США; 07:55 – Запасы Китая и ядерное оружие у Ирана;15:17 – Затяжная война на истощение и прикрытие военных баз США;23:09 – Возможная поддержка Ирана и последствия возможного поражения Ирана для России;31:21 – Ближний Восток и украинский конфликт. *В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.#Сорокин #США #Иран #Израиль #война #конфликт #Трамп #Нетаньяху #Пентагон ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNOНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaruЕще по теме: New York Post: Трамп осторожничает с ударами по Ирану, но это не точно.

https://ukraina.ru/20250618/ssha-dali-iranu-48-chasov-pochemu-reshayuschie-dvoe-sutok-nastali-imenno-seychas-1064008571.html

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видео, иран, сша, россия, дональд трамп, линдси грэм, украина.ру, пентагон