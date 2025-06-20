Скоро Трамп начнёт бомбить Иран. Какой ответ приготовили Россия и Китай — Сорокин
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру прокомментировал возможные расклады в ирано-израильском конфликте, участие в нём США, вопрос поддержки и ресурсов Ирана, а также влияние конфликта на Ближнем Востоке на ход СВО:
00:29 – Участие США в ирано-израильском конфликте и произраильское лобби в США;
07:55 – Запасы Китая и ядерное оружие у Ирана;
15:17 – Затяжная война на истощение и прикрытие военных баз США;
23:09 – Возможная поддержка Ирана и последствия возможного поражения Ирана для России;
31:21 – Ближний Восток и украинский конфликт.
*В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
00:29 – Участие США в ирано-израильском конфликте и произраильское лобби в США;
07:55 – Запасы Китая и ядерное оружие у Ирана;
15:17 – Затяжная война на истощение и прикрытие военных баз США;
23:09 – Возможная поддержка Ирана и последствия возможного поражения Ирана для России;
31:21 – Ближний Восток и украинский конфликт.
*В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
#Сорокин #США #Иран #Израиль #война #конфликт #Трамп #Нетаньяху #Пентагон
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ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNO
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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