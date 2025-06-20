https://ukraina.ru/20250620/nikolay-sorokin-voyna-s-iranom-obernetsya-katastrofoy-dlya-izrailya--1064105320.html

Николай Сорокин: Война с Ираном обернется катастрофой для Израиля

Николай Сорокин: Война с Ираном обернется катастрофой для Израиля - 20.06.2025 Украина.ру

Николай Сорокин: Война с Ираном обернется катастрофой для Израиля

Попытка Израиля развязать полномасштабный конфликт с Ираном может привести к тяжелым последствиям для самого еврейского государства. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин

2025-06-20T23:15

2025-06-20T23:15

2025-06-20T23:15

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"Иранская экономика раз в семь больше израильской. Мобилизационный потенциал вообще несопоставим. К тому же, спрятанная в горах иранская промышленность не попадет под удары США и Израиля", - заявил военный эксперт.Сорокин подчеркнул, что Тегеран сможет получать военную поддержку от России, Китая и Пакистана, чьи запасы ударных систем значительно превосходят израильские. При этом эксперт сомневается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осознает все риски: "Вместо умеренных аятолл к власти могут прийти радикалы, которые будут требовать реванша".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.Также по теме в интервью Сергея Михеева: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250620/fedor-lukyanov-iran-i-izrail-pereshli-opasnye-granitsy-kotorye-derzhat-dazhe-rf-i-ukraina-1064062986.html

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