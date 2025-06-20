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Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х"

Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" - 20.06.2025 Украина.ру

Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х"

Быстрая капитуляция Ирана – это крайне плохо для нас. Если США поймут, что с помощью такого давления можно нагнуть Иран, то решат, что с помощью чуть большего давления можно нагнуть Россию. Но до этого не дойдет, считает директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-06-20T07:00

2025-06-20T07:00

2025-06-20T07:00

интервью

иран

сша

израиль

дональд трамп

биньямин нетаньяху

пентагон

ракеты

герань

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Николай Олегович, вы абсолютно убеждены, что Трамп очень-очень скоро отдаст приказ о бомбардировках Ирана. Как думаете, понимает ли он, что если в результате этих ударов быстрой капитуляции Тегерана не будет, то конфликт перейдет в войну на истощение с непредсказуемыми для США последствиями?- Решение о бомбардировках Ирана принимает не Трамп. Складывается впечатление, что американский президент попал под влияние военно-промышленного лобби, которое заинтересовано в помощи режиму Нетаньяху и в развязывании войны. Он явно не управляет ситуацией.Действия Трампа в течение последнего месяца показывали, что он склоняется к мирному решению вопроса. Он был одним из главных сторонников идеи договориться с аятоллами и иранской переговорной группой, которая, по некоторой информации, почти полностью ликвидирована Израилем. Зачем надо было их убивать? Надо прямо сказать, что это военное преступление.То есть Трампу не оставили выбора. Поэтому он, руководствуясь принципом "Не можешь победить – возглавь", делает хорошую мину при плохой игре. Он пытается показать, что приказы о бомбардировках Ирана будут исходить непосредственно от него. Якобы он лично руководил операцией по заманиванию Ирана в ловушку и будет руководить американскими ракетными атаками (к ним все готово).Обратите внимание на выступление главы национальной разведки Тулси Габбард. У нее фактически была истерика. В республиканской партии глубокий раскол между ястребами-неоконами (сенатор Линдси Грэм*) и группой MAGA, к которой относятся большинство руководителей США (вице-президент Вэнс, Габбард и министр обороны Хегсет) и которые категорически против ввязывания в войну с Ираном.Проблема в том, что на уровне дипстейт, Пентагона и спецслужб США и Израиль связаны миллионами видимых и невидимых нитей. Эта глубокая интеграция двух систем отводит Трампа от принятия решений. Он вынужден подчиниться господствующим трендам.Причем самое интересное, что это – не глобалистские тренды. Но Нетаньяху и его сторонники в США – никакие не глобалисты. Это радикальные правые, которые перехватили инициативу у Трампа и заманивают его в войну, тем самым ослабляя его позиции внутри Америки.- А Нетаньяху понимает, что война на истощение может стоить ему очень дорого?- Понимает. Иранская экономика раз в семь больше израильской. Мобилизационный потенциал вообще несопоставим. К тому же, спрятанная в горах иранская промышленность не попадет под удары США и Израиля. Она будет работать. Плюс, у Ирана есть неплохие возможности получать оружие из Китая, Пакистана и даже России. Эти три страны превосходят Израиль запасами ударных систем. Они компенсируют иранцам то, что он потеряет в ходе совместных ирано-израильских бомбардировок.- Почему вы думаете, что у Китая и России есть дополнительные запасы вооружений? Все-таки Пекин готовится воевать за Тайвань, а мы ведем СВО.- Ракеты, которые потребуются Ирану для нанесения ударов по американским базам на Ближнем Востоке, не так часто применяются на СВО. Например, ракеты серии "Х".У нас с Ираном очень мощное военно-техническое сотрудничество. Мы не просто передаем иранцам какие-то компоненты и технологии. В ответ мы получаем тоже немало. Хочу подчеркнуть, что Иран обладает высокоразвитой промышленностью. Да, она своеобразная. Да, у нее есть свои дефекты из-за санкционного давления. Но она хороша в электронике и оптике. И она изготавливает продукцию в больших количествах по низкой цене.Мы можем передавать Ирану самолеты. Можем передавать не только ударные средства, но и различные материальные ресурсы. А то, что не додадим мы, может передать Китай через Пакистан.Иран – это огромная страна от Каспийского моря на севере до Индийского океана на юге. Сухопутная операция против него нереальна. Выбомбить Иран без применения ядерного оружия невозможно. Да, правительство Нетаньяху может на это пойти. Но если оно это сделает, против Израиля ополчится весь исламский мир. Да и Трамп с Пентагоном против этого.То есть вероятность применения ядерного оружия в Персидском заливе крайне мала.- А Иран, если ему будет совсем плохо, может официально заявить, что у него-таки есть ядерное оружие и начать пугать им Израиль? Вне зависимости от того, блеф это или какие-то кустарные наработки.- Первым Иран этого делать точно не будет. Теоретически это возможно, если в республике начнутся серьезные внутренние потрясения, когда правительство начнет терять контроль (элементы мятежа в иранском Азербайджане мы уже наблюдаем). Но пока власть и КСИР все-таки ситуацию контролируют.Да, у американцев есть мощные бетонобойные бомбы. Ими они попытаются вскрыть подземные полигоны, лаборатории и заводы, которые Иран долгие годы строил с помощью северокорейских специалистов, а они в этом очень хорошо разбираются. Это они еще при Ким Чен Ыре придумали все прятать под землю. То есть так просто разбомбить их тоже не получится.Но вернемся к России. Владимир Путин в интервью крупнейшим международным агентствам очень осторожно подошел к освещению этого конфликта и ратовал за гипотетическую договоренность между Хаменеи и Нетаньяху.- Верховный в этом выступлении был очень спокоен.- Он был нарочито спокоен. Он своим спокойствием как бы успокаивал людей, находящихся в зале: "Не дергайтесь. Самого страшного сценария не произойдет".- То есть вы считаете, что даже в случае американских бомбардировок конфликт перейдет в войну на истощение, которая при российско-китайской поддержке закончится тем, что Иран может засчитать за свою победу?- Трамп требует от Ирана немедленной капитуляции, что вообще странно. Иран не воюет с США. Более того, Иран не воюет с Израилем, а только отвечает на удары. То есть американцы и израильтяне хотят следующего:Ликвидировать на территории Ирана все объекты, хоть как-то связанные с военным ядерным производством. Потом ликвидировать все, что связано с мирным атомом. Отказаться от станции в Бушере и двух дополнительных реакторов, которые сейчас строят российские специалисты. Полностью ликвидировать Фордо – огромный ядерный комплекс под горным массивом. Это и есть капитуляция.В Израиле уже открыто говорят, что на место аятолл должны прийти светские партии, которые будут лояльными к соседям. Только Нетаньяху не понимает, что после такого давления на Иран и попытке свержения аятолл вместо аятолл к власти придут не прозападные либералы, а еще более правые партии, чем теократы. В Иране будет военная диктатура, которая будет требовать реванша.Более того, значительная часть иранцев критикует аятолл не за то, что они их угнетают, а за мягкость в отношении Израиля. Их даже подозревают в попытках заключить сепаратный сговор, который будет игнорировать национальные интересы Ирана. Потому что сегодняшние аятоллы не имеют ничего общего с людьми, которые в 1980х годах пришли к власти. Да, это шииты, но вполне умеренные люди без какого-то фанатизма. Конечно, они считают Израиль нелегитимным, но это только лозунги. Никакой войны с ним они не хотели.Я не верю в быструю капитуляцию Ирана. А затяжная война приведет к снижению активности Израиля, потому что у него закончатся поражающие элементы. Они уже не столь активны, как в первые два-три дня. Дальше они будут требовать от Штатов всего и побольше, пока Штаты не скажут: "У нас больше нет".Бетонобойных бомб у них тоже ограниченное количество. Причем эффективность их еще не подтверждена, потому что их еще никто нигде не применял.А Иран обязательно ответит по американским авианосцам и военным базам.- Говорят, что американские базы надежно прикрыты.- Базу надежно прикрыть невозможно. Если по вам сразу ударят 100 ракет и 250 дронов, ваша неиспытанная ПВО, которая ранее работала исключительно на учениях, мгновенно перегрузится. Первую волну она еще отобьет, а вторая волна пройдет по вам. Тут вопрос в другом.Американские базы в основном расположены в монархиях Залива. Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия. Наверняка США попытаются воссоздать коалицию по образцу "Бури в пустыне" и стравить арабов с персами, поскольку Ирану придется наносить удары по их территориям.В общем, как говорил Левий Матвей из "Мастера и Маргариты", кровь еще будет.- Уточню насчет российской поддержки Ирана. Нужно ли нам поставлять им модернизированные "Герани"?- От Ирана до Израиля больше тысячи километров, а на такой дистанции "Герани" не очень эффективны. Но они могут быть эффективны при поражении близлежащих объектов в том же самом Ормузском проливе, Персидском заливе и Оманском заливе. Например, если иранцы будут их запускать сотнями против авианосных групп.Что такое авианосец? Это медлительная низкоидущая цель. Да, она до зубов вооружена системами ПВО. Но ее ПВО предназначено для борьбы со сверхзвуковыми ракетами российского и китайского образцов. А в режим борьбы со стаями из сотен дронов ее до сих пор не перевели, потому что таких войн до СВО ни разу не было в истории. Поэтому американцы убрали оттуда свои авианосцы.Да, "Нимиц" туда зашел, но мы не знаем, насколько он близко к Ирану.И если американскому флоту очень трудно противостоять одиночным атакам хуситов, то противостоять массированным атакам Ирана им будет еще сложнее. А если стрелять по беспилотнику стоимостью в 5 тысяч долларов ракетой, которая стоит миллион, то долго так воевать не получится.То есть беспилотники – это один из факторов, который пока сдерживает США от прямой агрессии против Ирана.Кстати, я не могу сказать, что израильская ПВО себя хорошо показала. Их "Железный купол" тоже сдержал первую волну, а в третьей и четвертой проходило 50% ракет. Здание Моссада полностью сожжено, здание Минобороны сильно поражено, несколько баз просто уничтожено.Вообще всерьез о промежуточных результатах войны мы сможем порассуждать только через месяц. А все заявления США и Израиля в духе "Мы полностью контролируем небо над Ираном" - не более чем пропаганда.- Если Иран все же постигнет быстрая капитуляция, как мы сможем сохранить коридор "Север-Юг" и обезопасить Каспийскую флотилию ?- Быстрая капитуляция Ирана – это крайне плохо для нас. Если США поймут, что с помощью такого давления можно нагнуть Иран, то решат, что с помощью чуть большего давления можно нагнуть Россию. Они могут пойти на резкие военные решения украинского конфликта и форсировать поставки киевскому режиму.По Каспийской флотилии они сразу бить не будут, потому что это шаг к ядерной войне. Но если у них будут какие-то успехи, то постепенно они о чем-то таком могут подумать.Самое главное – это наше военно-техническое сотрудничество с Ираном. Если оно прервется, это приведет к общему ухудшению политической ситуации в Евразии.Я все же думаю, до этого не дойдет.- Готовы ли мы к тому, что если Россия будет вынуждена втянуться в ирано-израильский конфликт, поддерживая Тегеран, то на украинском фронте могут возникнуть просадки?- Такого не будет, потому что это две принципиально разные войны.На украинском фронте идет наращивание наступления нашей сухопутной группировки. Мы близко подошли к решению ряда принципиальных задач. Двигаемся к овладению Покровском, на 95% освободили Часов Яр, каждый день берем по три-четыре основательных поселка.Здорово продвинулись по направлению к Константиновке, особенно в районе Клебанбыкского водохранилища. После Константиновки дальше пойдет Дружковка, потом Краматорск. Плюс мы подошли на три-четыре километра к Северску впервые за три года, а Северск и Константиновка — это два ключа к западному Донбассу.Что касается ракет, то они играют важную роль в нейтрализации остатков украинского ВПК и нефтеперерабатывающей промышленности. Что произошло с Кременчугским НПЗ? Двадцать попаданий: 12 дронов и восемь ракет ("Ониксы" и "Искандеры"). Раньше как было? Два-три попадания, и мы на этом успокаивались, а Украина через месяц восстанавливают производство. Здесь же было принято решение до фундамента сжечь завод, который производил 92% украинских нефтепродуктов.Теперь на этом месте надо строить новый завод, импортируя все комплектующие. Никто сейчас это делать не будет. Если западноукраинские НПЗ работали на местном сырье, то Кременчугский НПЗ работал на давальческом.А так роль ракет вторична. ФАБы, артиллерия и РСЗО играют куда большую роль для продвижения на земле.А в Иране совершенно другой сценарий. Там не будет сухопутной войны. Там не будет лазанья по горам "морских котиков". Там будет попытка выбомбить Иран из войны. За всю историю войн между крупными державами ни одной из них не удалось победить бомбардировками без включения в войну сухопутных сил.Германия не смогла выбомбить Британию в 1940 году. Великобритания не смогла выбомбить Германию в 1944 году (Рейх был ликвидирован Красной Армией и высадившимися в Европе конце войны союзниками). Даже США не смогли выбомбить Японию при подавляющем превосходстве.Более того, ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки японцы не оценили, потому что неядерный удар по Токио был страшнее. Пока Квантунская армия не была разгромлена Красной Армией, война не закончилась.Повторюсь, если руководство Ирана не решит уйти от сопротивления, а этого не будет, выбомбить из войны Иран без ядерного оружия не получится. А США и Израиль вряд ли его применят.Также по теме - в интервью Сергея Михеева: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно России* внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20250619/1064013063.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, пентагон, ракеты, герань, сво, дроны, базы, флот, ядерное оружие, кременчуг