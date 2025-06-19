https://ukraina.ru/20250619/sergey-mikheev-netanyakhu-tolkaet-trampa-v-voynu-porazhenie-irana-v-kotoroy-nevygodno-rossii-1064051989.html

Сергей Михеев: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно России

Сергей Михеев: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно России - 19.06.2025 Украина.ру

Сергей Михеев: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно России

Насчет Третьей мировой войны я остаюсь скептиком, потому что не очень понимаю, кто с кем должен воевать. Есть три ядерные державы, Россия, Китай, США. С трудом представляю, чтобы они схватились в схватке из-за Ирана, хотя нам его поражение не выгодно. Мы не схватились в ядерной войне и из-за Украины. При Байдене была такая возможность, сейчас нет.

2025-06-19T18:00

2025-06-19T18:00

2025-06-19T18:00

интервью

иран

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

служба внешней разведки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036305596_247:0:942:391_1920x0_80_0_0_12bf4d23ffd58c990383ab3385c6c2a9.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев.Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает с последним ультиматумом Тегерану на фоне не прекращающихся взаимных ракетных обстрелов между Ираном и Израилем. Трамп также допустил возможность нанесения удара силами США по ядерным объектам Ирана.- Сергей Александрович, зачем это нужно Трампу?- Мотивации могут быть совершенно рациональные. С советских времен, замученные политэкономией, мы привыкли, что во всем должны быть замешаны деньги. Но мы живем в эпоху явной переоценки экономических факторов, когда нас приучили считать, что из-за денег все и происходит. В реальности мир общественных отношений более сложный.Любовь Трампа к Израилю никакими деньгами объяснить нельзя. В его окружении есть иррациональное стремление иметь хорошие отношения с Израилем, они повторяют иудейские мантры о Иерусалиме и Третьем храме. Как по мне это абсолютная каша в голове с точки зрения религиозных убеждений. Израиль на этом очень успешно играет.Кроме того, Штаты давно точили зуб на Иран. Иран — это единственная страна в регионе, которая обладает значимыми ресурсами и занимает жесткую антиамериканскую позицию, начиная с Исламской революции 1979 года. Иранцы считают Израиль главным союзником США на Ближнем Востоке. Поэтому идея расправиться с Ираном не покидала США с 1979 года с момента свержения шахской династии.Иран — это соперник не только Штатов, но их союзников в регионе – суннитских государств в регионе – Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Катара, Иордании. Иран конкурирует с ними в исламском мире. Саудовскую Аравия, где находятся главные мусульманские святыни, США давно купили. Пока я не вижу солидарности исламского мира в поддержку Ирана.Все играют свою игру, и для американцев игра против Ирана это борьба за влияние на Ближнем Востоке. Ирак, Сирию и Ливию они уже разрушили, остался Иран.Иран богат нефтью и газом, и смена режима на более прозападный могла бы иметь и экономическую выгоду для США.- Насколько уменьшится помощь Запада Украине в связи с событиями на Ближнем Востоке?- Саммит G7 фактически провалился. Это было спровоцировано отъездом Трампа и противоречиями внутри "семерки". Ирано-израильский конфликт, конечно, отодвигает фокус внимания от Украины. Иран и Израиль отодвинули украинскую историю на задворки.Зеленского европейцы явно хотели подставить Трампу, но Трамп убежал от них, а ближневосточные события стали хорошим поводом. Зеленский же рассчитывал на многомиллиардную помощь от европейцев, несмотря на отъезд Трампа, но ее не утвердили.Дальше все будет зависеть от событий на Ближнем Востоке. Перебазирование туда кораблей и самолетов уже стоит американцам сотни миллионов долларов. Нетаньяху явно втягивает Трампа в войну, причем на невыгодных для него условиях. Трамп сильно рискует, но будет заниматься сейчас только Ближним Востоком.Для России поражение Ирана абсолютно невыгодно и из этого должны исходить наши оценки. Мы пытаемся предложить свои посреднические услуги, но американцы пока думают, как оформить военный успех. Европейцы же пытаются удержать Украину в центре мировых новостей, но получается это у них плохо.Но Украину выталкивают на периферию, а значит и мотивации помогать ей будет все меньше, в первую очередь, у американцев. Экономического смысла в помощи Украине Трамп не видит. Ближний Восток — это более понятные для американской элиты сюжеты. Это и цены на нефть, и геополитика.- Как эта ситуация отразилась на переговорном треке между Россией и Украиной?- По сути переговоров нет. Есть несовместимые позиции. Есть обмен пленными, обмен телами, что не может быть предметом серьезных переговоров по урегулированию, о чем некоторое время назад сказал глава МИД России Лавров.- Учитывая в том числе и продвижение ВС РФ на нескольких направлениях, увеличились ли шансы на капитуляцию Украины?- Продвижение у нас есть, но не быстрое. На некоторых участках незначительное. Пока Зеленский воспринимает ситуацию как рабочую. За разрушенные села на Донбассе они особенно не переживают. Киев или Одесса их волновали бы серьезно. Сейчас ясно, что отступление от Киева в 2022 году было стратегической ошибкой. Потому что то, что происходит в столице – происходит по всей стране. А то, что на периферии, можно не замечать.Одесса не столица, но это выход к Черному морю. Отрезать Украину от Черного моря это сильно снизить ценность украинского проекта для Запада. Наступление на Одессу вести сложно, учитывая количество водных преград, необходимость концентрации сил и средств. Мы уже проникли на правый берег Днепра, но говорить о мощном продвижении пока не приходится.Зеленскому наплевать на поселки в ДНР, за которые идут бои. Киевская верхушка абстрагирована от этой территории.- Есть еще Харьковская и Сумская области.- В Харьковской области продвижение минимальное, в Сумской побольше. Но возникает вопрос, что делать с крупными городами. Военные еще в начале конфликта считали, что брать крупные города – нести бессмысленные потери. И среди военных, и среди мирных жителей. Города надо обходить.Пока я не вижу какого-либо конкретного плана. Разговоры о создании буферной зоны выглядят странно, потому что при нынешних средствах доставки боеприпасов. Буферную зону можно создать на выстрел артиллерийского орудия, но при наличии ракет и БПЛА ее просто не может быть. Речь может идти только о смене политического режима (на Украине) или о каких-то договорённостях. При нынешней военной ситуации создать буферную зону невозможно.- СВР недавно заявляла о возможных провокациях. В том числе и о подрыве торпед рядом с американским кораблем. Какие последствия могут быть у такой провокации? Удастся ли таким образом переключить внимание на Украину?- Сейчас уже нет. У Трампа столько забот на Ближнем Востоке, что ему не до этого, переключение его обратно на Украину растянет его по флангам. Но это может входить в планы его врагов. Возможно, его втягивают в конфликт, победа в котором выглядит иллюзорной. Демократы и глобалисты надеются его потом снести.Поэтому провокации возможны, но всерьез Трамп в это не поверит. Тем более сейчас уже понятно, что такое Зеленский и киевский политический режим. И у Трампа есть прямой контакт с Путиным, с которым Байден и европейские лидеры не хотели общаться.- Если ситуация на Ближнем Востоке не скатится к Третьей мировой войне, кто может быть следующим?- Насчет Третьей мировой войны я остаюсь скептиком, потому что не очень понимаю, кто с кем должен воевать. Есть три ядерные державы, Россия, Китай, США. С трудом представляю, чтобы они схватились в схватке из-за Ирана, хотя нам его поражение не выгодно. Мы не схватились в ядерной войне и из-за Украины. При Байдене была такая возможность, сейчас ее нет.Первое, что сделал Трамп, это отодвинул риски ядерной войны от США и переложил на Европу. Поэтому разговоры о мировой войне – на публику. Хотя роль личности в истории никто не отменял и случайностей тоже довольно много.Для верующих есть смысл перечитать Апокалипсис Иоанна Богослова и понять, что все к этому движется. Но это не значит, что за этим нужно, сложив руки, наблюдать. Это не означает и фатальную предопределённость. Свободная воля человека играет ключевую роль. Поэтому наша задача не кликушествовать по поводу Третьей мировой, а пытаться ее предотвратить, продемонстрировав потенциальным соперникам уровень угрозы, который остановил бы их планы воевать с Россией.- Почему ирано-израильский конфликт приобрел такие масштабы?- То, что Иран вот-вот создаст атомное оружие, это израильский тезис еще 80-х. Иран действительно входит в число стран, которые стоят на пороге создания ядерного оружия. Если будет принято политическое решение, они его создадут. Но таких стран в мире много. Это может сделать Германия, Япония, ЮАР имела ядерное оружие, но отказалась от него.Почему одним можно, а другим нельзя. Здесь возникает геополитический режим: Израиль избранная страна, ему можно иметь ядерное оружие, но при этом не присоединятся ни к одному из договоров, а Ирану нельзя.Обострение ситуации выглядит масштабно, но оно вызвано фактором технологического прогресса – накопления вооружений, от которых трудно защититься. Сейчас такая масштабная атака предпринята по причине нахождения у власти Нетаньяху. Он сам себя поставил в маниакальную ситуацию и в нее поверил. Он всем обещал победу, а ее все нет. Итоги операции в Секторе Газа сомнительные. Теперь он решил повысить ставки и кинуться на Иран. Нетаньяху не может отступить, потому что он попадет под суд, а его партия "Ликуд" проиграет на выборах.О других аспектах ближневосточной политики в интервью Фархад Ибрагимов: Ближний Восток накроет хаос от Египта до Пакистана, если Трамп вступит в войну с Ираном

https://ukraina.ru/20250619/ukhudshilos-kachestvo-chelovecheskogo-materiala-ukrainskie-eksperty-pro-situatsiyu-v-sumakh-1063995739.html

https://ukraina.ru/20250619/1064013063.html

https://ukraina.ru/20250619/kakie-dva-goroda-nuzhno-zanyat-vs-rossii-dlya-togo-chtoby-zelenskiy-i-ukraina-kapitulirovali--mikheev-1064028538.html

иран

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, иран, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, служба внешней разведки