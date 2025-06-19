Помощь России Ирану в военной сфере не станет решающим фактором — Поликарпов
Россия могла бы значительно усилить военные возможности Ирана, передав современные системы ПВО, технологии РЭБ и усовершенствованные ударные дроны, однако это не изменит фундаментального баланса сил в регионе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По его словам, российская сторона могла бы передать иранцам улучшенные версии “Гераней”, которые более продвинуты, чем их предок “Шахед”. Потому что нынешние иранские ”Шахеды” — это каменный век", отметил эксперт. При этом Поликарпов подчеркнул, что такая помощь не станет решающим фактором.
"Общий расклад сил такая наша помощь не поменяет. Иран и так будет приводить свою ПВО в порядок и вычищать израильскую агентуру внутри страны", — пояснил он.
Отвечая на вопрос о приоритетах российской дипломатии, собеседник издания отметил, что когда президент России Владимир Путин общался с американским лидером Дональдом Трампом, они говорили не об Украине.
“Украина — это возрастное хроническое заболевание, с которым все свыклись. Оно будет устранено в тот момент, когда на Украине истощится мобилизационный потенциал и накопится усталость народа. А ирано-израильский конфликт — это новая проблема, которая может привести к очень печальному исходу", — заявил Поликарпов.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.
17 июня, 10:59Новый виток конфликта, или при чем тут Украина: США намерены передать Израилю противобункерные бомбыВашингтон рассматривает возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на Иран, способного переломить оружейный паритет. Об этом сообщил американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на источники
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
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