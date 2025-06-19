https://ukraina.ru/20250619/pomosch-rossii-iranu-v-voennoy-sfere-ne-stanet-reshayuschim-faktorom--polikarpov-1064012370.html

Помощь России Ирану в военной сфере не станет решающим фактором — Поликарпов

Помощь России Ирану в военной сфере не станет решающим фактором — Поликарпов - 19.06.2025 Украина.ру

Помощь России Ирану в военной сфере не станет решающим фактором — Поликарпов

Россия могла бы значительно усилить военные возможности Ирана, передав современные системы ПВО, технологии РЭБ и усовершенствованные ударные дроны, однако это не изменит фундаментального баланса сил в регионе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-06-19T04:15

2025-06-19T04:15

2025-06-19T04:15

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По его словам, российская сторона могла бы передать иранцам улучшенные версии “Гераней”, которые более продвинуты, чем их предок “Шахед”. Потому что нынешние иранские ”Шахеды” — это каменный век", отметил эксперт. При этом Поликарпов подчеркнул, что такая помощь не станет решающим фактором.Отвечая на вопрос о приоритетах российской дипломатии, собеседник издания отметил, что когда президент России Владимир Путин общался с американским лидером Дональдом Трампом, они говорили не об Украине.“Украина — это возрастное хроническое заболевание, с которым все свыклись. Оно будет устранено в тот момент, когда на Украине истощится мобилизационный потенциал и накопится усталость народа. А ирано-израильский конфликт — это новая проблема, которая может привести к очень печальному исходу", — заявил Поликарпов.В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/novyy-vitok-konflikta-ili-pri-chem-tut-ukraina-ssha-namereny-peredat-izrailyu-protivobunkernye-bomby-1063950752.html

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новости, иран, россия, израиль, владимир путин, дональд трамп