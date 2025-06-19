Помощь России Ирану в военной сфере не станет решающим фактором — Поликарпов - 19.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250619/pomosch-rossii-iranu-v-voennoy-sfere-ne-stanet-reshayuschim-faktorom--polikarpov-1064012370.html
Помощь России Ирану в военной сфере не станет решающим фактором — Поликарпов
Помощь России Ирану в военной сфере не станет решающим фактором — Поликарпов - 19.06.2025 Украина.ру
Помощь России Ирану в военной сфере не станет решающим фактором — Поликарпов
Россия могла бы значительно усилить военные возможности Ирана, передав современные системы ПВО, технологии РЭБ и усовершенствованные ударные дроны, однако это не изменит фундаментального баланса сил в регионе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-06-19T04:15
2025-06-19T04:15
новости
иран
россия
израиль
владимир путин
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg
По его словам, российская сторона могла бы передать иранцам улучшенные версии “Гераней”, которые более продвинуты, чем их предок “Шахед”. Потому что нынешние иранские ”Шахеды” — это каменный век", отметил эксперт. При этом Поликарпов подчеркнул, что такая помощь не станет решающим фактором.Отвечая на вопрос о приоритетах российской дипломатии, собеседник издания отметил, что когда президент России Владимир Путин общался с американским лидером Дональдом Трампом, они говорили не об Украине.“Украина — это возрастное хроническое заболевание, с которым все свыклись. Оно будет устранено в тот момент, когда на Украине истощится мобилизационный потенциал и накопится усталость народа. А ирано-израильский конфликт — это новая проблема, которая может привести к очень печальному исходу", — заявил Поликарпов.В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/novyy-vitok-konflikta-ili-pri-chem-tut-ukraina-ssha-namereny-peredat-izrailyu-protivobunkernye-bomby-1063950752.html
иран
россия
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_cd6d6fa8173b688d096b9a2d77f5c573.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, россия, израиль, владимир путин, дональд трамп
Новости, Иран, Россия, Израиль, Владимир Путин, Дональд Трамп

Помощь России Ирану в военной сфере не станет решающим фактором — Поликарпов

04:15 19.06.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкиран
иран - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия могла бы значительно усилить военные возможности Ирана, передав современные системы ПВО, технологии РЭБ и усовершенствованные ударные дроны, однако это не изменит фундаментального баланса сил в регионе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По его словам, российская сторона могла бы передать иранцам улучшенные версии “Гераней”, которые более продвинуты, чем их предок “Шахед”. Потому что нынешние иранские ”Шахеды” — это каменный век", отметил эксперт. При этом Поликарпов подчеркнул, что такая помощь не станет решающим фактором.
"Общий расклад сил такая наша помощь не поменяет. Иран и так будет приводить свою ПВО в порядок и вычищать израильскую агентуру внутри страны", — пояснил он.
Отвечая на вопрос о приоритетах российской дипломатии, собеседник издания отметил, что когда президент России Владимир Путин общался с американским лидером Дональдом Трампом, они говорили не об Украине.
“Украина — это возрастное хроническое заболевание, с которым все свыклись. Оно будет устранено в тот момент, когда на Украине истощится мобилизационный потенциал и накопится усталость народа. А ирано-израильский конфликт — это новая проблема, которая может привести к очень печальному исходу", — заявил Поликарпов.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.
17 июня, 10:59
Новый виток конфликта, или при чем тут Украина: США намерены передать Израилю противобункерные бомбыВашингтон рассматривает возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на Иран, способного переломить оружейный паритет. Об этом сообщил американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на источники
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранРоссияИзраильВладимир ПутинДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:31Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию
05:25"Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику
05:15"Цели не были достигнуты": Шкурлатов раскрыл причины провала ВСУ в Крынках и Курской области
05:15Политолог Аслан Рубаев: Падение Ирана позволило бы России выиграть спринт, но не марафон
05:13США меняют приоритеты, украинцы готовы к миру, но не и к капитуляции. Украина в международном контексте
05:08Позывной "Зима": Неожиданно от нашего РЭБ начинали работать принтер или компьютер, которые были выключены
05:00Электромагнитный импульс над Тель-Авивом: эксперт описал нестандартный ответ Израилю со стороны Ирана
04:45От перемирия к катастрофе: почему нельзя избежать Третьей мировой — версия Живова
04:30Не леса, а поля и речки: Зимовский объяснил, как идет продвижение в Сумской области
04:15Помощь России Ирану в военной сфере не станет решающим фактором — Поликарпов
04:00Экономика против ракет: эксперт предрек поражение Израиля в противостоянии с Ираном
03:45"Неявная угроза": Зимовский о скрытой группировке ВСУ на белорусском направлении
03:30После "победы" — к бомбе: эксперт о том, почему деэскалация подтолкнет Иран к ядерному оружию
03:15"Иран остался один": Зимовский объяснил, почему Тегеран не получит российские "Герани" и системы ПВО
23:30Наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ — Шкурлатов
23:15"Хезболла" и "Хамас" обескровлены: Поликарпов о том, чем может закончится ирано-израильский конфликт
23:03ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе
23:00Наступление в Днепропетровской области продиктовано военной необходимостью — подполковник Шкурлатов
22:00Почему Россия не бьёт по Киеву как Израиль по Тегерану: предположение военного эксперта
21:30Россия может передать Ирану улучшенные "Герани" и технологии РЭБ — военный историк
Лента новостейМолния