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Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооружённого конфликта
Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооружённого конфликта - 16.06.2025 Украина.ру
Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооружённого конфликта
В результате ракетных атак Ирана в Израиле погибли 24 человека и 592 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сводку правительства Израиля.
2025-06-16T11:33
2025-06-16T11:33
2025-06-16T11:33
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иран
израиль
минздрав
мирные жители
война
ракетный удар
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"Двадцать четыре погибших. 592 раненых: десять находятся в тяжелом состоянии, 36 - в состоянии средней тяжести и 546 - с легкими травмами", - сказано в официальной сводке правительственного пресс-офиса Израиля.По его данным, в Израиле были зафиксированы 30 локаций с падениями иранских ракет. Общее число ракет, выпущенных за трое суток из Ирана по Израилю, оценивается в 370.Тем временем израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что по состоянию на начало 16 июня в результате очередного обстрела Израиля со стороны Ирана погибли как минимум три человека и не менее 67 человек пострадали. Издание сослалось на представителя национальной медицинской службы MDA.Минздрав Ирана в опубликованных 15 июня данных по жертвам от израильских ударов сообщил, что 224 гражданина исламской республики погибли и 1277 госпитализированы. Среди погибших иранцев почти треть - женщины и дети.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив.Израиль и Иран заявили о намерении продолжать боевые действия. Подробности в публикации КСИР обещает продолжать операции до полного уничтожения израильского режима Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Актуальное интервью на эту тему: Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам
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новости, иран, израиль, минздрав, мирные жители, война, ракетный удар
Новости, Иран, Израиль, Минздрав, мирные жители, война, ракетный удар
Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооружённого конфликта
В результате ракетных атак Ирана в Израиле погибли 24 человека и 592 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сводку правительства Израиля.