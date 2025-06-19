Львовская полиция раскрыла схему выплаты "боевых" тыловикам - 19.06.2025 Украина.ру
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Львовская полиция раскрыла схему выплаты "боевых" тыловикам
Львовская полиция раскрыла схему выплаты "боевых" тыловикам - 19.06.2025 Украина.ру
Львовская полиция раскрыла схему выплаты "боевых" тыловикам
Руководитель батальона теробороны на Западной Украине выплатил 35 млн грн ($844 тыс) "боевых" тыловому подразделению. Об этом сообщает Нацполиция Украины
2025-06-19T14:26
2025-06-19T14:26
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украина
западная украина
львовская область
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"К финансовой сделке причастен начальник штаба батальона одной из воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, которая дислоцируется на территории Львовской области", - сказано в официальном сообщении.Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции Украины во Львовской области совместно со следователями следственного управления областной полиции задокументировали "факт небрежного отношения должностного лица к службе". Выразилось это в том, что фигурант в течение августа-декабря 2023 года безосновательно внёс в служебные рапорты ложные данные об участии личного состава в боевых действиях на линии столкновения."На самом же деле подразделение выполняло задачи в тыловых районах, не находясь на фронте. На основании поддельных документов финансовая служба воинской части произвела начисление ежемесячных выплат в размере около 100 тысяч гривен каждому военнослужащему. Поэтому из-за небрежного отношения к военной службе общая сумма незаконно начисленных доплат составила более 35 млн грн", - рассказали полицейские.Начальнику штаба батальона теробороны грозит до восьми лет лишения свободы."Мероприятия по разоблачению "схемы" незаконного начисления "боевых" выплат проводились во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины и военной контрразведкой Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона", - уточнил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.О возврате необоснованных выплат и других фигурантах дела в публикации ничего не сказано.Ранее на эту тему: "Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию
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новости, украина, западная украина, львовская область, нацполиция, вооруженные силы украины, всу, коррупция, сво, новости сво сейчас
Новости, Украина, Западная Украина, Львовская область, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, ВСУ, коррупция, СВО, новости СВО сейчас

Львовская полиция раскрыла схему выплаты "боевых" тыловикам

14:26 19.06.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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Руководитель батальона теробороны на Западной Украине выплатил 35 млн грн ($844 тыс) "боевых" тыловому подразделению. Об этом сообщает Нацполиция Украины
"К финансовой сделке причастен начальник штаба батальона одной из воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, которая дислоцируется на территории Львовской области", - сказано в официальном сообщении.
Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции Украины во Львовской области совместно со следователями следственного управления областной полиции задокументировали "факт небрежного отношения должностного лица к службе". Выразилось это в том, что фигурант в течение августа-декабря 2023 года безосновательно внёс в служебные рапорты ложные данные об участии личного состава в боевых действиях на линии столкновения.
"На самом же деле подразделение выполняло задачи в тыловых районах, не находясь на фронте. На основании поддельных документов финансовая служба воинской части произвела начисление ежемесячных выплат в размере около 100 тысяч гривен каждому военнослужащему. Поэтому из-за небрежного отношения к военной службе общая сумма незаконно начисленных доплат составила более 35 млн грн", - рассказали полицейские.
Начальнику штаба батальона теробороны грозит до восьми лет лишения свободы.
"Мероприятия по разоблачению "схемы" незаконного начисления "боевых" выплат проводились во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины и военной контрразведкой Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона", - уточнил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
О возврате необоснованных выплат и других фигурантах дела в публикации ничего не сказано.
Ранее на эту тему: "Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию
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