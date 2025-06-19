https://ukraina.ru/20250619/lvovskaya-politsiya-raskryla-skhemu-vyplaty-boevykh-tylovikam-1064043816.html

Львовская полиция раскрыла схему выплаты "боевых" тыловикам

Львовская полиция раскрыла схему выплаты "боевых" тыловикам - 19.06.2025 Украина.ру

Львовская полиция раскрыла схему выплаты "боевых" тыловикам

Руководитель батальона теробороны на Западной Украине выплатил 35 млн грн ($844 тыс) "боевых" тыловому подразделению. Об этом сообщает Нацполиция Украины

2025-06-19T14:26

2025-06-19T14:26

2025-06-19T14:26

новости

украина

западная украина

львовская область

нацполиция

вооруженные силы украины

всу

коррупция

сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906684_0:24:1080:632_1920x0_80_0_0_8c487f20b0fa10fcaceac62ce74ca78f.jpg

"К финансовой сделке причастен начальник штаба батальона одной из воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, которая дислоцируется на территории Львовской области", - сказано в официальном сообщении.Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции Украины во Львовской области совместно со следователями следственного управления областной полиции задокументировали "факт небрежного отношения должностного лица к службе". Выразилось это в том, что фигурант в течение августа-декабря 2023 года безосновательно внёс в служебные рапорты ложные данные об участии личного состава в боевых действиях на линии столкновения."На самом же деле подразделение выполняло задачи в тыловых районах, не находясь на фронте. На основании поддельных документов финансовая служба воинской части произвела начисление ежемесячных выплат в размере около 100 тысяч гривен каждому военнослужащему. Поэтому из-за небрежного отношения к военной службе общая сумма незаконно начисленных доплат составила более 35 млн грн", - рассказали полицейские.Начальнику штаба батальона теробороны грозит до восьми лет лишения свободы."Мероприятия по разоблачению "схемы" незаконного начисления "боевых" выплат проводились во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины и военной контрразведкой Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона", - уточнил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.О возврате необоснованных выплат и других фигурантах дела в публикации ничего не сказано.Ранее на эту тему: "Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию

украина

западная украина

львовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, западная украина, львовская область, нацполиция, вооруженные силы украины, всу, коррупция, сво, новости сво сейчас