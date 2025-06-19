https://ukraina.ru/20250619/shest-tysyach-tel-i-nol-vyplat-kak-kiev-skryvaet-gibel-voennykh-chtoby-oplatit-novuyu-mobilizatsiyu-1064021591.html

Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию

Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию - 19.06.2025 Украина.ру

Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию

Украина и Россия обменялись телами погибших военнослужащих. Киев получил 6057 тел, Москва - 78. Украинские власти не сразу согласились забирать "груз 200" в таком количестве. Почему и что будет с телами - в материале Украины.ру

2025-06-19T05:31

2025-06-19T05:31

2025-06-19T05:31

эксклюзив

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вооруженные силы украины

мвд

генштаб

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Украина получила 6057 тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках Стамбульских договоренностей. Причем эти тела Киев не хотел забирать до последнего. На Украине процесс назвали репатриацией, запустили проект "На щите", чтобы это только не называлось по-советски "Груз 200", преклоняют колени и объявляют минуты молчания в дань памяти погибших. Для родственников более важно опознать тела, организовать похороны и получить компенсации от государства. И здесь интересы украинского народа и его руководителей не совпадают.Телеведущие всеукраинского телемарафона придумали оправдание чувствительному количеству полученных тел. По распространяемой версии, Украине передали тела ранее захороненных гражданских, разделили части тела одного погибшего на несколько контейнеров или даже передали тела российских военнослужащих. Конечно, все это - глупость, выплеснутая в эфир для того, чтобы оправдать паузу, чтобы украинские власти смогли сообразить, что делать с таким количеством "двухсотых" дальше.Все все знают, но никто ничего не говоритПроцесс репатриации тел подразумевает передачу каких-либо документов (паспортов, водительских удостоверений, армейских жетонов, военных билетов), актов запайки цинковых гробов или опечатывания контейнеров/мешков, актов приемки-передачи.Накануне обмена в соцсетях опубликовали часть российского списка погибших военнослужащих ВСУ, переданных Киеву. Указаны ФИО, даты рождения, приложены документы и указаны номера контейнеров с телами или останками. Список несложно проверить на достоверность хотя бы по социальным сетям.Например, в списке значится погибшим в районе Берховки в ЛНР некий Игорь С. Номер мешка с ним - 704. Открываем запрещенную в России и популярную на Украине соцсеть, находим мужчину с такой же фамилией, фотографиями в украинской военной форме.У этого мужчины остались жена, учительница математики в сельской школе Светлана, и дочь. Женщина уже почти два года надеется, что пропавший без вести Игорь жив и однажды вернется домой. И никто - ни представители украинских властей, ни сослуживцы, ни руководство бригады - ничего не говорят.От нее узнаем, что Игорь служил в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ. Это та самая бригада, которая пыталась пойти в контрнаступление во время боев за Артемовск (Бахмут) в ДНР, и была обескровлена российскими войсками в Берховке. Все сходится.Из публикаций Светланы можно сделать вывод, что женщина или находится в неведении, или продолжает жить надеждой. Она принимает участие в бессмысленных флешмобах типа "Я - голос 57-й бригады", репостит объявления о сборе денег якобы для нужд военнослужащих, общается с женами других пропавших без вести. В общем, это скудный перечень того, чем на Украине пытаются занять вдов.По ее словам, Игорь перестал выходить на связь 20 мая 2023 года, с тех пор он, как и тысячи его сослуживцев, объявлен пропавшим без вести или пленным. В течение безуспешных поисков никто не сказал Светлане ничего вразумительного. Ей предлагали "ждать и быть мужественной", а она уже не понимает: куда мужественнее? Светлана и другие жены военнослужащих ВСУ публично обращались к абстрактному "международному сообществу" и в реальный Координационный штаб по обращению с военнопленными (Коордштаб). Результатов нет.Хотя Коордштаб - та самая государственная украинская структура, которая периодически организовывает встречи родственников военнослужащих, сопровождает обмены военнопленными, а также занимается вопросами репатриации тел. Передача Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ происходила при участии Коордштаба, сотрудников Международного Красного Креста и представителей почти всех украинских силовых структур.То есть, информация на самом деле есть, но ее не дают. Такое же отношение отмечают и другие жители Украины, вынужденные обращаться за помощью к волонтерам. При обращении в воинскую часть командиры часто отвечают: наши дроны тел погибших не видели. Другие инстанции просто не отвечают на запросы. Бывает, родственники указывают конкретное место гибели военнослужащего, просят забрать, но сталкиваются с нежеланием военнослужащих ВСУ "рисковать живыми" или просто забирать павших товарищей. А волонтеры… Вот, один публикует фотографию себя вместе с почти разложенным телом убитого военнослужащего. Корчит гримасу.Хорошо, если есть родственники, которым небезразлична судьба военнослужащих. Некоторые украинцы сейчас живут за границей и физически не могут заниматься этими вопросами, некоторым просто все равно.Вот, один Ярослав К., например, до мобилизации аж семь судов прошел, выплачивал алименты детям, ездил на подработки в Польшу, уделял внимание детям. А родственники сокрушались: фотографии отца с детьми - это здорово, но лучше бы на них была еще и мама.Или обычный мужичок Виталий К. из небольшого города, из которого многие уже давно разъехались. Кто-то в Европу, кого-то растащили на верную смерть по разным направлениям.Где сейчас Ярослав и Виталий? В мешках. Кто-нибудь их ищет и ждет вот так, как та Светлана Игоря? Увы, нет.Тела в рассрочкуСхема репатриации приблизительно такая. Украина получает контейнеры с останками или телами. Сотрудники Центрального управления гражданско-военного сотрудничества (ЦВС) Генштаба ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС организовывают перевозку тел в морги. Затем их передают представителям МВД и отправляют на судебно-медицинскую экспертизу Минздрава Украины.После оформления документов тела попадают в морги и лаборатории. Там останки осматривают следователи, проводят вскрытия и ДНК-экспертизы.Для проведения ДНК-экспертизы необходимо сопоставить биоматериал трупа с возможными родственниками. База ДНК погибших военнослужащих формируется и хранится в подведомственном МВД Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре (ГНИЭКЦ). С 2022 года жители Украины часто жаловались на то, что биоматериалы возвращали из лабораторий из-за неправильного оформления документов или просто теряли. В МВД оправдывались чрезмерно высокой нагрузкой на следователей.Пауза с идентификацией шести тысяч тел на Украине затянется на один год. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, на опознание уйдет, по самым скромным оценкам, 13-14 месяцев. Причем Украина намерена избавиться от части переданных тел, если с идентификацией возникнут сложности, по его словам, их вернут России.Более вероятно, что Клименко сказал такое для красного словца. По заверениям российской стороны, все тела уже идентифицированы. Российских военнослужащих среди них не может быть. Кроме этого, заявленная Клименко скорость опознаний - это 14 тел в день без выходных. Если всего на Украине работают 24 лаборатории, где проводят ДНК-тесты, то что-то это не похоже на "работу на пределе возможностей".А пока на Украине затягивают процесс, украинскому правительству понадобится где-то найти максимум около 90 млрд гривен (170 млрд рублей) для разовых выплат семьям погибших. Согласно постановлению Кабмина Украины №168, семьям погибших военнослужащих полагается разовая выплата в размере 15 млн гривен. Сумма распределяется между ближайшими родственниками - супругами, родителями и детьми.Для получения пособия родственникам придется предоставить свидетельство о смерти военнослужащего, документ о родственных связях, справку из воинской части об обстоятельствах гибели. Если воинская часть откажет по каким-либо причинам (например, из-за якобы отсутствия информации, статуса без вести пропавшего и тому подобное), в компенсации откажут.Вопросами выплат занимается специальная комиссия Минобороны Украины. Кроме этого, на Украине существуют отдельные юридические конторы, которые ведут преимущественно только такие дела - цинично, но прибыльные. Часты случаи, когда родственники погибших получают не полную сумму, а, например, только 2/3, и это считается в адвокатской практике отличным результатом.Неполнота выплат объясняется тем, что их производят бывшие военкоматы (теперь ТЦК) за счет "имеющихся бюджетных ассигнований". Порядок финансирования описан в приказе Минобороны Украины от 25 января 2023 года №45 "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащих ВСУ в период действия военного положения".Две трети от 15 млн гривен - это 10 млн гривен (18,8 млн рублей). Куда или кому выделяют, на что списывают оставшиеся положенные 5 млн - неизвестно.Простая арифметика и поведение украинских властей подсказывают, что Киеву на самом деле выгоднее проводить длинные и долгие махинации с денежными средствами, пока военнослужащий числится на балансе Минобороны Украины.Например, украинскую молодежь в возрасте от 18 до 24 лет заманивают на убой баснословной по местным меркам суммой - одним миллионом гривен при заключении контракта. Однако миллион не выплачивают сразу, а дают только 1/5 часть. Остальные средства попавшемуся в ловушку якобы выплатят в течение службы. Ну, а кто ж получит оставшиеся 800 тысяч, если, условно, новобранец потеряется через неделю? Или где гарантии того, что командиры не будут держать "салаг" в качестве дойных коров, а в случае сопротивления сами же и "обнулят"? Таких гарантий нет.И более того.Возвращаясь к Игорю С. из 57-й бригады, вскрывается еще один аспект, почему его жене Светлане ничего не сообщают. Эта бригада также известна тем, что командиры устраивали пытки подчиненных, контрактникам не выплачивали положенные денежные средства, не оказывали медицинских услуг. Об этом сообщали и дезертиры в российском плену, и дезертиры на Украине. В соцсетях есть подтверждающие видеозаписи и фотографии. Даже украинское Государственное бюро расследований возбуждало уголовное дело по факту превышения служебных полномочий в этой бригаде.В руководстве бригады в ответ просто заявили, что никого никогда не били. А в багажниках возили военнослужащих якобы просто в шутку. Все якобы поверили, однако следствие продолжается до сих пор.А справка из воинской части об обстоятельствах гибели, еще раз напомним, является обязательным документом на Украине для получения родственниками компенсаций. Эти обстоятельства должны подтвердить судмедэксперты. Что будет, если документы не будут совпадать? Правильно, разбирательства и суды.90 млрд гривен, нужные теперь украинским властям для выплат родственникам погибших, это строка только разовых расходов на 90 000 контрактников. Учитывая то, что сразу выплачивают только по 1/5 или по 200 тысяч гривен, максимально возможное число контрактников по этой программе может достигать 450 000 человек. Это и есть та цифра, на которую однажды требовал увеличить численность ВСУ Владимир Зеленский."Возвращение тел погибших – одна из самых трудных, но крайне необходимых миссий", - заявил Игорь Клименко. - "Мы не имеем права на ошибку. Для нас это не статистика. Это – люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения".Врет ли он? И даже не краснеет - при режиме Зеленского это запрещено. Потому что "воевать до последнего украинца" - это не какой-то там "пропагандистский штамп", а жестокая формула сохранения киевского режима. В ней нет ничего человечного, даже когда народ тихонечко, в соцсетях, но взывает: "так закопайте же их во Христе".

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эксклюзив, украина, киев, россия, игорь клименко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мвд, генштаб