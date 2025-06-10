https://ukraina.ru/20250610/nu-pryamo-po-stanislavskomu---ne-veryu-v-belorussii-prismotrelis-k-mobilizatsii-na-ukraine-1063828862.html
"Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине
"Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине - 10.06.2025 Украина.ру
"Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине
Замначальника 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка осудил тех, кто скрывается от мобилизации, хотя его родственники не стремятся служить в украинской армии. Об этом 10 июня сообщил белорусский телеграм-канал Belnewz.
2025-06-10T20:12
2025-06-10T20:12
2025-06-10T20:12
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"Это бегство, когда ты готовишь своего сына к тому, что он не будет служить и заранее вывозишь его за границу. Ты бежишь из страны, как крысы бегут с корабля", – заявил Швайка."Белньюс" заметил, что родственники замначальника центра рекрутинга Сил теробороны ВСУ предпочитают не служить в украинской армии, а отдыхать дорогой западноевропейской стране."Примечательно, что родственники самого Швайки, как, например, его дочь София и сын Тарас, сейчас находится не на передовой, а отдыхают в живописной Швейцарии, - сказано в публикации. - 33-летний зять Швайки Евгений Бречко также выехал из стран. Не нужно быть провидцем, чтобы понять - без помощи Швайки здесь не обошлось".Швайка назвал "крысами" граждан Украины, спасающих своих детей от насильственной мобилизации и рассказал о перспективах военной службы для украинских женщин. При этом он попытался найти оправдания тому, что его родственники не служат в ВСУ."Ну прямо по Станиславскому - не верю!", - заметили авторы белорусского телеграм-канала.Тем временем Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, белоруссия, швейцария, константин станиславский, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, мобилизация 2025, уклонисты
Новости, Украина, Белоруссия, Швейцария, Константин Станиславский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, мобилизация 2025, уклонисты
"Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине
Замначальника 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка осудил тех, кто скрывается от мобилизации, хотя его родственники не стремятся служить в украинской армии. Об этом 10 июня сообщил белорусский телеграм-канал Belnewz.