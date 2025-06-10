"Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине - 10.06.2025 Украина.ру
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"Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине
"Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине - 10.06.2025 Украина.ру
"Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине
Замначальника 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка осудил тех, кто скрывается от мобилизации, хотя его родственники не стремятся служить в украинской армии. Об этом 10 июня сообщил белорусский телеграм-канал Belnewz.
2025-06-10T20:12
2025-06-10T20:12
новости
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швейцария
константин станиславский
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всу
мобилизация
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"Это бегство, когда ты готовишь своего сына к тому, что он не будет служить и заранее вывозишь его за границу. Ты бежишь из страны, как крысы бегут с корабля", – заявил Швайка."Белньюс" заметил, что родственники замначальника центра рекрутинга Сил теробороны ВСУ предпочитают не служить в украинской армии, а отдыхать дорогой западноевропейской стране."Примечательно, что родственники самого Швайки, как, например, его дочь София и сын Тарас, сейчас находится не на передовой, а отдыхают в живописной Швейцарии, - сказано в публикации. - 33-летний зять Швайки Евгений Бречко также выехал из стран. Не нужно быть провидцем, чтобы понять - без помощи Швайки здесь не обошлось".Швайка назвал "крысами" граждан Украины, спасающих своих детей от насильственной мобилизации и рассказал о перспективах военной службы для украинских женщин. При этом он попытался найти оправдания тому, что его родственники не служат в ВСУ."Ну прямо по Станиславскому - не верю!", - заметили авторы белорусского телеграм-канала.Тем временем Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс
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новости, украина, белоруссия, швейцария, константин станиславский, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, мобилизация 2025, уклонисты
Новости, Украина, Белоруссия, Швейцария, Константин Станиславский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, мобилизация 2025, уклонисты

"Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине

20:12 10.06.2025
 
Фото: Reuters, мобилизация на Украине
Фото: Reuters, мобилизация на Украине
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Замначальника 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка осудил тех, кто скрывается от мобилизации, хотя его родственники не стремятся служить в украинской армии. Об этом 10 июня сообщил белорусский телеграм-канал Belnewz.
"Это бегство, когда ты готовишь своего сына к тому, что он не будет служить и заранее вывозишь его за границу. Ты бежишь из страны, как крысы бегут с корабля", – заявил Швайка.
"Белньюс" заметил, что родственники замначальника центра рекрутинга Сил теробороны ВСУ предпочитают не служить в украинской армии, а отдыхать дорогой западноевропейской стране.
"Примечательно, что родственники самого Швайки, как, например, его дочь София и сын Тарас, сейчас находится не на передовой, а отдыхают в живописной Швейцарии, - сказано в публикации. - 33-летний зять Швайки Евгений Бречко также выехал из стран. Не нужно быть провидцем, чтобы понять - без помощи Швайки здесь не обошлось".
Швайка назвал "крысами" граждан Украины, спасающих своих детей от насильственной мобилизации и рассказал о перспективах военной службы для украинских женщин. При этом он попытался найти оправдания тому, что его родственники не служат в ВСУ.
"Ну прямо по Станиславскому - не верю!", - заметили авторы белорусского телеграм-канала.
Тем временем Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс
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