https://ukraina.ru/20250610/nu-pryamo-po-stanislavskomu---ne-veryu-v-belorussii-prismotrelis-k-mobilizatsii-na-ukraine-1063828862.html

"Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине

"Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине - 10.06.2025 Украина.ру

"Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине

Замначальника 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка осудил тех, кто скрывается от мобилизации, хотя его родственники не стремятся служить в украинской армии. Об этом 10 июня сообщил белорусский телеграм-канал Belnewz.

2025-06-10T20:12

2025-06-10T20:12

2025-06-10T20:12

новости

украина

белоруссия

швейцария

константин станиславский

вооруженные силы украины

всу

мобилизация

мобилизация 2025

уклонисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058094261_0:0:767:432_1920x0_80_0_0_f8dfbbdc630dc5c40e9f905d36fa1833.jpg

"Это бегство, когда ты готовишь своего сына к тому, что он не будет служить и заранее вывозишь его за границу. Ты бежишь из страны, как крысы бегут с корабля", – заявил Швайка."Белньюс" заметил, что родственники замначальника центра рекрутинга Сил теробороны ВСУ предпочитают не служить в украинской армии, а отдыхать дорогой западноевропейской стране."Примечательно, что родственники самого Швайки, как, например, его дочь София и сын Тарас, сейчас находится не на передовой, а отдыхают в живописной Швейцарии, - сказано в публикации. - 33-летний зять Швайки Евгений Бречко также выехал из стран. Не нужно быть провидцем, чтобы понять - без помощи Швайки здесь не обошлось".Швайка назвал "крысами" граждан Украины, спасающих своих детей от насильственной мобилизации и рассказал о перспективах военной службы для украинских женщин. При этом он попытался найти оправдания тому, что его родственники не служат в ВСУ."Ну прямо по Станиславскому - не верю!", - заметили авторы белорусского телеграм-канала.Тем временем Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс

украина

белоруссия

швейцария

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, белоруссия, швейцария, константин станиславский, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, мобилизация 2025, уклонисты