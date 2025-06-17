Васильев: США на грани хаоса — Трамп теряет контроль, протесты грозят перерасти в бунты
Американское общество расколото, а массовые протесты против политики президента США Дональда Трампа рискуют перерасти в полномасштабный гражданский конфликт. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру заявил ведущий эксперт Института США и Канады РАН Владимир Васильев
По словам аналитика, нынешняя волна протестов в Калифорнии — лишь верхушка айсберга: "Мы наблюдаем системный кризис американской государственности. Протестное движение уже сейчас носит признаки организованного сопротивления, а не спонтанных беспорядков".
Эксперт подчеркивает ключевое отличие от событий 2020 года: "Если тогда протесты были реакцией на конкретный инцидент, то сейчас — это политическая война, где демократы готовы использовать любые методы для свержения Трампа".
Особую опасность, по мнению Васильева, представляет международная реакция: "Мексика уже открыто поддержала протестующих. Это создает прецедент иностранного вмешательства во внутренние дела США".
Ситуация осложняется тем, что сам Трамп, как утверждает эксперт, "сознательно идет на эскалацию, пытаясь перевести стрелки с внешнеполитических провалов на внутреннего врага".
Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в США — в материале "Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк" на сайте Украина.ру.
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