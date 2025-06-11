Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк - 11.06.2025 Украина.ру
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Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк
Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк - 11.06.2025 Украина.ру
Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк
Интересы России и Украины не только не совпадают, но и боевые действия еще не привели ВСУ в такое состояние, которое могло бы заставить Киев принять наши условия. Пока Киев не поймет, что дальнейшее продолжение конфликта ведет к тому, что территория страны будет сжиматься как шагреневая кожа, переговоры будут тянуться при поддержке европейцев.
2025-06-11T07:00
2025-06-11T07:00
интервью
вооруженные силы украины
дональд трамп
украина
россия
сша
александр дарчиев
нато
переговоры
переговоры по украине 2025
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online отметил, что украинская делегация на переговорах уполномочена обсуждать с Россией только гуманитарные вопросы в рамках меморандума. "Вести диалог о территориях — это дело мое и Путина", — заявил он.— Олег Петрович, прошедшие переговоры в Стамбуле — последний шанс на мир или дипломатический маневр перед новым витком войны России и Запада, России и Украины?— Переговоры в Стамбуле не являются последним шансом мирного урегулирования. По сути, они продолжают то, что было прервано украинской стороной еще в 2022 году. Любые переговоры, которые не приводят к подписанию соглашения, можно рассматривать как дипломатические маневры, в которых стороны могут стремиться выиграть время, играть на свою или международную аудиторию, получить больше информации о целях и ресурсах противоположной стороны, и так далее.В данном случае обе стороны не достигли желаемого результата, поэтому, чтобы договориться о чем-либо, все равно придется снова встречаться в Стамбуле или еще где-то. Справедливости ради следует сказать, что Россия здесь занимает конструктивную позицию и нацелена на заключение соглашения.Киев пытается затянуть переговоры, хотя вряд ли можно назвать это разумным, потому что чем дольше идут боевые действия, тем больше территорий Украина теряет. Можно предположить, что украинцы, отвергая российские предложения, пытаются совершить дипломатический маневр, убеждая Запад, что именно Россия занимает неконструктивную позицию, и пытаются столкнуть Россию и западные страны.Хотя очевидно, что в Вашингтоне раскрыли этот не очень замаскированный трюк и на него не попались. США не желают быть втянуты в конфликт с ядерным государством из-за страны, которая к тому же не является членом НАТО и не попадает под V статью Устава НАТО. Без поддержки США европейцы сильно ограничены в своих возможностях поддержки Украины, хотя это их не остановит.— Какова вероятность того, что переговоры РФ и Украины прервутся? Или все-таки будет третий раунд, как пишут СМИ, ссылаясь на слова Дарчиева?— Это вполне обычная практика, когда переговоры могут иметь несколько раундов. Скорее всего будет третья встреча, а потом, возможно, четвертая — хотя сложно прогнозировать, когда это произойдет. Предстоит достаточно большая политико-дипломатическая подготовительная работа.Очевидно, что интересы сторон не только не совпадают, но и боевые действия еще не привели ВСУ в такое состояние, которое могло бы заставить Украину принять наши условия. Любой конфликт заканчивается переговорами, поэтому следует ждать последующий раунд или раунды.— Более недели прошло после переговоров в Стамбуле, однако никаких конкретных заявлений по меморандумам не было ни с российской, ни с украинской стороны. Почему? Будут ли они?— Стороны взяли тайм-аут не только для изучения меморандума другой стороны — здесь все более-менее ясно. Скорее всего, заявляя о своем отношении к меморандуму, никто не хочет пока полностью раскрывать свои карты и делать оценочные суждения. Ведь после этого еще придется говорить о своих предложениях и намерениях. По-видимому, время для этого еще не пришло, так как у сторон нет полной ясности относительно своей позиции.Также имеет важность фактор времени. Лучше заявить о своей готовности к следующему раунду переговоров, когда твоя позиция сильна или, по крайне мере, не хуже, чем раньше. Публичное заявление по меморандумам может быть как элемент дипломатического маневра, о котором мы уже говорили.— В США невиданные бунты, глубина которых отличается от всех предыдущих. Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета из-за развертывания в Лос-Анджелесе войск Нацгвардии. К чему это может привести Америку и будет ли отголосок на Украину?— Анализируя эти бунты, необходимо избегать крайних оценок: это сигнал о предстоящем распаде США, или о выходе Калифорнии из состава страны, либо эти бунты не представляют из себя что-то серьезное и ими можно пренебрегать.На самом деле США являются серьезно больным государством, но с потенциалом прожить еще достаточно долго при правильном лечении. В одном из своих первых выступлений госсекретарь Блинкен неожиданно заявил, что демократия в США хрупка. Здесь можно добавить еще и об неэффективной внутренней политике, которая ведет и к другим неприятным последствиям.Думаю, что потенциал США позволяет справиться с этими серьезными проблемами, но они потребуют большего внимания со стороны руководства страны и привлечения дополнительных ресурсов. А это приведет к тому, что администрация Трампа будет все меньше заинтересованной быть вовлеченной в чужой для них конфликт на Украине. Президент Трамп сосредоточится на своих задачах, переложив ответственность за Украину на плечи европейцев.— Есть мнение: если Трамп консолидирует Индию и Китай, продавит Евросоюз, тогда сможет довести переговоры по Украине до реальной договоренности. Это рабочий сценарий? При каких условиях он осуществим?— Китай и Индия действуют не под чьим-либо внешним давлением, а исходя из своих национальных интересов. Что касается Евросоюза, то Трамп может заставить ЕС делать что-то своим отказом от тех действий, которые совершала предыдущая администрация Байдена.К сожалению, Трамп не принял решения прекратить конфликт на Украине. В противном случае он бы дал указание остановить поставки вооружения, перестать делиться разведывательной информацией и не давать целеуказания для поражения целей на нашей территории, добиться выключения Старлинка на Украине.Пока украинское руководство не поймет, что дальнейшее продолжение конфликта приведет к тому, что территория страны будет сжиматься как шагреневая кожа, а население открыто не заявит о нежелании воевать, переговоры будут тянуться при поддержке европейцев.Киев показывает колеблющимся на Западе, что до сих пор способен ощутимо бить по России. А Трамп никогда не ослабит поддержку Украины ввиду ее слишком большой значимости для Соединённых Штатов. Об этом в интервью Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины.
https://ukraina.ru/20241001/1057815641.html
https://ukraina.ru/20250609/pavel-svyatenkov-ssha-gotovy-otstranitsya-ot-voyny-evropy-i-rossii-chtoby-vernutsya-v-statuse-1063796965.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, вооруженные силы украины, дональд трамп, украина, россия, сша, александр дарчиев, нато, переговоры, переговоры по украине 2025, сво, завершение сво, запад
Интервью, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Украина, Россия, США, Александр Дарчиев, НАТО, переговоры, переговоры по Украине 2025, СВО, завершение СВО, Запад

Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк

07:00 11.06.2025
 
Коллаж: Олег Иванов интервью
Коллаж: Олег Иванов интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Интересы России и Украины не только не совпадают, но и боевые действия еще не привели ВСУ в такое состояние, которое могло бы заставить Киев принять наши условия. Пока Киев не поймет, что дальнейшее продолжение конфликта ведет к тому, что территория страны будет сжиматься как шагреневая кожа, переговоры будут тянуться при поддержке европейцев.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.
Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online отметил, что украинская делегация на переговорах уполномочена обсуждать с Россией только гуманитарные вопросы в рамках меморандума. "Вести диалог о территориях — это дело мое и Путина", — заявил он.
— Олег Петрович, прошедшие переговоры в Стамбуле — последний шанс на мир или дипломатический маневр перед новым витком войны России и Запада, России и Украины?
— Переговоры в Стамбуле не являются последним шансом мирного урегулирования. По сути, они продолжают то, что было прервано украинской стороной еще в 2022 году. Любые переговоры, которые не приводят к подписанию соглашения, можно рассматривать как дипломатические маневры, в которых стороны могут стремиться выиграть время, играть на свою или международную аудиторию, получить больше информации о целях и ресурсах противоположной стороны, и так далее.
В данном случае обе стороны не достигли желаемого результата, поэтому, чтобы договориться о чем-либо, все равно придется снова встречаться в Стамбуле или еще где-то. Справедливости ради следует сказать, что Россия здесь занимает конструктивную позицию и нацелена на заключение соглашения.
Киев пытается затянуть переговоры, хотя вряд ли можно назвать это разумным, потому что чем дольше идут боевые действия, тем больше территорий Украина теряет. Можно предположить, что украинцы, отвергая российские предложения, пытаются совершить дипломатический маневр, убеждая Запад, что именно Россия занимает неконструктивную позицию, и пытаются столкнуть Россию и западные страны.
Хотя очевидно, что в Вашингтоне раскрыли этот не очень замаскированный трюк и на него не попались. США не желают быть втянуты в конфликт с ядерным государством из-за страны, которая к тому же не является членом НАТО и не попадает под V статью Устава НАТО. Без поддержки США европейцы сильно ограничены в своих возможностях поддержки Украины, хотя это их не остановит.
Олег Иванов
1 октября 2024, 17:11
Олег Иванов: кто онПрофессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России. Доктор политических наук
— Какова вероятность того, что переговоры РФ и Украины прервутся? Или все-таки будет третий раунд, как пишут СМИ, ссылаясь на слова Дарчиева?
— Это вполне обычная практика, когда переговоры могут иметь несколько раундов. Скорее всего будет третья встреча, а потом, возможно, четвертая — хотя сложно прогнозировать, когда это произойдет. Предстоит достаточно большая политико-дипломатическая подготовительная работа.
Очевидно, что интересы сторон не только не совпадают, но и боевые действия еще не привели ВСУ в такое состояние, которое могло бы заставить Украину принять наши условия. Любой конфликт заканчивается переговорами, поэтому следует ждать последующий раунд или раунды.
— Более недели прошло после переговоров в Стамбуле, однако никаких конкретных заявлений по меморандумам не было ни с российской, ни с украинской стороны. Почему? Будут ли они?
— Стороны взяли тайм-аут не только для изучения меморандума другой стороны — здесь все более-менее ясно. Скорее всего, заявляя о своем отношении к меморандуму, никто не хочет пока полностью раскрывать свои карты и делать оценочные суждения. Ведь после этого еще придется говорить о своих предложениях и намерениях. По-видимому, время для этого еще не пришло, так как у сторон нет полной ясности относительно своей позиции.
Также имеет важность фактор времени. Лучше заявить о своей готовности к следующему раунду переговоров, когда твоя позиция сильна или, по крайне мере, не хуже, чем раньше. Публичное заявление по меморандумам может быть как элемент дипломатического маневра, о котором мы уже говорили.
— В США невиданные бунты, глубина которых отличается от всех предыдущих. Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета из-за развертывания в Лос-Анджелесе войск Нацгвардии. К чему это может привести Америку и будет ли отголосок на Украину?
— Анализируя эти бунты, необходимо избегать крайних оценок: это сигнал о предстоящем распаде США, или о выходе Калифорнии из состава страны, либо эти бунты не представляют из себя что-то серьезное и ими можно пренебрегать.
На самом деле США являются серьезно больным государством, но с потенциалом прожить еще достаточно долго при правильном лечении. В одном из своих первых выступлений госсекретарь Блинкен неожиданно заявил, что демократия в США хрупка. Здесь можно добавить еще и об неэффективной внутренней политике, которая ведет и к другим неприятным последствиям.
Думаю, что потенциал США позволяет справиться с этими серьезными проблемами, но они потребуют большего внимания со стороны руководства страны и привлечения дополнительных ресурсов. А это приведет к тому, что администрация Трампа будет все меньше заинтересованной быть вовлеченной в чужой для них конфликт на Украине. Президент Трамп сосредоточится на своих задачах, переложив ответственность за Украину на плечи европейцев.
Павел Святенков - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
9 июня, 19:30
Павел Святенков: США готовы отстраниться от войны Европы и России, чтобы вернуться в статусе победителейТрамп не против помирить Россию и Украину и стяжать лавры миротворца. Но если у него не будет это получаться, он скажет, ладно, воюйте. Германия снова имеет какие-то счеты с Россией? Хорошо, Америка имеет достаточно ресурсов, чтобы спокойно наблюдать ситуацию из-за океана и прийти к шапочному разбору, но в статусе победителя.
— Есть мнение: если Трамп консолидирует Индию и Китай, продавит Евросоюз, тогда сможет довести переговоры по Украине до реальной договоренности. Это рабочий сценарий? При каких условиях он осуществим?
— Китай и Индия действуют не под чьим-либо внешним давлением, а исходя из своих национальных интересов. Что касается Евросоюза, то Трамп может заставить ЕС делать что-то своим отказом от тех действий, которые совершала предыдущая администрация Байдена.
К сожалению, Трамп не принял решения прекратить конфликт на Украине. В противном случае он бы дал указание остановить поставки вооружения, перестать делиться разведывательной информацией и не давать целеуказания для поражения целей на нашей территории, добиться выключения Старлинка на Украине.
Пока украинское руководство не поймет, что дальнейшее продолжение конфликта приведет к тому, что территория страны будет сжиматься как шагреневая кожа, а население открыто не заявит о нежелании воевать, переговоры будут тянуться при поддержке европейцев.
Киев показывает колеблющимся на Западе, что до сих пор способен ощутимо бить по России. А Трамп никогда не ослабит поддержку Украины ввиду ее слишком большой значимости для Соединённых Штатов. Об этом в интервью Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины.
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