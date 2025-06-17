Ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив - Fars
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана
Иранские ракетные удары по Израилю полностью парализовали Тель-Авив. Об этом сообщает иранское информагентство Fars.
Жители израильской столицы большую часть времени проводят в бомбоубежищах. Ракетные удары Ирана привели к перебоям в электроснабжении и поставках топлива.
Израильтяне и иностранцы, включая персонал посольств, сейчас покидают страну по суше через границу с Иорданией. Они также пытаются покинуть Израиль по Средиземному морю в направлении Кипра, сообщило агентство.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.
В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке
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