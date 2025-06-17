https://ukraina.ru/20250617/raketnye-udary-irana-polnostyu-paralizovali-tel-aviv---fars-1063962980.html

Ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив - Fars

Ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив - Fars - 17.06.2025 Украина.ру

Ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив - Fars

Иранские ракетные удары по Израилю полностью парализовали Тель-Авив. Об этом сообщает иранское информагентство Fars.

2025-06-17T14:40

2025-06-17T14:40

2025-06-17T14:40

новости

иран

израиль

россия

биньямин нетаньяху

владимир путин

дональд трамп

ближний восток

война

мирные жители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063927916_87:0:1138:591_1920x0_80_0_0_f8945676c96c3ef89d28365d67b8039a.jpg

Жители израильской столицы большую часть времени проводят в бомбоубежищах. Ракетные удары Ирана привели к перебоям в электроснабжении и поставках топлива.Израильтяне и иностранцы, включая персонал посольств, сейчас покидают страну по суше через границу с Иорданией. Они также пытаются покинуть Израиль по Средиземному морю в направлении Кипра, сообщило агентство.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Также в новостях: Министр транспорта Израиля: израильтянам запрещено покидать страну Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почему сбежал Трамп, на какой рекорд претендуют ВС РФ и что творится на Ближнем Востоке. Главное на 13:00

иран

израиль

россия

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, израиль, россия, биньямин нетаньяху, владимир путин, дональд трамп, ближний восток, война, мирные жители, эвакуация