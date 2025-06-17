Ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив - Fars - 17.06.2025 Украина.ру
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Ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив - Fars
Ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив - Fars - 17.06.2025 Украина.ру
Ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив - Fars
Иранские ракетные удары по Израилю полностью парализовали Тель-Авив. Об этом сообщает иранское информагентство Fars.
2025-06-17T14:40
2025-06-17T14:40
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ближний восток
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Жители израильской столицы большую часть времени проводят в бомбоубежищах. Ракетные удары Ирана привели к перебоям в электроснабжении и поставках топлива.Израильтяне и иностранцы, включая персонал посольств, сейчас покидают страну по суше через границу с Иорданией. Они также пытаются покинуть Израиль по Средиземному морю в направлении Кипра, сообщило агентство.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Также в новостях: Министр транспорта Израиля: израильтянам запрещено покидать страну Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почему сбежал Трамп, на какой рекорд претендуют ВС РФ и что творится на Ближнем Востоке. Главное на 13:00
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новости, иран, израиль, россия, биньямин нетаньяху, владимир путин, дональд трамп, ближний восток, война, мирные жители, эвакуация
Новости, Иран, Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Дональд Трамп, Ближний Восток, война, мирные жители, эвакуация

Ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив - Fars

14:40 17.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана
Разрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Иранские ракетные удары по Израилю полностью парализовали Тель-Авив. Об этом сообщает иранское информагентство Fars.
Жители израильской столицы большую часть времени проводят в бомбоубежищах. Ракетные удары Ирана привели к перебоям в электроснабжении и поставках топлива.
Израильтяне и иностранцы, включая персонал посольств, сейчас покидают страну по суше через границу с Иорданией. Они также пытаются покинуть Израиль по Средиземному морю в направлении Кипра, сообщило агентство.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.
В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке
Также в новостях: Министр транспорта Израиля: израильтянам запрещено покидать страну
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почему сбежал Трамп, на какой рекорд претендуют ВС РФ и что творится на Ближнем Востоке. Главное на 13:00
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