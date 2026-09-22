Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта - 22.09.2026 Украина.ру
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта - 22.09.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены уже в пяти аэропортах России, ещё один работает "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 22 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-09-22T03:34
2026-09-22T03:34
украина.ру
новости
россия
пенза
росавиация
саранск
саратовская область
самара
нижний новгород
аэропорты
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Из-за тревоги по БПЛА незадолго до полуночи были введены временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Пензы.По информации к этому часу, для полётов также закрыты аэропорты Саранска (1:45 мск), Самары (2:08 мск), Чебоксар (3:13 мск).Кроме того, аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
пенза
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нижний новгород
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Новости
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украина.ру, новости, россия, пенза, росавиация, саранск, саратовская область, самара, нижний новгород, аэропорты, аэропорт, ограничения, опасность, угроза, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Новости, Россия, Пенза, Росавиация, Саранск, Саратовская область, Самара, Нижний Новгород, аэропорты, аэропорт, ограничения, опасность, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта

03:34 22.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены уже в пяти аэропортах России, ещё один работает "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 22 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"
Из-за тревоги по БПЛА незадолго до полуночи были введены временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Пензы.
По информации к этому часу, для полётов также закрыты аэропорты Саранска (1:45 мск), Самары (2:08 мск), Чебоксар (3:13 мск).
Кроме того, аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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03:34Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта
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