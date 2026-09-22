https://ukraina.ru/20260922/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-esch-tri-aeroporta-1083343791.html

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта - 22.09.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены уже в пяти аэропортах России, ещё один работает "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 22 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-09-22T03:34

2026-09-22T03:34

2026-09-22T03:34

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самара

нижний новгород

аэропорты

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Из-за тревоги по БПЛА незадолго до полуночи были введены временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Пензы.По информации к этому часу, для полётов также закрыты аэропорты Саранска (1:45 мск), Самары (2:08 мск), Чебоксар (3:13 мск).Кроме того, аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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пенза

саранск

саратовская область

самара

нижний новгород

аэропорт

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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