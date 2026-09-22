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Герои СВО: эвакуировал из зоны боёв около тысячи человек
Герои СВО: эвакуировал из зоны боёв около тысячи человек - 22.09.2026 Украина.ру
Герои СВО: эвакуировал из зоны боёв около тысячи человек
Около тысячи человек успел эвакуировать из зоны боевых действий до получения тяжёлого ранения и потери ноги командир эвакуационной группы Андрей Котов. Об этом утром 22 сентября пишет РИА Новости
2026-09-22T04:22
2026-09-22T04:22
2026-09-22T04:24
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эвакуация
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спасение
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Котов в 2025 году служил на покровском направлении СВО. При выполнении боевой задачи в результате двух атак украинских БПЛА получил несколько ранений, что привело к ампутации ноги."Поначалу я был водителем эвакуации... Потом, когда стал командиром, были тяжёлые задания, где нужно самому присутствовать и принимать решения непосредственно в районе боевых действий. Много эвакуировал — около тысячи человек", — рассказал Котов корреспонденту агентства.В настоящее время он комиссован, но продолжает помогать раненным бойцам СВО — работает механиком протезно-ортопедических изделий в профильном республиканском центре.Ранее сообщалось, что российские войска эвакуируют мирных жителей из Ольховатки Харьковской области - "Мы вас очень долго ждали": Боец рассказал об эвакуации жителей из Харьковской области.Об основном транспорте переднего края - в материале Игоря Гомельского "Ковбои переднего края": зачем российские штурмовики пересели на мотоциклы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Герои СВО: эвакуировал из зоны боёв около тысячи человек
04:22 22.09.2026 (обновлено: 04:24 22.09.2026)
Около тысячи человек успел эвакуировать из зоны боевых действий до получения тяжёлого ранения и потери ноги командир эвакуационной группы Андрей Котов. Об этом утром 22 сентября пишет РИА Новости