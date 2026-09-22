Герои СВО: эвакуировал из зоны боёв около тысячи человек - 22.09.2026 Украина.ру
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Герои СВО: эвакуировал из зоны боёв около тысячи человек
Герои СВО: эвакуировал из зоны боёв около тысячи человек - 22.09.2026 Украина.ру
Герои СВО: эвакуировал из зоны боёв около тысячи человек
Около тысячи человек успел эвакуировать из зоны боевых действий до получения тяжёлого ранения и потери ноги командир эвакуационной группы Андрей Котов. Об этом утром 22 сентября пишет РИА Новости
2026-09-22T04:22
2026-09-22T04:24
украина.ру
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вс рф
сво
спецоперация
герои
боец
эвакуация
раненые
спасение
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Котов в 2025 году служил на покровском направлении СВО. При выполнении боевой задачи в результате двух атак украинских БПЛА получил несколько ранений, что привело к ампутации ноги."Поначалу я был водителем эвакуации... Потом, когда стал командиром, были тяжёлые задания, где нужно самому присутствовать и принимать решения непосредственно в районе боевых действий. Много эвакуировал — около тысячи человек", — рассказал Котов корреспонденту агентства.В настоящее время он комиссован, но продолжает помогать раненным бойцам СВО — работает механиком протезно-ортопедических изделий в профильном республиканском центре.Ранее сообщалось, что российские войска эвакуируют мирных жителей из Ольховатки Харьковской области - "Мы вас очень долго ждали": Боец рассказал об эвакуации жителей из Харьковской области.Об основном транспорте переднего края - в материале Игоря Гомельского "Ковбои переднего края": зачем российские штурмовики пересели на мотоциклы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, вс рф, сво, спецоперация, герои, боец, эвакуация, раненые, спасение, мирные жители, война на украине, военнослужащий, армия россии
Украина.ру, Россия, ВС РФ, СВО, Спецоперация, герои, боец, эвакуация, раненые, спасение, мирные жители, война на Украине, военнослужащий, Армия России

Герои СВО: эвакуировал из зоны боёв около тысячи человек

04:22 22.09.2026 (обновлено: 04:24 22.09.2026)
 
© РИА Новости . Мария МарикянГруппа подвоза и эвакуации оттачивает навыки работы на полигоне
Группа подвоза и эвакуации оттачивает навыки работы на полигоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Мария Марикян
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Около тысячи человек успел эвакуировать из зоны боевых действий до получения тяжёлого ранения и потери ноги командир эвакуационной группы Андрей Котов. Об этом утром 22 сентября пишет РИА Новости
Котов в 2025 году служил на покровском направлении СВО. При выполнении боевой задачи в результате двух атак украинских БПЛА получил несколько ранений, что привело к ампутации ноги.
"Поначалу я был водителем эвакуации... Потом, когда стал командиром, были тяжёлые задания, где нужно самому присутствовать и принимать решения непосредственно в районе боевых действий. Много эвакуировал — около тысячи человек", — рассказал Котов корреспонденту агентства.
В настоящее время он комиссован, но продолжает помогать раненным бойцам СВО — работает механиком протезно-ортопедических изделий в профильном республиканском центре.
Ранее сообщалось, что российские войска эвакуируют мирных жителей из Ольховатки Харьковской области - "Мы вас очень долго ждали": Боец рассказал об эвакуации жителей из Харьковской области.
Об основном транспорте переднего края - в материале Игоря Гомельского "Ковбои переднего края": зачем российские штурмовики пересели на мотоциклы.
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