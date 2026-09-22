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Единство всех поколений: в детских садах стартовали проекты о традиционных ценностях

Единство всех поколений: в детских садах стартовали проекты о традиционных ценностях - 22.09.2026 Украина.ру

Единство всех поколений: в детских садах стартовали проекты о традиционных ценностях

Министерство просвещения РФ запустило в детских садах новый проект "Орлята-дошколята", нацеленный на приобщение к традиционным ценностям. Об этом в ночь на 22 сентября пишет РИА Новости

2026-09-22T03:00

2026-09-22T03:00

2026-09-22T03:01

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О новом проекте агентству сообщил эксперт образовательного ведомства, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов."Этой осенью воспитателям дошкольных образовательных организаций всех регионов России были направлены общие методические рекомендации по реализации проекта "Орлята-дошколята", который обеспечит создание единого, бесшовного воспитательного пространства от группы детского сада до выпускного класса школы и студенческой скамьи колледжа", — рассказал он.По словам Кудряшова, проект уже объединил более 18 тысяч детских садов, в которых воспитываются более 550 тысяч малышей."В этом учебном году запланированы 18 событийных проектов, которые объединят всех участников воспитательного процесса и будут направлены на их приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям", — добавил Кудряшов.Проект "Орлята-дошколята" в начале 2026 года прошёл апробацию в десяти регионах России: Адыгее, Татарстане, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях, Белгородской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Свердловской областях. В пилотных регионах в нём приняли участие более 1,5 тысячи детей в возрасте от шести до семи лет. Проект нацелен на формирования у детей первичной картины мира, вовлечение родителей и педагогов в совместную воспитательную деятельность.Научить дошкольников дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других также поможет второй проект Минобразования — "Добрые игры". В его рамках предусмотрены игры, беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность.Ранее президент России Владимир Путин выступая на пленарном заседании второго этапа XXIII съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия" подчеркнул, что именно в единстве фронта и тыла, всех поколений российского общества, в прочности тех ценностей, которые передали россиянам предки, заключена сила и уверенность в будущем.Подробнее об этом - в материале Егора Леева Речь Путина на съезде "Единой России" ответы на вопросы СМИ. Итоги 22 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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