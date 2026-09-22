Единство всех поколений: в детских садах стартовали проекты о традиционных ценностях - 22.09.2026 Украина.ру
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Единство всех поколений: в детских садах стартовали проекты о традиционных ценностях
Единство всех поколений: в детских садах стартовали проекты о традиционных ценностях - 22.09.2026 Украина.ру
Единство всех поколений: в детских садах стартовали проекты о традиционных ценностях
Министерство просвещения РФ запустило в детских садах новый проект "Орлята-дошколята", нацеленный на приобщение к традиционным ценностям. Об этом в ночь на 22 сентября пишет РИА Новости
2026-09-22T03:00
2026-09-22T03:01
украина.ру
новости
россия
детский сад
ценности
русская традиция
образование
проект
дети
минобразования
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О новом проекте агентству сообщил эксперт образовательного ведомства, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов."Этой осенью воспитателям дошкольных образовательных организаций всех регионов России были направлены общие методические рекомендации по реализации проекта "Орлята-дошколята", который обеспечит создание единого, бесшовного воспитательного пространства от группы детского сада до выпускного класса школы и студенческой скамьи колледжа", — рассказал он.По словам Кудряшова, проект уже объединил более 18 тысяч детских садов, в которых воспитываются более 550 тысяч малышей."В этом учебном году запланированы 18 событийных проектов, которые объединят всех участников воспитательного процесса и будут направлены на их приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям", — добавил Кудряшов.Проект "Орлята-дошколята" в начале 2026 года прошёл апробацию в десяти регионах России: Адыгее, Татарстане, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях, Белгородской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Свердловской областях. В пилотных регионах в нём приняли участие более 1,5 тысячи детей в возрасте от шести до семи лет. Проект нацелен на формирования у детей первичной картины мира, вовлечение родителей и педагогов в совместную воспитательную деятельность.Научить дошкольников дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других также поможет второй проект Минобразования — "Добрые игры". В его рамках предусмотрены игры, беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность.Ранее президент России Владимир Путин выступая на пленарном заседании второго этапа XXIII съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия" подчеркнул, что именно в единстве фронта и тыла, всех поколений российского общества, в прочности тех ценностей, которые передали россиянам предки, заключена сила и уверенность в будущем.Подробнее об этом - в материале Егора Леева Речь Путина на съезде "Единой России" ответы на вопросы СМИ. Итоги 22 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, детский сад, ценности, русская традиция, образование, проект, дети, минобразования, владимир путин, татарстан, краснодарский край, ставропольский край, белгородская область, воронежская область, московская область, нижегородская область
Украина.ру, Новости, Россия, детский сад, ценности, русская традиция, образование, проект, дети, Минобразования, Владимир Путин, Татарстан, краснодарский край, Ставропольский край, Белгородская область, Воронежская область, Московская область, Нижегородская область

Единство всех поколений: в детских садах стартовали проекты о традиционных ценностях

03:00 22.09.2026 (обновлено: 03:01 22.09.2026)
 
© РИА Новости . Александр КряжевЗанятия в музыкальном зале детского сада
Занятия в музыкальном зале детского сада - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Министерство просвещения РФ запустило в детских садах новый проект "Орлята-дошколята", нацеленный на приобщение к традиционным ценностям. Об этом в ночь на 22 сентября пишет РИА Новости
О новом проекте агентству сообщил эксперт образовательного ведомства, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.
"Этой осенью воспитателям дошкольных образовательных организаций всех регионов России были направлены общие методические рекомендации по реализации проекта "Орлята-дошколята", который обеспечит создание единого, бесшовного воспитательного пространства от группы детского сада до выпускного класса школы и студенческой скамьи колледжа", — рассказал он.
По словам Кудряшова, проект уже объединил более 18 тысяч детских садов, в которых воспитываются более 550 тысяч малышей.
"В этом учебном году запланированы 18 событийных проектов, которые объединят всех участников воспитательного процесса и будут направлены на их приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям", — добавил Кудряшов.
Проект "Орлята-дошколята" в начале 2026 года прошёл апробацию в десяти регионах России: Адыгее, Татарстане, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях, Белгородской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Свердловской областях. В пилотных регионах в нём приняли участие более 1,5 тысячи детей в возрасте от шести до семи лет. Проект нацелен на формирования у детей первичной картины мира, вовлечение родителей и педагогов в совместную воспитательную деятельность.
Научить дошкольников дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других также поможет второй проект Минобразования — "Добрые игры". В его рамках предусмотрены игры, беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность.
Ранее президент России Владимир Путин выступая на пленарном заседании второго этапа XXIII съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия" подчеркнул, что именно в единстве фронта и тыла, всех поколений российского общества, в прочности тех ценностей, которые передали россиянам предки, заключена сила и уверенность в будущем.
Подробнее об этом - в материале Егора Леева Речь Путина на съезде "Единой России" ответы на вопросы СМИ. Итоги 22 августа.
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