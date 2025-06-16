Пушилин рассказал о возможностях для освобождения Красноармейска - 16.06.2025 Украина.ру
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Пушилин рассказал о возможностях для освобождения Красноармейска
Пушилин рассказал о возможностях для освобождения Красноармейска - 16.06.2025 Украина.ру
Пушилин рассказал о возможностях для освобождения Красноармейска
Точки выхода российских войск на границу Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью Украины дают больше возможностей для освобождения Красноармейска. Об этом сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин
2025-06-16T07:13
2025-06-16T07:13
новости
донецкая народная республика
днепропетровская область
украина
денис пушилин
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"Красноармейское направление - продолжаются ожесточенные бои. И мы видим, что есть уже в нескольких точках выход на территорию Днепропетровской области, что позволяет дополнительно применить и использовать возможности для того, чтобы освободить уже и подойти крайне грамотно к освобождению города Красноармейска. Поэтому здесь мы видим, что после освобождения Петровского увидели продвижение к очень серьезному, я бы сказал, главному логистическому хабу украинских войск - селу Новопавловка", - сказал Пушилин.Он добавил, что рассчитывает совсем скоро услышать хорошие новости по этому направлению.О других успехах российских военных - в материале ВС РФ усиливают давление. Последние события в зоне СВО на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
днепропетровская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, донецкая народная республика, днепропетровская область, украина, денис пушилин
Новости, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Украина, Денис Пушилин

Пушилин рассказал о возможностях для освобождения Красноармейска

07:13 16.06.2025
 
© из личного архиваДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива
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Точки выхода российских войск на границу Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью Украины дают больше возможностей для освобождения Красноармейска. Об этом сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин
"Красноармейское направление - продолжаются ожесточенные бои. И мы видим, что есть уже в нескольких точках выход на территорию Днепропетровской области, что позволяет дополнительно применить и использовать возможности для того, чтобы освободить уже и подойти крайне грамотно к освобождению города Красноармейска. Поэтому здесь мы видим, что после освобождения Петровского увидели продвижение к очень серьезному, я бы сказал, главному логистическому хабу украинских войск - селу Новопавловка", - сказал Пушилин.
Он добавил, что рассчитывает совсем скоро услышать хорошие новости по этому направлению.
О других успехах российских военных - в материале ВС РФ усиливают давление. Последние события в зоне СВО на сайте Украина.ру.
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НовостиДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьУкраинаДенис Пушилин
 
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