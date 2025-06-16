https://ukraina.ru/20250616/pushilin-rasskazal-o-vozmozhnostyakh-dlya-osvobozhdeniya-krasnoarmeyska-1063909197.html

Пушилин рассказал о возможностях для освобождения Красноармейска

Пушилин рассказал о возможностях для освобождения Красноармейска - 16.06.2025 Украина.ру

Пушилин рассказал о возможностях для освобождения Красноармейска

Точки выхода российских войск на границу Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью Украины дают больше возможностей для освобождения Красноармейска. Об этом сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин

2025-06-16T07:13

2025-06-16T07:13

2025-06-16T07:13

новости

донецкая народная республика

днепропетровская область

украина

денис пушилин

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"Красноармейское направление - продолжаются ожесточенные бои. И мы видим, что есть уже в нескольких точках выход на территорию Днепропетровской области, что позволяет дополнительно применить и использовать возможности для того, чтобы освободить уже и подойти крайне грамотно к освобождению города Красноармейска. Поэтому здесь мы видим, что после освобождения Петровского увидели продвижение к очень серьезному, я бы сказал, главному логистическому хабу украинских войск - селу Новопавловка", - сказал Пушилин.Он добавил, что рассчитывает совсем скоро услышать хорошие новости по этому направлению.О других успехах российских военных - в материале ВС РФ усиливают давление. Последние события в зоне СВО на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

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новости, донецкая народная республика, днепропетровская область, украина, денис пушилин