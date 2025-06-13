https://ukraina.ru/20250613/vs-rf-usilivayut-davlenie-poslednie-sobytiya-v-zone-svo-1063874744.html

ВС РФ усиливают давление. Последние события в зоне СВО

ВС РФ усиливают давление. Последние события в зоне СВО - 13.06.2025 Украина.ру

ВС РФ усиливают давление. Последние события в зоне СВО

Сводка событий в зоне специальной военной операции за последние сутки (по состоянию на 13 июня 2025 года

2025-06-13T11:09

2025-06-13T11:09

2025-06-13T11:09

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За последние 24 часа в зоне СВО российские войска продолжали наступательные действия на ряде направлений, нанося удары по позициям ВСУ и военной инфраструктуре Украины. Основные события:Российские войска сохраняют инициативу, усиливая давление на разных участках фронта. ВСУ, находясь в оборонительной позиции, предпринимают попытки контратак и диверсий в тылу.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости сво, россия, украина, волчанск, вооруженные силы украины