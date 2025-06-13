ВС РФ усиливают давление. Последние события в зоне СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском СВО
Сводка событий в зоне специальной военной операции за последние сутки (по состоянию на 13 июня 2025 года
За последние 24 часа в зоне СВО российские войска продолжали наступательные действия на ряде направлений, нанося удары по позициям ВСУ и военной инфраструктуре Украины. Основные события:
- 1Харьковское направление (группировка "Север"):
Подразделения ВС РФ нанесли удары по позициям украинских бригад в районах Волчанска, Ветеринарного, Тихого и других населённых пунктов. ВСУ понесли потери в живой силе (до 130 человек за сутки) и технике, включая САУ Krab. Продолжаются бои за контроль над ключевыми опорными пунктами.
- 2Купянское направление (группировка "Запад"):
Российские войска продвинулись в районах Купянска, Андреевки, Ямполя и Волчьего Яра. Расширена зона контроля ВС РФ.
- 3Донецкое направление:
В районе села Ступочки (ДНР) ВС РФ полностью выбили украинские силы, укрепив позиции. На угледарском направлении российские войска продвинулись к центру Комара, продолжая штурмовые действия.
- 4Херсонское направление (группировка "Днепр"):
Удары по четырём бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Херсонской области привели к потерям до 90 украинских военнослужащих. На День России с помощью дрона был установлен российский флаг в Херсоне.
- 5Террористические действия ВСУ:
Зафиксированы атаки ВСУ на приграничные регионы РФ. В Белгородской области при ударе дрона погиб один человек, четверо ранены. ВСУ продолжают обстрелы жилых районов, включая Борисовку, где пострадали мирные жители.
Российские войска сохраняют инициативу, усиливая давление на разных участках фронта. ВСУ, находясь в оборонительной позиции, предпринимают попытки контратак и диверсий в тылу.
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