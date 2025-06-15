https://ukraina.ru/20250615/andrey-grozin-esli-rossiya-i-kitay-ne-pomogut-iranu-to-sleduyuschie-udary-budut-nanositsya-po-ikh-1063901178.html

Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам

Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам - 15.06.2025 Украина.ру

Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам

Пока Иран и Израиль трясут саблями и кричат, что всех победили. Но серьёзная война, если она начнется, потребует вовлечения огромных средств внешних спонсоров. И большая тема: как себя поведут Москва и Пекин. Полагаю, обе столицы будут стоять за Тегеран до последнего. Это крайний рубеж, после которого начнется обвал их влияния в ближних зонах.

2025-06-15T14:41

2025-06-15T14:41

2025-06-15T17:53

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израиль

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана, а также сообщил о готовности РФ быть посредником между сторонами конфликта.- Андрей Валентинович, является ли израильская атака на Иран средством давления на Тегеран на фоне переговоров вокруг ядерной сделки?- Ситуация достаточно сложная. Стороны обмениваются ударами, и те, и другие говорят об их эффективности. Большим государствам неинтересно, чтобы на Ближнем и Среднем Востоке возникала серьезная точка напряжения. Россия в этом смысле ничем не отличается от Штатов и от Китая.России нужно, чтобы евреи не били по Тегерану, а иранцы – по Хайфе, потому что все побочные эффекты от повышения цен на нефть, на золото преходящи. Международный конфликт несет главные издержки не прямым участникам, которые разделены гигантскими пространствами и бьют друг по другу только ракетами, а их партнерам.Наша аналитика кинулась объяснять иранские удары по Израилю тем, как это повлияет на Украину. На самом деле, украинская тематика для Ирана, Израиля, США, да и для Кремля уже на третьем месте.Дело не в том, что у украинцев отняли системы ПРО и ПВО, а в том, что появляется гигантская воронка тем, которые будут затягивать в себя все остальное. Ближний Восток — это поле, на котором сходятся, как на ристалище древние рыцари. Учитывая накал ситуации, вполне может оказаться, что те же персы, если у них нет ядерного оружия, то они быстро изобретут "грязную" бомбу. Израиль, за которым стоят американцы, будет добиваться полного уничтожения иранского ядерного потенциала. И это затягивает большие страны в поле совершено не нужного им конфликта.Посмотрите на Трампа, он сейчас как уж на сковородке. США до сих пор не выработали единой точки зрения на конфликт. Американские военные не хотели бы вовлечения США в этот конфликт. Они кое-как с потерей лица воевали с хуситами, а сейчас у них на горизонте появляется это "счастье".В России, очевидно, единая точка есть. Нам бы не хотелось, чтобы конфликт перешел в серьезную фазу. Российское общественное мнение складывается в пользу Ирана. Но воевать за Иран Россия, как мне кажется, не должна. Это наш союзник, близкий партнер по региональной специфике, но воевать за него мы не должны. Иран сейчас, судя по всему, справляется и без нашей помощи.С другой стороны, Китай отправляет в Тегеран борта, которые непонятно что везут. Израилю сейчас надо заявить, что он победил всех, кого можно, и на этом заканчивать эту глупость, которую они развязали.Нетаньяху — это человек, который вечно бегает между тюрьмой и славой. Но ему нужно определиться. Вечная слава у него уже есть – он нанес удар по иранскому ядерному потенциалу. А по поводу тюрьму израильский Кнессет рассудит.Пока стороны трясут саблями и кричат, что всех победили. Но серьёзная война, если она начнется, потребует вовлечения огромных средств внешних спонсоров. И большая тема: как себя поведут Москва и Пекин. Полагаю, обе столицы будут стоять за Тегеран до последнего. Это крайний рубеж, после которого начнется обвал их влияния в ближних зонах.Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам. Это сейчас ясно всем. И за Иран русские и китайцы будут драться до последнего. Есть еще и Северная Корея, которая, учитывая наше военное братство, может помочь Ирану так, что от Израиля останется радиоактивная пустыня.- Между Ираном и Израилем нет сухопутной границы. Даже если эскалация будет нарастать, конфликт ограничится ракетными и авиаударами?- География работает именно в пользу воздушной войны, других вариантов не просматривается. Страны разделены государствами с малопонятным суверенитетом. Типа Иордании, Ирака или Сирии, которая представляет собой ничтожное государственное образование. Надо смотреть, как будут оценивать ситуацию турки и Пакистан. У нас не очень хорошо представляют себе, что за Ираном стоит не только антиизраильская сила. За ним стоит поддержка не укладывающегося в западные мерки исламского мира.Это Афганистан, Пакистан, часть монархий Арабского залива. Казалось бы, Иран одинок в региональном плане, и союзников у него не так много. Но если Иран начнет погибать под ударами Израиля, то кроме России и Китая, у него появится большое количество защитников и помощников. В Центральной Азии, кстати, тоже. Таджики, туркмены, киргизы и узбеки пока тихо отсиживаются, но это до поры до времени. Их общественное мнение однозначно проиранское.Пока большинство государств и элит, которые окружают Ближний Восток, склоняются к проиранской позиции. Израиль нанес первый удар, он агрессор, а если так сам Аллах велел ему сопротивляться.- Израиль будет обречен в случае втягивания других игроков в конфликт? Уже и Пакистан грозит ядерным ударом в случае ядерной атаки на Иран.- Интересно посмотреть, как Израиль и Пакистан друг от друга оставят ядерную пустыню... Сомневаюсь, что Израиль сможет адекватно ответить на всеобщее недовольство его внешней политикой. И Газа, и удары по Ливану, и атаки на Иран – все это укладывается в одну точку зрения.Нынешнее руководство Израиля в лице господина Нетаньяху довело страну до такого страхолюдного вида, что им скоро будут пугать детей не только в Газе, но и где-нибудь в Амстердаме.Удар по Ирану — это наглядная демонстрация того, что подобная политика весь мир тащит к ядерной катастрофе. Если бы у Ирана была ядерная бомба, которой у него скорее всего нет, то мы бы с вами рассуждали о том, как будет складываться постъядерная судьба человечества. После того, как Израиль ударит по Тегерану ядерной ракетой, а Тегеран ударит по маленькому Израилю термоядерной бомбой, мы будем говорить о том, как облако ядерных осадков движется в сторону южного Средиземноморья.Подобного рода политические режимы индоктринированные псевдорелигиозными воззрениями готовы утащить с собой на тот свет половину человечества. Ни русским, ни американцам, ни китайцам, ни вменяемым европейцам, которых осталось исчезающе мало, такого рода развитие событий не нужно.Нам бы хотелось, чтобы такие ракетные удары закончились поскорее, без перехода в стадию, когда нужно будет вводить в действие национальные подразделения РХБЗ для дезактивации своей территории.Об ирано-израильском конфликте в материале Ростислава Ищенко Израильская атака на Иран как фактор геополитики

https://ukraina.ru/20250613/izrail-i-ssha-poluchat-silnuyu-poschechinu-tel-aviv-priblizil-mir-k-yadernomu-konfliktu-1063875810.html

https://ukraina.ru/20250614/starmer-schitaet-napadenie-izrailya-na-iran-samooboronoy-1063893250.html

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Денис Рудометов

интервью, иран, израиль, россия, андрей грозин, дональд трамп, биньямин нетаньяху, снг