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КСИР обещает продолжать операции до полного уничтожения израильского режима
КСИР обещает продолжать операции до полного уничтожения израильского режима - 16.06.2025 Украина.ру
КСИР обещает продолжать операции до полного уничтожения израильского режима
Иран продолжит военные операции против Израиля. Об этом 16 июня сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
2025-06-16T09:22
2025-06-16T09:22
2025-06-16T09:23
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"Более эффективные, целенаправленные и сокрушительные операции против жизненно важных целей этого фальшивого режима будут продолжаться до его полного уничтожения", — цитирует российское издание заявление КСИР.В Иране заявили о преодолении израильской системы ПВО "Железный купол".Издание напомнило, что ранее в этот день посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что здание американского посольства в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате взрыва иранской ракеты, выпущенной с территории Ирана.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив.Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Актуальное интервью на эту тему: Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам
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новости, иран, израиль, сша, ближний восток, война, военная эскалация, международные отношения
Новости, Иран, Израиль, США, Ближний Восток, война, военная эскалация, международные отношения
КСИР обещает продолжать операции до полного уничтожения израильского режима
09:22 16.06.2025 (обновлено: 09:23 16.06.2025)
Иран продолжит военные операции против Израиля. Об этом 16 июня сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).