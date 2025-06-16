КСИР обещает продолжать операции до полного уничтожения израильского режима - 16.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250616/ksir-obeschaet-prodolzhat-operatsii-do-polnogo-unichtozheniya-izrailskogo-rezhima-1063910005.html
КСИР обещает продолжать операции до полного уничтожения израильского режима
КСИР обещает продолжать операции до полного уничтожения израильского режима - 16.06.2025 Украина.ру
КСИР обещает продолжать операции до полного уничтожения израильского режима
Иран продолжит военные операции против Израиля. Об этом 16 июня сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
2025-06-16T09:22
2025-06-16T09:23
новости
иран
израиль
сша
ближний восток
война
военная эскалация
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101875/60/1018756018_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_d82dace7a7fe085501daaed3068db42d.jpg
"Более эффективные, целенаправленные и сокрушительные операции против жизненно важных целей этого фальшивого режима будут продолжаться до его полного уничтожения", — цитирует российское издание заявление КСИР.В Иране заявили о преодолении израильской системы ПВО "Железный купол".Издание напомнило, что ранее в этот день посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что здание американского посольства в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате взрыва иранской ракеты, выпущенной с территории Ирана.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив.Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Актуальное интервью на эту тему: Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам
иран
израиль
сша
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101875/60/1018756018_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff67ce6fce5372c0f47a815f1b35fe01.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, израиль, сша, ближний восток, война, военная эскалация, международные отношения
Новости, Иран, Израиль, США, Ближний Восток, война, военная эскалация, международные отношения

КСИР обещает продолжать операции до полного уничтожения израильского режима

09:22 16.06.2025 (обновлено: 09:23 16.06.2025)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПразднование годовщины исламской революции в Иране
Празднование годовщины исламской революции в Иране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Иран продолжит военные операции против Израиля. Об этом 16 июня сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"Более эффективные, целенаправленные и сокрушительные операции против жизненно важных целей этого фальшивого режима будут продолжаться до его полного уничтожения", — цитирует российское издание заявление КСИР.
В Иране заявили о преодолении израильской системы ПВО "Железный купол".
Издание напомнило, что ранее в этот день посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что здание американского посольства в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате взрыва иранской ракеты, выпущенной с территории Ирана.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.
В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив.
Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке
Актуальное интервью на эту тему: Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранИзраильСШАБлижний Востоквойнавоенная эскалациямеждународные отношения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Пролетая над другими государствами. Чем Иран бьет по Израилю?
17:41Военный эксперт Владимир Носков: Летом ВСУ придется пожертвовать Константиновкой ради обороны Павлограда
17:32Кто и зачем наживается на нуждах фронта и как бороться со спекуляциями на теме волонтёрства — Лукин
17:29Когда перо — прикрытие, а роман — операция. Киселев назвал британскую разведку поименно
17:26ЕС впервые обошел США по объему военной помощи Украине
16:35"Артек": 100 лет от первого костра
16:18Разведка выяснила, что подталкивает режим Зеленского к новым диверсиям
15:19Отменят всех. На Украине декоммунизировали тренера Лобановского и хирурга Амосова
14:31Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания
14:30"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя
14:20Путин и Эрдоган обсудили эскалацию ирано-израильского конфликта и переговоры с Украиной
14:06Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение
13:58Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами
13:43Песков сказал, на что готова Россия для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке
13:26Россия намерена бескомпромиссно бороться с терроризмом - Песков
13:12Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков
13:10Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация
13:00Крушение надежд сторонников Киева, провалы ВСУ, кадровые перемены. Главное на Украине на 13.00 16 июня
12:35Такер Карлсон: "Мы глубоко влипли", Нетаньяху: "Бесплатных войн не бывает", его сын: "Папа - ты Черчилль"
12:02СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова
Лента новостейМолния