https://ukraina.ru/20250615/zapadnyy-paralich-pochemu-zamorozhennye-rossiyskie-aktivy-tak-i-ne-konfiskovali-1063891367.html

Западный паралич: почему замороженные российские активы так и не конфисковали?

Западный паралич: почему замороженные российские активы так и не конфисковали? - 15.06.2025 Украина.ру

Западный паралич: почему замороженные российские активы так и не конфисковали?

Политолог Ростислав Ищенко о юридической "невозможности" изъятия российских средств

2025-06-15T05:30

2025-06-15T05:30

2025-06-15T05:30

новости

запад

украина

ростислав ищенко

кир стармер

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Спустя более двух лет после замораживания российских активов на Западе вопрос об их конфискации остается в подвешенном состоянии. Как отмечает политолог Ростислав Ищенко, за это время сменилось целое поколение политиков, но ситуация с активами не изменилась."Большая часть из тех, кто тогда выступал с заявлениями [о конфискации], уже давно в отставке, а многие и вовсе покинули политику. Активы же российские пребывают всё в том же неизменном состоянии", — констатирует эксперт.Аналитик обращает внимание на циклический характер заявлений западных лидеров: каждый раз они ссылаются на некие непреодолимые юридические препятствия."Кир Стармер... тяжело вздыхая, сообщил о неких невообразимых трудностях, лежащих на пути конфискации – очень, мол, хотим, но никак не можем найти соответствующие правовые процедуры", — иронизирует Ищенко.По мнению политолога, истинная причина бездействия Запада кроется в опасении последствий:"Останавливает Запад от конфискации чужого в свою пользу только опасение, что достаточно сильный хозяин придёт за своим и сделает больно".Эксперт проводит параллель с изменением отношения к Украине: от "бескорыстной помощи" до восприятия как "надоедливого побирушки", что, по его мнению, свидетельствует о реальной оценке Западом перспектив конфликта.

https://ukraina.ru/20250409/pravitelstvo-ukrainy-poluchilo-ot-es-1-mlrd-i-zhelaet-poluchit-vse-rossiyskie-aktivy-1062409943.html

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новости, запад, украина, ростислав ищенко, кир стармер