Пушков: Германия может пытаться скрыть поставки Taurus Украине - 13.06.2025 Украина.ру
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Пушков: Германия может пытаться скрыть поставки Taurus Украине
Пушков: Германия может пытаться скрыть поставки Taurus Украине - 13.06.2025 Украина.ру
Пушков: Германия может пытаться скрыть поставки Taurus Украине
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия, отказываясь от прямых поставок крылатых ракет Taurus Украине и предлагая финансировать их производство на украинской территории, пытается избежать ответственности за возможные последствия. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
2025-06-13T10:10
2025-06-13T10:10
новости
германия
украина
берлин
алексей пушков
борис писториус
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По мнению Пушкова, министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая "нет" на вопрос украинской журналистки о поставках Taurus в присутствии Владимира Зеленского, мог скрывать истинные намерения Берлина. "Уж не намерена ли Германия помочь Киеву выдать немецкие 'Таурусы' за собственно украинские ракеты, чтобы избежать ответственности за их поставку?" — задался вопросом сенатор.Пушков также предположил, что Германия могла воспринять предостережения России о недопустимости таких поставок и решила снизить публичную активность вокруг этого вопроса. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц не дал чёткого ответа на вопрос о том, собирается ли Берлин передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. В то же время он сообщил, что все ограничения по дальности ударов по российской территории западные покровители Украины с неё сняли.
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новости, германия, украина, берлин, алексей пушков, борис писториус
Новости, Германия, Украина, Берлин, Алексей Пушков, Борис Писториус

Пушков: Германия может пытаться скрыть поставки Taurus Украине

10:10 13.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия, отказываясь от прямых поставок крылатых ракет Taurus Украине и предлагая финансировать их производство на украинской территории, пытается избежать ответственности за возможные последствия. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По мнению Пушкова, министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая "нет" на вопрос украинской журналистки о поставках Taurus в присутствии Владимира Зеленского, мог скрывать истинные намерения Берлина.
"Уж не намерена ли Германия помочь Киеву выдать немецкие 'Таурусы' за собственно украинские ракеты, чтобы избежать ответственности за их поставку?" — задался вопросом сенатор.
Пушков также предположил, что Германия могла воспринять предостережения России о недопустимости таких поставок и решила снизить публичную активность вокруг этого вопроса.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц не дал чёткого ответа на вопрос о том, собирается ли Берлин передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. В то же время он сообщил, что все ограничения по дальности ударов по российской территории западные покровители Украины с неё сняли.
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