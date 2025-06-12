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Регионы РФ атаковали дроны ВСУ, у большинства был один адрес

Регионы РФ атаковали дроны ВСУ, у большинства был один адрес - 12.06.2025 Украина.ру

Регионы РФ атаковали дроны ВСУ, у большинства был один адрес

В ночь на 12 июня российская система противовоздушной обороны сбила 52 вражеских БПЛА. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Минобороны страны

2025-06-12T09:49

2025-06-12T09:49

2025-06-12T09:49

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вячеслав гладков

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вооруженные силы украины

украина.ру

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Шесть беспилотников были сбиты над Брянской областью, а в Московском регионе и Крыму поразили три и два дрона соответственно. Остальные - 41 дрон - целились в Белгородскую область.Накануне вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Вознесеновка ВСУ атаковали с помощью БПЛА автомобиль, в результате чего пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.Террористический киевский режим ежедневно обстреливает мирных жителей России. Так, минувшей ночью над территорией РФ было уничтожено 32 беспилотника, трое детей получили ранения. Еще за день до этого, во вторник, налет на мирные города РФ совершили более сотни украинских дронов. Куда именно бил киевский режим - в материале автора издания Украина.ру Кристины Черкасовой Россия не оставляет атаки без ответа: перехват БПЛА и точечные удары по объектам Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брянская область, крым, вячеслав гладков, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру