32 беспилотника, три раненых ребенка: итоги ночной атаки ВСУ по регионам РФ - 11.06.2025 Украина.ру
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32 беспилотника, три раненых ребенка: итоги ночной атаки ВСУ по регионам РФ
32 беспилотника, три раненых ребенка: итоги ночной атаки ВСУ по регионам РФ - 11.06.2025 Украина.ру
32 беспилотника, три раненых ребенка: итоги ночной атаки ВСУ по регионам РФ
За ночь Россию атаковали 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что 16 дронов были сбиты над Воронежской областью, 8 - над Курской, 5 - над Тамбовской, 2 - над Ростовской и один - над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым
2025-06-11T09:45
2025-06-11T09:59
эксклюзив
новости
россия
воронежская область
курская область
хинштейн
вооруженные силы украины
украина.ру
всу
обстрелы
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В поселке Марьино Курской области в результате атаки дронов пострадали трое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, у 7-летней девочки диагностирована минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица и ушиб колена, у 9-летнего мальчика - травмы ноги и пальцев руки, а у 13-летнего мальчика - ушибы мягких тканей нижних конечностей. Все дети доставлены в больницу.Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что в его регионе в ночь на 11 июня была отражена массовая атака БПЛА украинского режима на город Котовск. В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, пострадавших нет. Момент перехвата одного из дронов местные жителя сняли на видео.Без жертв обошлось и в Ростовской области. Врио главы региона Юрий Слюсарь отметил, что ночная атака врага была отражена, жертв и разрушений нет. Та же картина в Воронежской области.Террористический киевский режим ежедневно обстреливает мирных жителей России. Так, минувшей ночью над территорией РФ было уничтожено более сотни украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Куда именно били ВСУ - в материале автора издания Украина.ру Кристины Черкасовой Россия не оставляет атаки без ответа: перехват БПЛА и точечные удары по объектам Украины.
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Украина.ру
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4.7
96
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60
эксклюзив, новости, россия, воронежская область, курская область, хинштейн, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, обстрелы, бпла
Эксклюзив, Новости, Россия, Воронежская область, Курская область, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, обстрелы, БПЛА

32 беспилотника, три раненых ребенка: итоги ночной атаки ВСУ по регионам РФ

09:45 11.06.2025 (обновлено: 09:59 11.06.2025)
 
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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За ночь Россию атаковали 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что 16 дронов были сбиты над Воронежской областью, 8 - над Курской, 5 - над Тамбовской, 2 - над Ростовской и один - над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым
В поселке Марьино Курской области в результате атаки дронов пострадали трое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, у 7-летней девочки диагностирована минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица и ушиб колена, у 9-летнего мальчика - травмы ноги и пальцев руки, а у 13-летнего мальчика - ушибы мягких тканей нижних конечностей. Все дети доставлены в больницу.
"Медики оперативно осмотрели пострадавших и госпитализировали их в областную больницу. В настоящее время угрозы жизни и здоровью детей нет", - рассказал Хинштейн, уточнив, что ударом ВСУ повреждены окна Марьинского ДК, разрушен спортивный зал, повреждены три квартиры и остекление санатория "Марьино", а также выбиты окна в частном жилом доме и здании начальной школы.
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что в его регионе в ночь на 11 июня была отражена массовая атака БПЛА украинского режима на город Котовск. В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, пострадавших нет. Момент перехвата одного из дронов местные жителя сняли на видео.
Без жертв обошлось и в Ростовской области. Врио главы региона Юрий Слюсарь отметил, что ночная атака врага была отражена, жертв и разрушений нет. Та же картина в Воронежской области.
Террористический киевский режим ежедневно обстреливает мирных жителей России. Так, минувшей ночью над территорией РФ было уничтожено более сотни украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Куда именно били ВСУ - в материале автора издания Украина.ру Кристины Черкасовой Россия не оставляет атаки без ответа: перехват БПЛА и точечные удары по объектам Украины.
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