https://ukraina.ru/20250611/32-bespilotnika-troe-ranenykh-rebenka-itogi-nochnoy-ataki-vsu-po-regionam-rf-1063834597.html

32 беспилотника, три раненых ребенка: итоги ночной атаки ВСУ по регионам РФ

32 беспилотника, три раненых ребенка: итоги ночной атаки ВСУ по регионам РФ - 11.06.2025 Украина.ру

32 беспилотника, три раненых ребенка: итоги ночной атаки ВСУ по регионам РФ

За ночь Россию атаковали 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что 16 дронов были сбиты над Воронежской областью, 8 - над Курской, 5 - над Тамбовской, 2 - над Ростовской и один - над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым

2025-06-11T09:45

2025-06-11T09:45

2025-06-11T09:59

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В поселке Марьино Курской области в результате атаки дронов пострадали трое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, у 7-летней девочки диагностирована минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица и ушиб колена, у 9-летнего мальчика - травмы ноги и пальцев руки, а у 13-летнего мальчика - ушибы мягких тканей нижних конечностей. Все дети доставлены в больницу.Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что в его регионе в ночь на 11 июня была отражена массовая атака БПЛА украинского режима на город Котовск. В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, пострадавших нет. Момент перехвата одного из дронов местные жителя сняли на видео.Без жертв обошлось и в Ростовской области. Врио главы региона Юрий Слюсарь отметил, что ночная атака врага была отражена, жертв и разрушений нет. Та же картина в Воронежской области.Террористический киевский режим ежедневно обстреливает мирных жителей России. Так, минувшей ночью над территорией РФ было уничтожено более сотни украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Куда именно били ВСУ - в материале автора издания Украина.ру Кристины Черкасовой Россия не оставляет атаки без ответа: перехват БПЛА и точечные удары по объектам Украины.

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Марина Полякова

эксклюзив, новости, россия, воронежская область, курская область, хинштейн, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, обстрелы, бпла