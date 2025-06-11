32 беспилотника, три раненых ребенка: итоги ночной атаки ВСУ по регионам РФ
09:45 11.06.2025 (обновлено: 09:59 11.06.2025)
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© соцсети
За ночь Россию атаковали 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что 16 дронов были сбиты над Воронежской областью, 8 - над Курской, 5 - над Тамбовской, 2 - над Ростовской и один - над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым
В поселке Марьино Курской области в результате атаки дронов пострадали трое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, у 7-летней девочки диагностирована минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица и ушиб колена, у 9-летнего мальчика - травмы ноги и пальцев руки, а у 13-летнего мальчика - ушибы мягких тканей нижних конечностей. Все дети доставлены в больницу.
"Медики оперативно осмотрели пострадавших и госпитализировали их в областную больницу. В настоящее время угрозы жизни и здоровью детей нет", - рассказал Хинштейн, уточнив, что ударом ВСУ повреждены окна Марьинского ДК, разрушен спортивный зал, повреждены три квартиры и остекление санатория "Марьино", а также выбиты окна в частном жилом доме и здании начальной школы.
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что в его регионе в ночь на 11 июня была отражена массовая атака БПЛА украинского режима на город Котовск. В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, пострадавших нет. Момент перехвата одного из дронов местные жителя сняли на видео.
Без жертв обошлось и в Ростовской области. Врио главы региона Юрий Слюсарь отметил, что ночная атака врага была отражена, жертв и разрушений нет. Та же картина в Воронежской области.
Террористический киевский режим ежедневно обстреливает мирных жителей России. Так, минувшей ночью над территорией РФ было уничтожено более сотни украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Куда именно били ВСУ - в материале автора издания Украина.ру Кристины Черкасовой Россия не оставляет атаки без ответа: перехват БПЛА и точечные удары по объектам Украины.
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