Вторая группа освобождённых из украинского плена российских военнослужащих прибыла в Подмосковье - 11.06.2025 Украина.ру
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Вторая группа освобождённых из украинского плена российских военнослужащих прибыла в Подмосковье
Вторая группа освобождённых из украинского плена российских военнослужащих прибыла в Подмосковье - 11.06.2025 Украина.ру
Вторая группа освобождённых из украинского плена российских военнослужащих прибыла в Подмосковье
Самолет со второй группой российских военнослужащих в возрасте до 25 лет, освобожденных из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "Россия 1".
2025-06-11T01:56
2025-06-11T01:56
новости
подмосковье
россия
вооруженные силы украины
минобороны рф
обмен пленными
военнопленные
сво
новости сво россия
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Борт с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился поздно вечером 20 июня. Ранее, 10 июня Минобороны России сообщило, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями от 2 июня с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена вторая группа российских военнослужащих. В обратном направлении была передана группа военнопленных ВСУ.Как и в случае первого обмена по июньской стамбульской договорённости, российские военнослужащие прибыли в Белоруссию, а оттуда – в другую часть Союзного государства.Ранее на эту тему: Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
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новости, подмосковье, россия, вооруженные силы украины, минобороны рф, обмен пленными, военнопленные, сво, новости сво россия, союзное государство
Новости, Подмосковье, Россия, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, обмен пленными, военнопленные, СВО, новости СВО Россия, Союзное государство

Вторая группа освобождённых из украинского плена российских военнослужащих прибыла в Подмосковье

01:56 11.06.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
Обмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Самолет со второй группой российских военнослужащих в возрасте до 25 лет, освобожденных из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "Россия 1".
Борт с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился поздно вечером 20 июня.
Ранее, 10 июня Минобороны России сообщило, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями от 2 июня с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена вторая группа российских военнослужащих. В обратном направлении была передана группа военнопленных ВСУ.
Как и в случае первого обмена по июньской стамбульской договорённости, российские военнослужащие прибыли в Белоруссию, а оттуда – в другую часть Союзного государства.
Ранее на эту тему: Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
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