https://ukraina.ru/20250611/vtoraya-gruppa-osvobozhdnnykh-iz-ukrainskogo-plena-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-pribyla-v-podmoskove-1063831253.html

Вторая группа освобождённых из украинского плена российских военнослужащих прибыла в Подмосковье

Вторая группа освобождённых из украинского плена российских военнослужащих прибыла в Подмосковье - 11.06.2025 Украина.ру

Вторая группа освобождённых из украинского плена российских военнослужащих прибыла в Подмосковье

Самолет со второй группой российских военнослужащих в возрасте до 25 лет, освобожденных из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "Россия 1".

2025-06-11T01:56

2025-06-11T01:56

2025-06-11T01:56

новости

подмосковье

россия

вооруженные силы украины

минобороны рф

обмен пленными

военнопленные

сво

новости сво россия

союзное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/18/1063390316_0:0:1761:990_1920x0_80_0_0_ef0188bc25cc58aa760ef3c2ab14bcb0.jpg

Борт с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился поздно вечером 20 июня. Ранее, 10 июня Минобороны России сообщило, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями от 2 июня с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена вторая группа российских военнослужащих. В обратном направлении была передана группа военнопленных ВСУ.Как и в случае первого обмена по июньской стамбульской договорённости, российские военнослужащие прибыли в Белоруссию, а оттуда – в другую часть Союзного государства.Ранее на эту тему: Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет

подмосковье

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, подмосковье, россия, вооруженные силы украины, минобороны рф, обмен пленными, военнопленные, сво, новости сво россия, союзное государство