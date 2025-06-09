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Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет

Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет - 09.06.2025 Украина.ру

Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет

Первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет возвращена 9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями. Об этом сообщает Минобороны РФ

2025-06-09T15:03

2025-06-09T15:03

2025-06-09T15:33

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"9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь."Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - заверили в министерстве.Автор издания Украина.ру Кристина Черкасова рассмотрела проблему реализации стамбульских договорённостей в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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