Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет - 09.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250609/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-voennoplennymi-vozrastom-do-25-let-1063789452.html
Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет - 09.06.2025 Украина.ру
Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
Первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет возвращена 9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями. Об этом сообщает Минобороны РФ
2025-06-09T15:03
2025-06-09T15:33
новости
россия
украина
стамбул
минобороны рф
всу
обмен пленными
переговоры по украине 2025
новости о переговорах россии и украины
итоги переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1063789452.jpg?10637908561749472407
"9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь."Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - заверили в министерстве.Автор издания Украина.ру Кристина Черкасова рассмотрела проблему реализации стамбульских договорённостей в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами
россия
украина
стамбул
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, стамбул, минобороны рф, всу, обмен пленными, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Украина, Стамбул, Минобороны РФ, ВСУ, обмен пленными, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет

15:03 09.06.2025 (обновлено: 15:33 09.06.2025)
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
Первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет возвращена 9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями. Об этом сообщает Минобороны РФ
"9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ", - сказано в официальном сообщении.
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - заверили в министерстве.
Автор издания Украина.ру Кристина Черкасова рассмотрела проблему реализации стамбульских договорённостей в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСтамбулМинобороны РФВСУобмен пленнымипереговоры по Украине 2025новости о переговорах России и Украиныитоги переговоровСВОновости СВО сейчасновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34Запорожская область полностью обесточена – губернатор
15:13Потери ВСУ на одном из участков СВО за сутки превысили 525 военнослужащих
15:08Ракеты на Фудзи. Япония требует ядерное оружие
15:03Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
14:51ВС РФ нанесли удары логистике и складам врага в Днепропетровской области
14:47Лавров рассказал, как Блинкен провоцировал войну на Украине в 2021 году
14:45Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров
14:36Финансовые гайки Банковой, или как сорвать резьбу там, где ее давно нет: Лизан об украинской экономике
14:28El Pais: на Украине боевые дроны собирают в частных домах
14:26Россия интересуется гарантиями Грузии не применять силу против Абхазии и Южной Осетии
14:24Российская группировка "Центр" расширяет зону работы в Днепропетровской области
14:11Британия 100% помогает Украине в террористических атаках против России, заявил Лавров
14:09Перезапуск ЗАЭС сейчас нецелесообразен - Гросси
14:01Корреспондент "Вестей недели" спустился в подземелье штурмового отряда под Волчанском - видео
13:54Несколько участков рядом с днепропетровской границей: Deep State обновил карту продвижения ВС РФ
13:49Кровожадные и неэффективные биороботы. Киселев о современных западных женщинах-политиках
13:38Макрон посетит Гренландию с целью защитить её от "захвата" США
13:30В ход пошла брусчатка, не хватает пианино: обстановка в Лос-Анджелесе приобретает черты Евромайдана
13:24Песков о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области и не только
13:14Как Россия ответит на теракты с Украины и кто хочет прекращения переговоров: Мендкович о деталях
Лента новостейМолния