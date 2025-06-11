Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска - 11.06.2025 Украина.ру
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Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска
Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска - 11.06.2025 Украина.ру
Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска
Депутаты нижней палаты парламента Польши большинством голосов приняли постановление о вынесении вотума доверия нынешнему составу правительства страны. Голосование состоялось 11 июня.
2025-06-11T18:19
2025-06-11T18:19
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За вотум доверия коалиционному правительству Туска проголосовали 243 депутата и 210 проголосовали против. Воздержавшихся не было.Всего в нижней палате польского парламента 460 мест. Голосование по вотуму доверия инициировал глава коалиционного правительства Дональд Туск.По итогам голосования премьер-министр Польши сможет изменить структуру правительства и внести изменения в коалиционное соглашение.Польша приняла наибольшее в Евросоюзе количество мигрантов из Украины. Она также играет ключевую роль в военной помощи нынешнему руководству Украины.Актуальное интервью на эту тему: Конрад Рэнкас: Польша остаётся колонией Запада и слугой Киева
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, польша, украина, запад, сейм, ес, туск дональд, украина-ес
Новости, Польша, Украина, Запад, сейм, ЕС, Туск Дональд, Украина-ЕС

Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска

18:19 11.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши
Сейм Польши - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Депутаты нижней палаты парламента Польши большинством голосов приняли постановление о вынесении вотума доверия нынешнему составу правительства страны. Голосование состоялось 11 июня.
За вотум доверия коалиционному правительству Туска проголосовали 243 депутата и 210 проголосовали против. Воздержавшихся не было.
Всего в нижней палате польского парламента 460 мест. Голосование по вотуму доверия инициировал глава коалиционного правительства Дональд Туск.
По итогам голосования премьер-министр Польши сможет изменить структуру правительства и внести изменения в коалиционное соглашение.
Польша приняла наибольшее в Евросоюзе количество мигрантов из Украины. Она также играет ключевую роль в военной помощи нынешнему руководству Украины.
Актуальное интервью на эту тему: Конрад Рэнкас: Польша остаётся колонией Запада и слугой Киева
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