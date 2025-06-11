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Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска

Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска - 11.06.2025 Украина.ру

Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска

Депутаты нижней палаты парламента Польши большинством голосов приняли постановление о вынесении вотума доверия нынешнему составу правительства страны. Голосование состоялось 11 июня.

2025-06-11T18:19

2025-06-11T18:19

2025-06-11T18:19

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За вотум доверия коалиционному правительству Туска проголосовали 243 депутата и 210 проголосовали против. Воздержавшихся не было.Всего в нижней палате польского парламента 460 мест. Голосование по вотуму доверия инициировал глава коалиционного правительства Дональд Туск.По итогам голосования премьер-министр Польши сможет изменить структуру правительства и внести изменения в коалиционное соглашение.Польша приняла наибольшее в Евросоюзе количество мигрантов из Украины. Она также играет ключевую роль в военной помощи нынешнему руководству Украины.Актуальное интервью на эту тему: Конрад Рэнкас: Польша остаётся колонией Запада и слугой Киева

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