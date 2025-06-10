https://ukraina.ru/20250610/konrad-renkas-polsha-ostatsya-koloniey-zapada-i-slugoy-kieva-1063803080.html

Конрад Рэнкас: Польша остаётся колонией Запада и слугой Киева

Конрад Рэнкас: Польша остаётся колонией Запада и слугой Киева - 10.06.2025 Украина.ру

Конрад Рэнкас: Польша остаётся колонией Запада и слугой Киева

Польский политический аналитик считает, что Польша продолжит оставаться лишь субподрядчиком в конфликте на Украине, которым помыкают Вашингтон, Лондон, Берлин и Париж, и которого презирает Киев.

2025-06-10T04:40

2025-06-10T04:40

2025-06-10T04:40

польша

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кароль навроцкий

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, недавние президентские выборы показали, что Польша остаётся внутренне расколотой почти напополам между сторонниками "консерваторов" из "Права и Справедливости" (ПиС) и "либералов" из "Гражданской коалиции" (ГК), которые ещё и разделены территориально. Есть ли шанс на появление в стране "третьей силы", которая сломает сформировавшуюся за последние десятилетия дуополию двух упомянутых партий?– Такая возможность существует, или, по крайней мере, существует такой общественный запрос. На практике Славомир Ментцен, занявший третье место на выборах, оказался кандидатом правоцентристов, которые хотели бы положить конец фальшивой войне ГК-ПиС и сосредоточиться на экономических вопросах. При этом они скептически относятся как к Евросоюзу, так и к русофобской и прокиевской политике официальной Варшавы.В свою очередь, избирателями Гжегожа Брауна являются ещё более правые, в более широком смысле – так называемые антисистемщики. Это люди, находящиеся в решительной оппозиции к политической системе, геополитике и экономике Третьей Польской Республики (так часто называют Польшу после 1989 года – прим).Наконец, электорат левого кандидата Андриана Зандберга – это в основном молодые люди, которые не находят себя в текущих партийных спорах, но испытывают дискомфорт из-за ухудшающейся экономической ситуации, отсутствия шансов на стабильную работу или собственную квартиру в будущем. Всё вышеперечисленное даёт потенциал преодоления разделов, созданных за последние 20 лет в манипулируемой политической истории Польши.Однако всё это приводит к тому, что бенефициары нынешней лицемерной и коррумпированной системы Польши всё жёстче готовы защищать себя. Это было заметно во втором туре президентских выборов, когда избиратели, особенно в небольших населённых пунктах, подвергались простому моральному шантажу типа: "Вы хотите, чтобы ТЕ победили?! Поэтому вы ДОЛЖНЫ голосовать за нашего кандидата!" На избирателей правого толка повлияла тактика запугивания "победой глобалистов/ЛГБТК*/ЕС/Берлина", в то время как на избирателей левого толка повлиял страх перед ПиС. Таким образом, предполагается, что более 1/3 голосов за каждого кандидата во втором туре на самом деле были голосами... против другого кандидата.Но наибольшим разочарованием является то, что обе основные партии Польши, ГК и ПиС, увидели в результатах триумф собственной избирательной тактики, не понимая, почему одни проиграли, а другие победили на этих выборах. Это разочарование является ещё один источник недовольства, который будет использован самое позднее на парламентских выборах через два года.– Кароль Навроцкий, по версии СМИ, считается союзником Дональда Трампа. Почему же сам Трамп до сих пор не поздравил Навроцкого официально, а в посте президента США относительно результатов выборов в Польше фамилия победителя вообще не упомянута?– Представление о Кароле Навроцком как о "кандидате Дональда Трампа на пост президента Польши" является выдумкой пиарщиков из "Права и Справедливости". Ни Дональд Трамп, ни вице-президент Джей Ди Вэнс не принимали участия в президентской кампании в Польше, и это доказывает, что они не придавали ей особого значения и не поддерживали ни одного из кандидатов.Присутствие маловлиятельного члена американского кабинета Кристи Ноэм на мероприятии правых активистов в Жешуве, которое должно было стать грандиозным финалом кампании Кароля Навроцкого, стало позором для самопровозглашённого польского трампизма. Более того, это компрометирует сторонников Навроцкого, которые открыто признают: они хотели бы, чтобы президента Польши напрямую назначал Вашингтон.Но тут следует учесть два момента. Во-первых, партию "Право и Справедливость", которая поддержала кандидатуру Кароля Навроцкого, и Дональда Трампа разделяет непреодолимый барьер. ПиС – это партия войны с Россией, сейчас, всегда и любой ценой, в то время как нынешняя вашингтонская администрация, похоже, хочет, по крайней мере, держать сами США все дальше и дальше от конфликта на Украине.В-вторых, Белый дом, независимо от того, кто в нём сидит, принимает положение дел, при котором американское господство в Европе, особенно в Восточной Европе, осуществляется через Германию. Именно Германия имеет решающий голос в делах Польши, Литвы, Румынии и Молдавии, поскольку она является доминирующим экономическим партнёром этих стран. Соединенные Штаты, всё больше сосредоточенные на других фронтах, не намерены подвергать сомнению эту фактическую ситуацию.– В ответ на поздравления из Киева Кароль Навроцкий заявил о необходимости "решения назревших исторических вопросов" и "урегулирования неурегулированного прошлого". Насколько вообще президент Польши может что-либо конкретное сделать в этом плане, кроме заявлений?– Настоящий польский президент должен, наконец, перестать быть вице-президентом Украины, каким фактически является Анджей Дуда. К сожалению, этого вряд ли можно ожидать от Кароля Навроцкого, несмотря на жесты, которые он начал делать только на заключительном этапе президентской кампании.Напомню, Навроцкий за несколько дней до второго тура выборов возложил цветы к памятнику жертвам Волынской резни в Домоставе – крупнейшему в Польше мемориалу в память о геноциде поляков, совершенном украинскими нацистами во время Второй мировой войны и послевоенной денацификации.Однако нельзя забывать о том, что в качестве руководителя Института национальной памяти Кароль Навроцкий не только не помогал в создании этого мемориала, но и на протяжении многих фактически саботировал установку этого шокирующего памятника в других местах.Таким образом, нет никаких признаков того, что избранный президент Польши будет чем-то большим, чем просто ещё одним "слугой украинского народа" (как однажды охарактеризовал позицию польских политиков тогдашний пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина).– За время работы в Институте национальной памяти Польши Кароль Навроцкий сыграл важную роль в уничтожении исторической правды о временах Второй мировой войны, что в Москве было воспринято как русофобия. Продолжит ли Навроцкий антироссийскую риторику, которой хватало и в ходе его кампании, уже будучи президентом?– Действительно, нежелание Кароля Навроцкого почтить память жертв украинских нацистов можно сравнить только с его рвением в уничтожении памятников солдатам, погибшим в борьбе с нацизмом, – как советским, так и польским. Будучи кандидатом в президенты Польши, Навроцкий прославился, среди прочего, призывами к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией и соперничеством с действующим правительством Дональда Туска в провоенной риторике.Тот факт, что к концу кампании Навроцкий начал воздерживаться от дальнейшей эскалации, не доказывает, что он внезапно поумнел. Попросту руководители его кампании правильно распознали антивоенные настроения польского общественного мнения, которое всё менее охотно поддерживало Киев и однозначно выступало против отправки польских войск на Украину.– В марте этого года Кароль Навроцкий заявил, что готов к переговорам с Путиным, Трампом и Зеленским о том, "станет ли Украина стабильным буфером между Российской Федерацией и Польшей". При каких условиях Польша может получить место за переговорным столом по урегулированию ситуации на пост-украинском пространстве, если ныне даже Евросоюз туда не допущен?– Польша не принимает, и не будет принимать никакого участия в мирных переговорах относительно завершения войны на Украине. Мы упустили возможность сыграть роль миротворца 10 с лишним лет назад, когда польская агентура принимала чрезвычайно активное участие в подготовке и проведении "евромайдана".В течение последующего десятилетия польские политики не только ничего не делали для содействия миру на Украине, но ещё и односторонне и бездумно поддерживали агрессивные действия сменявших друг друга киевских властей против Донбасса и России. Фанатичная слепота, с которой они бросились поддерживать войну после февраля 2022 года, была лишь дополнением к этой серии антироссийской, а по сути – также антиукраинской и антипольской политики Варшавы, действующей исключительно в интересах англосаксов.Всего три с небольшим года назад у нас была возможность не только остаться в стороне от самой войны, но и активно артикулировать реалистичные цели польской политики. Прежде всего, речь о защите польского меньшинства на Украине, сохранении польских национальных культурных ценностей, расположенных на территориях, в настоящее время оккупированных украинским государством, и, наконец, постепенная культурная и экономическая реполонизация Восточных Кресов (часть нынешней Западной Украины, до 1939 года входившая в состав Польши – прим). Всё это было возможно без формального участия в конфликте, но при понимании польских национальных интересов, которые были диаметрально противоположны нацизму и олигархии на Украине.К сожалению, польское правительство тогда не захотело действовать в соответствии с польскими государственными интересами, которые также требовали держать Киев вне НАТО и Европейского Союза. Таким образом, при последующих правительствах Польша была лишь субподрядчиком в этой войне, которым помыкали Вашингтон, Лондон, Берлин и Париж, и которого презирал Киев. Таких людей не приглашают за стол переговоров.Премьер-министр Польши Дональд Туск с унизительным для себя ощущением обнаружил это, когда его даже не пустили в вагон первоклассных поджигателей войны Стармера, Макрона и Мерца. Хорошо ещё, что ему не пришлось бежать за поездом и приносить кокаин этой пародии на "большую тройку", едущей на переговоры с Зеленским. И кто бы ни стал президентом или премьер-министром в Польше, в этом плане ничего не изменится, пока мы остаёмся колонией Запада и слугами Киева.*Организация, деятельность которой в России признана экстремистской

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польша, украина, киев, кароль навроцкий, дональд трамп, конрад рэнкас, ес, институт национальной памяти, украина.ру, интервью