https://ukraina.ru/20250610/rezhut-travyat-sobakami-i-pytayut-po-amerikanski-chto-vytvoryaet-kiev-s-plennymi-rossiyanami-1063814303.html

Режут, травят собаками и пытают по-американски: что вытворяет Киев с пленными россиянами

Режут, травят собаками и пытают по-американски: что вытворяет Киев с пленными россиянами - 10.06.2025 Украина.ру

Режут, травят собаками и пытают по-американски: что вытворяет Киев с пленными россиянами

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, продолжают свой страшный рассказ о пережитом в застенках противника

2025-06-10T13:15

2025-06-10T13:15

2025-06-10T13:15

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россия

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"Избивали всех пленных, как могли"Очередное такое свидетельство опубликовал на днях Максим Григорьев – член Общественной палаты, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.Военнослужащий с позывным Рекрут подтвердил, что россияне, оказавшиеся в плену, подвергались там пыткам."Они в свой праздник избивали всех пленных, как могли. Электрошокером били, дубинками. Одному дубинкой руку раздробили", - заявил он.Боец рассказал, что лично видел пленного, которого пытали раскаленной трубой, ее нагревали на костре и катали по телу.По его словам, украинские военные и спецслужбы в пытках используют собак. Этих животных бойцовских пород специально держат голодными, чтобы они бросались на пленных. У одного из них после укусов такой собаки начали гноиться ноги.Военнослужащий рассказал, что украинцы также используют электрический стул, побои и т.д.Секретные тюрьмыРассказ Рекрута – далеко не единственное свидетельство того ужаса, который пришлось пережить российским военным в украинском плену.В марте этого года Григорьев представил доклад, который был основан на историях 80 вернувшихся с Украины военнослужащих ВС РФ в рамках обмена по формуле "150 на 150" в феврале.Руководитель общественного трибунала рассказал, что большинство из них содержались в т.н. секретных тюрьмах СБУ, которые преимущественно располагаются в серой зоне, под которые оборудуют промзоны, гаражи, подвалы и другие объекты."Секретная тюрьма может быть где угодно, оттуда люди так просто не сбегут. И военнопленные могут там находиться от нескольких суток до года. Именно в таких тюрьмах происходят самые страшные преступления. Наибольшей жестокостью отличаются тюрьмы, которые находятся под контролем нацбатов по типу "Азова"* или "Айдара"*, - сообщил Григорьев.В ходе презентации доклада были процитированы свидетельства бывших пленных. Один из них рассказал, что ему отрезали палец секатором, который используется в садоводстве, вырывали зубы пассатижами, "сажали на электроугли" и "рвали собаками"."Потом был электрический стул, ожоги от него у меня остались. Ребра у меня три было сломано. Спустя три дня они поняли, что я уже умираю, что я даже вздохнуть не могу. Завязали глаза и увезли меня, получается, в Харьков. Там мне выкачали кровь из легких, дали бутылку с трубкой и сказали: "хочешь жить — не вздумай убирать бутылку, задохнешься". Я ехал с этой бутылкой в багажнике до самого Днепропетровска, до больницы", - сказал он.Другой военный заявил, что бойцы "Азова" выжгли на лбу одного из пленных букву "В". Когда этого пленного привезли в лагерь, туда с проверкой приехали представители "Красного Креста", однако этого военнопленного от них спрятали.Женщина-палачСогласно свидетельствам российских военных, побывавших в плену, одними физическими пытками дело не ограничивается. Так, искалеченных российских бойцов заставляли передавать приветы на видео родственникам."Знаете, что меня поразило? Очень много украинских военнослужащих заставляли окровавленных, полумертвых людей передавать привет своим родственникам. Представляете, люди умирают, окровавленные, со следами пыток, а их заставляют передавать приветы и снимают это на видео. Что приятного в том, чтобы получать привет от полумертвого человека, которого забивают до смерти?" - рассказывал Григорьев.В пытках принимают участие не только украинские военнослужащие-мужчины, но и женщины."В плену украинцы хотели мне палец отрезать. Хотели расстрелять. Сначала в пикап какой-то посадили, повезли на химзавод. Там допросили, загрузили обратно в пикап, ехали по дороге, глаза были завязаны, остановилась машина, нас выкинули с машины, к дереву приставили. В ВСУ женщина была, она отвела второго пленного, с кем я был, в сторону и застрелила. Подошла ко мне, начала тоже стрелять, но стреляла в сторону. По-всякому меня обзывала", - приводится в докладе общественного трибунала свидетельство российского военного.По его словам, этот расстрел так и остался имитацией. Вскоре его погрузили в пикап и отвезли в какой-то дом, где пытки продолжились, его били электрошокером и трубой.Привет из "Багдада"Один из видов пыток, которые входу у украинцев – это т.н. американская пытка. В октябре прошлого года участник СВО получил контузию, отстал от своих и случайно наткнулся на подразделение украинской территориальной обороны.Те схватили его и передали морпехам, которые связали его и отвезли к реке."Я связанный был, глаза перевязаны, ничего не видно. В воду уронили — и давай топить вдвоём меня. Потом вытащили оттуда за ноги — и давай резать. Перед этим сорвали с груди крестик и икону именную из кармана вытащили, в землю втоптали", - рассказал он.По его словам, ему вырезали тупым грязным ножом на груди букву Z, на руке – смайлик, после чего обожгли газовым баллоном.Как рассказал Григорьев, "американские" пытки с водой популярны у украинских военных. Одна из разновидностей – это когда человеку накрывают лицо тряпкой, а сверху льют воду, из-за чего тот не может дышать.Судя по всему, украинцы гордятся тем, что освоили эти американские ноу-хау и даже назвали одно из помещений в лагере для пленных "Багдад".*Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о собранных общественным трибуналом материалах про пытки - в статье издания Украина.ру Пытали просто ради удовольствия. Российские военнослужащие рассказали об украинском плене.

https://ukraina.ru/20250515/ne-zabyt-o-lyudyakh-peregovory-s-stambule-i-grazhdanskie-plennye-1063140469.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, пытки, сво, сбу