https://ukraina.ru/20250530/pytali-prosto-radi-udovolstviya-rossiyskie-voennosluzhaschie-rasskazali-ob-ukrainskom-plene-1063524514.html

Пытали просто ради удовольствия. Российские военнослужащие рассказали об украинском плене

Пытали просто ради удовольствия. Российские военнослужащие рассказали об украинском плене - 30.05.2025 Украина.ру

Пытали просто ради удовольствия. Российские военнослужащие рассказали об украинском плене

Максим Григорьев, член общественной палаты России и председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов представил доклад о пытках российских военнослужащих в украинском плену

2025-05-30T15:33

2025-05-30T15:33

2025-05-30T15:33

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борис григорьев

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Приматывали клеммы сварочного аппарата и били током. Простреливали колени и ломали ребра. Натравливали собак и избивали битами. Вот, что рассказали вызволенные из украинского плена российские военнослужащие отечественным правозащитникам о том, что с ними делали в украинских лагерях. С докладом о преступлениях Украины по отношению к военнопленным выступил в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" Максим Григорьев, член общественной палаты России и председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.Группа Григорьева опросила около 200 российских военнослужащих, которых вернули домой в результате последнего обмена по формуле "тысяча на тысячу". Общественник показал видеозаписи общения с военными, привел рассказы потерпевших.Один мужчина рассказал, как в плену ему накрывали лицо тряпкой и лили воду - топили. Потом нагревали трубу, прижигали спину и ноги. Обожженную кожу сдирали, рану присыпали солью.Другой мужчина рассказал, как с его пальца пытались снять обручальное кольцо. Оно не слезало, и тогда безымянный палец просто сломали, а кольцо сдернули."Потом привезли в свое расположение под Покровском. Раздели догола, надели мешок на голову, вывели во двор. И прострелили ноги с автомата Калашникова насквозь", - рассказал он.Это произошло в начале декабря. Мужчину с простреленными ногами, раздетого догола бросили на улице. Через сутки его забрали и отвезли в другой подвал, где пытки продолжились. Его били киянкой и молотком, выбили все зубы, кроме одного. Два зуба, рассказал он, ему выдернули плоскогубцами, бросили в стакан, фотографировали и кому-то эти снимки отправляли.В августе 2025 года на Украине открыли лагерь для российских военнопленных во Львовской области под названием "Запад-4". По информации Григорьева, из 800 военнопленных 90% заявляли о пытках. Причем каратели не задавали никаких вопросов, даже не пытались что-либо выяснить. Пытки устраивали ради удовольствия - например, некий украинский военнослужащий под позывным "Фунтик" заставлял пленных учить гимн Украины. Над теми, кто не запоминал стишки на мове, он систематически издевался."Одного хохла с прутом с бородой не забуду. Он меня бьет прутом по груди и шее, лупит и улыбается. Он счастлив", - рассказал военнослужащий."Привезли на подвал. К нам специально обученный хохол ездил. Позывной его "Фунтик". Руками, ногами, шлангами, полипропиленными трубами, электрошокером нас пытал. Первые месяцев пять через день ездил. От пыток получал несказанное удовольствие. Пытался нас "воспитывать". Говорил: "учите гимн украинский, учите стихи украинские". На бумажечке на украинском языке раздавал. Если не запоминали, пытал", - рассказал другой военнослужащий.Пытали особо изощренно. Раздевали ниже пояса, стягивали гениталии проволокой. Били током в течение десяти минут за ушами, цепляли клеммы к груди. Кроме этого людей заставляли выполнять бессмысленную работу. Например, утрамбовывать зимой снег и переносить с места на место, что-то откапывать и закапывать, перетаскивать мусор."Понимаете, это однозначно свидетельства того, что это делалось не просто отдельными садистами. Это целая система, их огромное количество сейчас в ВСУ, в СБУ. Это приказ, это система специального умерщвления людей, террора, чтобы лишить всего человеческого. Это специально делается, и указание, конечно, идет с самого верха", - сказал Григорьев.Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов считает успехом, что на последних Стамбульских переговорах удалось договориться об обмене военнопленными. Российская сторона, подчеркнул он, отдала Украине "сытых и довольных" военнослужащих ВСУ. И отдали им исключительно тех, кто не совершал какие-либо преступления. "Азовцы*" в этот список не попадут, так как все они - преступники", добавил он.Все эти свидетельства должны стать предметом внимательного юридического и общественного анализа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Доклад группы Григорьева, по ее словам, это результат системной глубокой работы, в основе которой лежат прямые показания тех, кто прошел через ад."Масштаб зафиксированных преступлений просто поражает. Мы видим грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права, которое само уже, мне кажется, изнасиловано киевским режимом. И мало того, это не единичные случаи. Все это тоже носит массовый характер", - сказала она.Свидетельства, собранные в докладе, станут частью доказательной базы, они должны лечь в основу будущих разбирательств как в российских правоохранительных органах, так и на международных площадках. Без наказания это не должно быть оставлено, подчеркнула Захарова."Вот сейчас мы говорим о преступлениях против военнопленных. Но каждый день они совершаются в отношении гражданских лиц. Гражданское население подвергается репрессиям, пыткам, издевательствам со стороны киевского режима. Уважаемые коллеги, я понимаю, как по-человечески тяжело знакомиться с такими материалами. Но это нужно сделать. Это необходимо, чтобы понимать, с каким злом мы имеем дело. Ну и чтобы не позволить неонацистам в очередной раз замолчать или исказить факты", - сказала она.Молчать нельзя, заявил сенатор Владимир Джабаров. По его словам, отечественным политикам нужно использовать все возможные площадки (парламентские, СБ ООН), чтобы донести до всего мира правду и преступлениях украинских неонацистов."И, конечно, конечно, как это ни странно, надо рассказывать нашим молодежи. В институтах, в вузах, в старшеклассниках, чтобы они понимали, что мы боремся с таким злом, которое мы просто обязаны победить", - сказал Джабаров.Депутат Госдумы РФ Марина Ким считает, что неонацизм - идеологический снаряд Запада против России. Она обратила внимание на то, что античеловечная идеология прижилась на Юго-Востоке Украины."Самое страшное в этом неонацизме заключается для меня как для исследователя, в том, что этому неонацизму подвержены абсолютно русские, по сути, люди. Наши русские люди, наши русские ребята. Они выросли на русской культуре. У них у каждого бабушка, дедушка ходили в церковь. И вот самое страшное, что этот идеологический заряд, которым Запад нацелил против России, ему подвержены русские люди на Украине", - сказала Ким.Марина Ким сняла два документальных фильма о преступлениях украинских боевиков из "Азова"**. Ей приходилось брать интервью у участников этого формирования, которые на камеру признавались в убийствах мирных жителей."Когда я спрашиваю вот этих молодых парней, которые все говорят по-русски и никто не говорит по-украински: "Зачем? Ну, цель какая? Зачем ты это сделал?" Они не могут ответить, потому что они поражены этим вирусом неонацизма. У нас в фильме ЭТО называется "Азов головного мозга". Фактически это нацизм головного мозга. К сожалению, вот это происходит. И целей у убийств нет. Есть процесс. Этим процессом они наслаждаются. И этот процесс действительно поощряется их командирами. Вот те командиры, которые отдают такие приказы, те бойцы, которые выполняют эти приказы, это действительно предмет изучения не только международного общественного трибунала. Действительно, трибунал должен быть и настоящий", - сказала она.А сколько российских бывших военнопленных опросили в ООН? Всего двадцать пять человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, к сожалению, занимается не реальной работой, а профанацией, считает доцент МГИМО МИД России Владимир Шаповалов.Украинский неонацизм корнями уходит в европейский расизм, который стал частью идеологии британского колониализма. И концентрационные лагеря, кстати, придумали не немецкие нацисты, а британские колониалисты, используя опыт США, сказал Шаповалов. Немецкий нацизм продолжил европейскую мощную культуру ненависти, как и украинский нацизм, который появился еще тогда, когда "Гитлера и близко не было".Современный украинский нацизм не возник из ниоткуда. Это вполне логичное продолжение всего того, что уже было. И как же действовать России?Взывать к международно-правовым структурам. Как видим, они поощряют украинский нацизм, но Россия должна фиксировать свою позицию.Юридическая составляющая. Нюрнбергскому процессу предшествовали суды и трибуналы.Информационно-правовая составляющая. Почти 90% информации, по мнению Шаповалова, которую можно получить из поисковика Google, посвящено тому, "как хорошо российским военным в украинском концлагере". Эта информация существует на русском языке "абсолютно свободно в российско информационном пространстве". Как на самом деле украинское государство заботится о российских военнопленных мы знаем из рассказов бывших пленных.Просветительская составляющая. Важно, чтобы подрастающее поколение понимало и осознавало, что происходит. Шаповалов предлагает включить в единый учебник истории для вузов и школ материалы о российских военнопленных на Украине. Было бы неплохо, считает он, если бы появились фильмы о преступлениях украинских нацистов.Итого: весь мир должен увидеть, как украинские неонацисты ради забавы расстреливали, добивали, пытали людей. И этому нужно положить конец. Правдой.* члены запрещенной в России террористической организации** запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20230817/1048758328.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, запад, борис григорьев, евгения шаповалова, вооруженные силы украины, госдума, оон, эксклюзив