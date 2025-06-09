https://ukraina.ru/20250609/plana-trampa-po-ukraine-byl-otvergnut-liderami-rossii-i-kitaya---spiegel-1063784341.html
План Трампа по Украине был отвергнут лидерами России и Китая - Spiegel
План Трампа по Украине был отвергнут лидерами России и Китая - Spiegel - 09.06.2025 Украина.ру
План Трампа по Украине был отвергнут лидерами России и Китая - Spiegel
Президент СШАДональд Трамп не мог реализовать свои намерения по урегулированию украинской проблемы, так как н понимает механизмов мировой политики и его намерения не были приняты лидерами России и КНР. Об этом 8 июня сообщил западногерманский журнал Der Spiegel
2025-06-09T13:10
2025-06-09T13:10
2025-06-09T13:16
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сумел продиктовать свои условия по украинскому кризису президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину."Президент США считает, что мировая политика работает как рынок недвижимости в Нью-Йорке. Это заблуждение, которое может погубить его второй срок", - констатировал Рене Пфистер, рассмотревший провал плана Дональда Трампа.По мнению Пфистера, намерения Трампа выйти на урегулирование украинской проблемы не нашли поддержки среди мировых лидеров, в частности – у председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. В публикации также обращено внимание на проблему постоянных сбоев в движении общественного транспорта Германии. "Нет никаких признаков того, что Путин и Си Цзиньпин склонятся перед президентом США, чьи слова столь же надежны, как расписание поездов в Германии", — иронично отмечено в публикации влиятельного западногерманского издания.Трамп не учёл, что лидеры России и Китая – не бизнесмены из привычного ему круга, но политические лидеры, для которых важны идеи и другое, помимо финансов и прочего из сферы экономики.Тем временем украинский политолог Алексей Буряченко в эфире телемарафона на полном серьезе заявил, что президент США Дональд Трамп начал борьбу с мигрантами, чтобы скрыть свои неудачи на Украине. Подробности в публикации Политолог из Киева: Трамп начал борьбу с мигрантами, чтобы скрыть свои неудачи на Украине
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новости, россия, китай, украина, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, der spiegel, сво, переговоры по украине 2025, кнр (китай), международные отношения, международная политика
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План Трампа по Украине был отвергнут лидерами России и Китая - Spiegel
13:10 09.06.2025 (обновлено: 13:16 09.06.2025)
Президент СШАДональд Трамп не мог реализовать свои намерения по урегулированию украинской проблемы, так как н понимает механизмов мировой политики и его намерения не были приняты лидерами России и КНР. Об этом 8 июня сообщил западногерманский журнал Der Spiegel