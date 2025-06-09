План Трампа по Украине был отвергнут лидерами России и Китая - Spiegel - 09.06.2025 Украина.ру
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План Трампа по Украине был отвергнут лидерами России и Китая - Spiegel
План Трампа по Украине был отвергнут лидерами России и Китая - Spiegel - 09.06.2025 Украина.ру
План Трампа по Украине был отвергнут лидерами России и Китая - Spiegel
Президент СШАДональд Трамп не мог реализовать свои намерения по урегулированию украинской проблемы, так как н понимает механизмов мировой политики и его намерения не были приняты лидерами России и КНР. Об этом 8 июня сообщил западногерманский журнал Der Spiegel
2025-06-09T13:10
2025-06-09T13:16
новости
россия
китай
украина
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
der spiegel
сво
переговоры по украине 2025
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сумел продиктовать свои условия по украинскому кризису президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину."Президент США считает, что мировая политика работает как рынок недвижимости в Нью-Йорке. Это заблуждение, которое может погубить его второй срок", - констатировал Рене Пфистер, рассмотревший провал плана Дональда Трампа.По мнению Пфистера, намерения Трампа выйти на урегулирование украинской проблемы не нашли поддержки среди мировых лидеров, в частности – у председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. В публикации также обращено внимание на проблему постоянных сбоев в движении общественного транспорта Германии. "Нет никаких признаков того, что Путин и Си Цзиньпин склонятся перед президентом США, чьи слова столь же надежны, как расписание поездов в Германии", — иронично отмечено в публикации влиятельного западногерманского издания.Трамп не учёл, что лидеры России и Китая – не бизнесмены из привычного ему круга, но политические лидеры, для которых важны идеи и другое, помимо финансов и прочего из сферы экономики.Тем временем украинский политолог Алексей Буряченко в эфире телемарафона на полном серьезе заявил, что президент США Дональд Трамп начал борьбу с мигрантами, чтобы скрыть свои неудачи на Украине. Подробности в публикации Политолог из Киева: Трамп начал борьбу с мигрантами, чтобы скрыть свои неудачи на Украине
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, китай, украина, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, der spiegel, сво, переговоры по украине 2025, кнр (китай), международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Китай, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Der Spiegel, СВО, переговоры по Украине 2025, КНР (Китай), международные отношения, Международная политика

План Трампа по Украине был отвергнут лидерами России и Китая - Spiegel

13:10 09.06.2025 (обновлено: 13:16 09.06.2025)
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP / Jacquelyn Martin
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Президент СШАДональд Трамп не мог реализовать свои намерения по урегулированию украинской проблемы, так как н понимает механизмов мировой политики и его намерения не были приняты лидерами России и КНР. Об этом 8 июня сообщил западногерманский журнал Der Spiegel
сумел продиктовать свои условия по украинскому кризису президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.
"Президент США считает, что мировая политика работает как рынок недвижимости в Нью-Йорке. Это заблуждение, которое может погубить его второй срок", - констатировал Рене Пфистер, рассмотревший провал плана Дональда Трампа.
По мнению Пфистера, намерения Трампа выйти на урегулирование украинской проблемы не нашли поддержки среди мировых лидеров, в частности – у председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. В публикации также обращено внимание на проблему постоянных сбоев в движении общественного транспорта Германии.
"Нет никаких признаков того, что Путин и Си Цзиньпин склонятся перед президентом США, чьи слова столь же надежны, как расписание поездов в Германии", — иронично отмечено в публикации влиятельного западногерманского издания.
Трамп не учёл, что лидеры России и Китая – не бизнесмены из привычного ему круга, но политические лидеры, для которых важны идеи и другое, помимо финансов и прочего из сферы экономики.
Тем временем украинский политолог Алексей Буряченко в эфире телемарафона на полном серьезе заявил, что президент США Дональд Трамп начал борьбу с мигрантами, чтобы скрыть свои неудачи на Украине. Подробности в публикации Политолог из Киева: Трамп начал борьбу с мигрантами, чтобы скрыть свои неудачи на Украине
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