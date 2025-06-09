Макрон посетит Гренландию с целью защитить её от "захвата" США
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении посетить Гренландию и подверг резкой критике намерения захватить формально датский остров. Об этом сообщает французская телерадиокомпания BFMTV.
Макрон посетит Гренландию 15 июня. Он станет первым зарубежным лидером, который прибудет с визитом на остров для обсуждения вопросов безопасности после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности присоединения острова к Соединённым Штатам.
"Давайте не будем разрабатывать морские глубины, давайте защитим наши экосистемы. Потому что мы не знаем, что за этим может последовать, потому что там есть очень важные запасы углерода, потому что там есть виды (организмов – ред.), никому пока не известные. Эта борьба имеет для всех нас жизненно важное значение. И я говорю решительно: глубины не для продажи, так же, как и Гренландия не для захвата, так же, как и Антарктика и открытое море не для продажи", - сказал Макрон на открытии конференции ООН по океану в Ницце.
Как отметило РИА Новости, ранее Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. В свою очередь Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля США над Гренландией – автономной территорией в составе датского королевства.
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